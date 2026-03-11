Es Oficial... Irán no jugará el Mundial de la FIFA 2026; ‘no hay condiciones para participar’

El anuncio surgió a partir de declaraciones del ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali , quien aseguró que el país no cuenta con condiciones para competir en la próxima Copa del Mundo debido a la situación política y militar que atraviesa la región.

La posible ausencia de Irán en el Mundial de la FIFA 2026 ha sacudido el panorama del fútbol internacional a menos de cien días del inicio del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México .

“Definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, afirmó el funcionario en declaraciones recogidas por medios internacionales, al referirse a la escalada de violencia que se vive en Medio Oriente.

Hasta ahora, FIFA no ha emitido una confirmación oficial sobre la retirada de la selección iraní, por lo que el futuro de su participación en el torneo aún permanece abierto.

EL CONFLICTO POLÍTICO DETRÁS DE LA DECISIÓN

La postura del gobierno iraní ocurre en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y recientes acontecimientos en la región.

Entre los hechos que han agravado la situación se encuentra el ataque ocurrido el 28 de febrero, en el que murió el líder del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei, un episodio que ha intensificado el conflicto en el país y sus relaciones internacionales.

Según explicó el ministro Ahmad Donyamali, la decisión responde también a lo que describió como represalias internacionales y a las consecuencias de los enfrentamientos en los últimos meses.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo”, declaró el funcionario, quien además mencionó la muerte de miles de ciudadanos durante el periodo reciente de conflictos.

UN GRUPO MUNDIALISTA QUE PODRÍA CAMBIAR

En el calendario original del Mundial 2026, la selección iraní estaba programada para disputar tres partidos dentro del Grupo G.

Los encuentros estaban previstos en ciudades estadounidenses:

• Dos partidos en Los Ángeles

• Un encuentro en Seattle

En ese grupo también figuran selecciones como Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, por lo que la posible salida de Irán podría modificar la estructura del torneo.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, había señalado recientemente que el equipo asiático seguía siendo bienvenido en el campeonato.

“Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca”, expresó el dirigente en medio de las tensiones internacionales.

QUÉ PASA SI UNA SELECCIÓN SE RETIRA DEL MUNDIAL

El reglamento de FIFA establece consecuencias económicas y deportivas cuando una selección decide retirarse del torneo.

Entre las principales sanciones contempladas se encuentran:

• Multa mínima de 275 mil euros si la retirada ocurre antes de los 30 días previos al torneo

• Sanción de al menos 550 mil euros si ocurre en el último mes previo al inicio

• Devolución de los recursos entregados por FIFA para preparación del equipo

Además, la federación implicada podría enfrentar sanciones disciplinarias adicionales, incluyendo la posibilidad de quedar fuera de futuras competiciones internacionales.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL MUNDIAL 2026

• Será el primer torneo con 48 selecciones participantes

• Se jugará en tres países sede: Estados Unidos, Canadá y México

• Ocho equipos de Asia tienen plazas asignadas para el torneo

El reglamento también permite que FIFA decida reemplazar a la federación que se retire, lo que abriría la puerta a otro equipo asiático.

Entre los posibles candidatos aparece Irak, selección que alcanzó una de las fases avanzadas en las eliminatorias asiáticas. El equipo tiene programado disputar un repechaje internacional en Monterrey para intentar conseguir un lugar en la competencia.

La eventual salida de Irán podría alterar el mapa del fútbol asiático rumbo a la Copa del Mundo, en un escenario donde el deporte vuelve a reflejar el peso de las tensiones políticas internacionales.