SEP resuelve si habrá clases el 16 de marzo para preescolar, primaria y secundaria en todo México

Información
/ 10 marzo 2026
    SEP resuelve si habrá clases el 16 de marzo para preescolar, primaria y secundaria en todo México
    El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica. ESPECIAL
Sara Navarrete
Sara Navarrete

Se aproxima el primer puente del mes de marzo, en conmemoración del Natalicio de Benito Juárez

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica, es decir para preescolar, primaria y secundaria. Por lo que, si tienes a tus hijos o hijas inscritos en este nivel, VANGUARDIA te prestar atención.

La agenda escolar fue compartida desde el inicio del ciclo, es decir, desde el pasado mes de septiembre. En esta, los padres y madres de familia o tutores encontrarán todas las suspensiones de clase y los días de vacaciones.

SEP: NO HABRÁ CLASES EL LUNES 16 DE MARZO

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, el próximo 16 de marzo no habrá clases para preescolar, primaria y secundaria, ya que se conmemorará el Natalicio de Benito Juárez, cuya fecha en realidad es el 21 de marzo.

Durante esta actividad, la SEP dictó que, tanto los alumnos, como los docentes disfrutarán de un largo fin de semana, que incluirá el sábado 14, domingo 15 y lunes 16, para regresar a clases normales el martes 17.

Es importante mencionar que padres y madres de familia o tutores legales deben corroborar esta información con las escuelas, en caso de algún movimiento extraordinario.

ESTOS SON LOS PUENTES Y VACACIONES ESCOLARES QUE RESTAN DEL CICLO 2025-2026

Estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP:

1. Puentes escolares:

* 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez;

* 1 de mayo: Día del Trabajo;

* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;

* 15 de mayo: Día de los Maestros y Maestras.

2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE):

* 27 de marzo;

* 29 de mayo;

* 26 de junio.

3. Descarga de calificaciones:

* 13 de marzo;

* 3 de julio.

4. Vacaciones:

* Vacaciones de Semana Santa: del 30 de mazo al 13 de abril.

Se recomienda que madres y padres de familia o tutores presten atención a todos los días de suspensión escolar, aunque también es necesario consultar directamente con el plantel educativo.

EL 16 DE MARZO TAMBIÉN ES ASUETO

Además de ser un puente escolar, las y los trabajadores en todo México disfrutarán de un día de descanso oficial que viene incluido en la Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 74.

Los otros días de asueto, fueron distribuidos de la siguiente forma:

* 1 de mayo: Día del Trabajo

* 16 de septiembre: Día de la Independencia

* 16 de noviembre: Conmemoración del Día de la Revolución Mexicana (correspondiente al 20 de noviembre)

* 25 de diciembre: Navidad

Es importante recordar que, si una persona labora durante uno de estos días, entonces se le debe pagar lo correspondiente a un día normal de trabajo más el doble adicional, sin importar la jornada, modalidad de contratación o sector productivo.

NATALICIO DE BENITO JUÁREZ

El natalicio de Benito Juárez se conmemora el 21 de marzo y recuerda el nacimiento de uno de los personajes más importantes en la historia de México. Juárez nació en 1806 en San Pablo Guelatao, en el estado de Oaxaca, en una familia indígena zapoteca.

A pesar de las dificultades económicas y sociales de su infancia, logró estudiar leyes y convertirse en un destacado líder político que defendió la igualdad ante la ley y la soberanía del país.

Durante su vida pública, Benito Juárez impulsó importantes reformas que buscaban modernizar México, como la separación entre la Iglesia y el Estado y la creación de un gobierno basado en leyes. Su liderazgo fue fundamental durante momentos difíciles, especialmente durante la resistencia contra la intervención extranjera en el siglo XIX. Por ello, su natalicio no solo recuerda su nacimiento, sino también su legado de justicia, libertad y defensa de la nación.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

