‘Celebrar la vida’... Juan Carlos Guerrero aclara motivo de la celebración de XV años de su hija ‘Mafer’

La celebración de los XV años de María Fernanda “Mafer” Guerrero en Villahermosa, Tabasco, se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados de los últimos días en México. Lo que comenzó como un festejo privado terminó en tendencia nacional luego de que en redes sociales circularan imágenes y videos del espectáculo, caracterizado por su producción de gran escala y la presencia de figuras del entretenimiento. El nombre del empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, padre de la festejada y organizador del evento, pronto apareció en el centro del debate. Internautas y comentaristas cuestionaron el costo de la celebración, que algunos estimaron en más de 45 millones de pesos, además de especular sobre posibles vínculos políticos o contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ante el aumento de comentarios y versiones no confirmadas, Guerrero Rojas difundió una nota aclaratoria a través del despacho GMK & Associates, donde explicó el contexto personal que motivó la celebración y rechazó diversas afirmaciones que circularon en medios digitales. TE PUEDE INTERESAR: XV Años de Mafer: ¿Qué sabemos de la fiesta viral con J Balvin, Belinda y Galilea Montijo en Tabasco? “CELEBRAR LA VIDA”, LA EXPLICACIÓN DEL EMPRESARIO En el documento, el empresario aseguró que la fiesta tuvo un origen profundamente personal. Según explicó, hace aproximadamente tres años enfrentó una complicación severa de salud que lo llevó a replantear su visión de la vida y de los momentos familiares. “Tras superar ese episodio, tomó la decisión de celebrar la vida y la oportunidad de poder estar presente y compartir estos momentos significativos con su familia”, señala el comunicado difundido la noche del martes.

El texto también afirma que, a raíz de esa experiencia, Guerrero Rojas ha reforzado su participación en programas de responsabilidad social empresarial, con apoyo a personas en situación vulnerable. Sobre el aspecto económico del festejo, el documento sostiene que las cifras difundidas públicamente son “totalmente falsas y desproporcionadas”, ya que se basan únicamente en estimaciones hechas a partir de fotografías y videos publicados en redes sociales. VÍNCULOS EMPRESARIALES Y RELACIÓN CON PEMEX La nota también abordó los señalamientos relacionados con Pemex y presuntas conexiones políticas. Guerrero Rojas aseguró que no ha trabajado en el área administrativa de la empresa productiva del Estado desde 2010, y que su vínculo directo ocurrió hace más de 16 años, cuando realizó prácticas profesionales en informática. El comunicado añade que tanto él como sus empresas han sido revisados por autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y órganos de control internos de Pemex, sin que se haya detectado irregularidad alguna. Además, descartó tener apadrinamiento político o relación con figuras públicas, entre ellas el senador Adán Augusto López Hernández, cuyo nombre fue mencionado en algunas especulaciones difundidas en internet. Actualmente, explicó, existe únicamente un proceso administrativo habitual relacionado con la posible ampliación de un contrato vigente con Pemex y la resolución de facturación pendiente correspondiente a 2023 y 2024. EL EVENTO QUE DESATÓ LA CONVERSACIÓN EN REDES La fiesta de Mafer Guerrero destacó por una producción inusual para una celebración privada. El recinto fue transformado con una escenografía inspirada en Nueva York, donde sobresalían estructuras monumentales de la Estatua de la Libertad, escenarios temáticos y una ambientación multisensorial.

Entre los invitados al espectáculo figuraron artistas como Galilea Montijo, Belinda, J Balvin, Xavi, Matute y Pablo Montero, quienes participaron en distintas presentaciones durante la velada. Datos curiosos del evento circularon ampliamente en redes:• Invitados recibieron pulseras de la marca Hermès• Se instalaron tiendas efímeras de 7-Eleven, Sephora y McDonald’s• El pastel principal fue diseñado como una réplica de la Estatua de la Libertad El vestido de la quinceañera también llamó la atención por su similitud con “Junon”, un icónico diseño de Christian Dior, mientras que la fiesta incluyó alfombra roja, áreas VIP y un servicio de catering gourmet. EL PERFIL DEL EMPRESARIO TABASQUEÑO Originario de Comalcalco, Tabasco, Juan Carlos Guerrero Rojas ha construido una trayectoria empresarial vinculada principalmente al sector energético y tecnológico. Es fundador de la empresa de tecnologías de información Data Edge Reyes, con sede en Villahermosa, y está relacionado con al menos 17 compañías que operan en sectores como energía, logística, agricultura e inmobiliaria. Entre las firmas más conocidas destacan Petroservicios Integrales México, Oil Industry Logistics y Grupo Energético de la Chontalpa, además de proyectos vinculados con la exportación de cacao tabasqueño, un producto emblemático de la región. TE PUEDE INTERESAR: ¡Lo separan del grupo! Acusan de violencia a Rafa González, de ‘Banda Los Recoditos’ originario de Monclova Según información difundida en el propio comunicado, una de sus compañías firmó contratos con Pemex por 104 millones de dólares en 2023, lo que consolidó su presencia en el sector energético regional. La estructura empresarial también incluye alianzas con empresarios y exfuncionarios locales vinculados al desarrollo económico del estado.

