Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; Frente Frío 40 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados

Para este miércoles, el frente frío 40 será reforzado por una masa de aire polar y se desplazará sobre el norte y noreste de México, interaccionará con la corriente en chorro subtropical y vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera , ocasionarán fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h en dichas regiones, además de lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí.

El nuevo frente frío 40 y su masa de aire frío ingresaron al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A partir de la madrugada del jueves, se pronostica evento de “Norte” muy fuerte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, efectos que se extenderán en el transcurso de ese día a lo largo del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec, además de la península de Yucatán.

Continuará circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera , mantendrá temperaturas calurosas y onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Por otra parte, canales de baja presión en el centro y sureste del país, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica , ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.

La masa de aire polar asociada al frente, originará un descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, así como evento de “Norte” de muy fuerte a intenso con rachas de viento de 80 a 100 km/h y oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

El jueves, el frente frío 40 se desplazará rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste del territorio mexicano, ocasionando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lluvias muy fuertes en Puebla, lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en Hidalgo, dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, favoreciendo un ascenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de México; sin embargo, continuará viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h durante la mañana del viernes en el istmo y golfo de Tehuantepec, debilitándose en el transcurso de la tarde.

Durante el viernes y sábado, el frente frío 40 se extenderá sobre el sur del golfo de México, interaccionará con canales de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, propiciando chubascos y lluvias fuertes con posible caída de granizo sobre dichas regiones.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 7 y máxima de 23 grados, con cielo despejado, el jueves tendremos una máxima de 18 y una mínima de 7 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 24 y mínima de 9.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y Guerrero.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango y Tamaulipas; con probabilidad de formación de torbellinos: Coahuila y Nuevo León.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas y San Luis Potosí.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y golfo de Tehuantepec.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.