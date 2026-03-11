Esto es lo que cobró Belinda por cantar en los polémicos XV años de ‘Mafer’ en Tabasco, según Ventaneando

Entre los nombres que destacaron en la velada estuvo la cantante Belinda , cuya participación generó curiosidad sobre cuánto habría cobrado por presentarse en la celebración.

Videos e imágenes del evento comenzaron a circular en plataformas digitales, mostrando una celebración que muchos compararon con un concierto internacional o una gala de alto nivel . Escenarios temáticos, iluminación espectacular y la presencia de celebridades hicieron que la fiesta se volviera tendencia nacional.

Lo que debía ser una celebración familiar terminó convirtiéndose en uno de los eventos más comentados en redes sociales. La fiesta de XV años de María Fernanda “Mafer” Guerrero , realizada en Villahermosa, Tabasco , captó la atención del público por su nivel de producción, artistas invitados y detalles de lujo.

Durante una emisión del programa de espectáculos Ventaneando , la periodista Pati Chapoy reveló detalles sobre el supuesto costo de la presentación de la cantante.

LO QUE HABRÍA COBRADO BELINDA POR SU PRESENTACIÓN

Según explicó en el programa, Belinda habría recibido alrededor de cinco millones de pesos por interpretar un número especial durante la fiesta.

“Al parecer, le pagaron cinco millones de pesos por cantar las tradicionales Mañanitas y su versión al estilo Marilyn Monroe en inglés”, comentó Chapoy durante la transmisión.

De acuerdo con la información difundida en televisión, la artista habría viajado especialmente desde Madrid, España, para asistir al evento, regresando al terminar su participación.

Datos curiosos sobre la presentación:

• La canción principal fue Las Mañanitas en versión especial

• El número musical incluyó un estilo inspirado en Marilyn Monroe

• La cantante habría viajado en avión desde Madrid para el evento

UN MENÚ DE ALTA GASTRONOMÍA PARA LOS INVITADOS

La producción musical no fue el único elemento que llamó la atención. Con el paso de los días también comenzaron a conocerse detalles del menú gourmet que se ofreció durante la celebración.

De acuerdo con reportes publicados en medios nacionales, la cena incluyó diversos platillos de cocina contemporánea.

Entre las opciones servidas a los invitados destacaron:

• Crema de jitomate rostizado con queso de cabra• Crema de plátano macho con chaya y queso ahumado• Filete de res con puré de papa y queso parmesano• Picaña braseada con espárragos y chimichurri

Las bebidas también formaron parte del ambiente sofisticado del evento, con una selección que incluyó coctelería clásica y bebidas premium.

• Paloma

• Cosmopolitan

• Mezcalita de Jamaica

• Whisky

• Tequila, ron, mezcal y vino

• Champaña

La noche concluyó con postres como cheesecake de maracuyá, tartas de limón y un pastel monumental con forma de Estatua de la Libertad, elaborado por una repostería local de Villahermosa.

ARTISTAS Y CELEBRIDADES EN UNA FIESTA TEMÁTICA

La temática de la celebración también se convirtió en uno de los elementos más comentados. De acuerdo con testimonios de invitados, la fiesta estuvo inspirada en la Met Gala, uno de los eventos de moda más exclusivos del mundo.

La conductora Galilea Montijo, quien estuvo presente en el evento, aclaró posteriormente su participación luego de que surgieran versiones sobre un posible contrato para conducir la fiesta.

“Fui como invitada de la familia. Me preguntaron si quería recibir a Mafer y dije: ‘Con mucho gusto’”, explicó la presentadora al ser cuestionada por la prensa.

Montijo también señaló que su papel fue simplemente presentar a la quinceañera durante la entrada principal, y no desempeñó funciones como maestra de ceremonias.

“Siempre habrá gente que critique lo que haces, pero pocas veces se habla del trabajo o del esfuerzo detrás de un evento así”, expresó la conductora al referirse a las reacciones que provocó la celebración en redes sociales.

El festejo de Mafer Guerrero se convirtió así en uno de los eventos sociales más comentados del momento, donde la combinación de lujo, artistas internacionales y producción de gran escala mantuvo la conversación activa en el mundo digital.