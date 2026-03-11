$!Fiscalía del Edomex investiga a tres médicos por presuntos homicidios y mala práctica en cirugías estéticas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga la probable participación de Jesús Fernando N, Carolina N y Diego Humberto N en diversos hechos posiblemente constitutivos de delito relacionados con procedimientos quirúrgicos estéticos realizados entre 2013 y 2024, que habrían afectado al menos a cuatro víctimas, dos de ellas mortales. De acuerdo con la autoridad ministerial, algunos de los procedimientos fueron realizados en la “Clínica Santa Teresa Atención Médica y Quirúrgica”, ubicada en la colonia Electricistas del municipio de Toluca, la cual presuntamente no contaba con las certificaciones sanitarias necesarias para realizar este tipo de cirugías. Como parte de una de las investigaciones por el delito de homicidio doloso, la Fiscalía cumplimentó una orden de aprehensión contra los tres investigados por hechos registrados el 15 de octubre de 2021. TE PUEDE INTERESAR: Dorismar, modelo y presentadora de Televisa, muestra resultados de cirugía estética fallida

PACIENTE MURIÓ TRAS CIRUGÍA EN 2021 De acuerdo con las indagatorias, la víctima ingresó de manera programada a la clínica mencionada con el objetivo de someterse a un procedimiento estético consistente en liposucción y mamoplastia de aumento. Las investigaciones señalan que el procedimiento quirúrgico se realizó con la probable intervención directa de los tres médicos investigados, quienes habrían participado en la planeación, ejecución y seguimiento postoperatorio del acto médico. Al asumir estas funciones, las autoridades señalan que los médicos habrían tenido la responsabilidad del cuidado, protección y preservación de la vida e integridad física de la paciente durante el procedimiento y su seguimiento médico. PERITAJES SEÑALAN OMISIONES EN VALORACIÓN PREOPERATORIA De acuerdo con los peritajes médicos incorporados a la investigación, previo a la cirugía los médicos omitieron realizar una valoración preoperatoria integral y un plan prequirúrgico, a pesar de que se trataba de una paciente con alto riesgo anestésico-quirúrgico. Asimismo, se determinó que los médicos decidieron realizar tres procedimientos estéticos complejos y prolongados —liposucción con lipotransferencia, plastia umbilical y colocación de implantes mamarios— aunque los registros previos indicaban que únicamente se llevaría a cabo uno de ellos. Durante la intervención, se habrían practicado maniobras invasivas propias de estos procedimientos, lo que incrementó los riesgos anestésicos y quirúrgicos.

PACIENTE PRESENTÓ DESPUÉS DE LA CIRUGÍA COMPLICACIONES MÉDICAS TRAS OPERACIÓN; SEÑALAN OMISIONES Tras la cirugía, la paciente presentó un deterioro progresivo en su estado clínico, compatible con un evento tromboembólico grave. Según la opinión técnica emitida por la organización de arbitraje médico conocida como Arbitraje México, los médicos habrían omitido instaurar oportunamente el tratamiento especializado requerido para la emergencia, así como realizar el traslado inmediato de la paciente a un hospital con infraestructura adecuada. La investigación señala que la clínica donde se practicó la intervención carecía de infraestructura mínima indispensable para atender complicaciones graves, como unidad de cuidados intensivos, banco de sangre, laboratorio clínico y personal multidisciplinario especializado. El 16 de octubre de 2021, la víctima identificada como S.R.V. falleció por tromboembolia pulmonar secundaria a liposucción y colocación de implantes mamarios, según se estableció en la necropsia correspondiente. CONDENA PREVIA POR LESIONES DERIVADAS DE OTRA CIRUGÍA ESTÉTICA En un caso distinto, el 19 de abril de 2024, una autoridad judicial dictó sentencia condenatoria contra los tres médicos por el delito de lesiones cometidas por culpa, imponiendo una pena de 7 años, 7 meses y 15 días de prisión. Además, se ordenó el pago de: - 844,598.87 pesos por reparación del daño material - 89,620 pesos por daño moral - multa de 6,721.50 pesos También se les impuso amonestación pública, suspensión de derechos políticos y civiles, así como la suspensión definitiva del ejercicio profesional. No obstante, los sentenciados interpusieron un amparo, lo que ha permitido que mantengan temporalmente sus derechos para ejercer la profesión mientras se resuelve dicho recurso judicial.

PACIENTE SUFRIÓ NECROSIS TRAS CIRUGÍA EN 2021 La sentencia deriva de hechos ocurridos el 2 de agosto de 2021, cuando una paciente se sometió a un procedimiento estético de lipectomía en la misma clínica. Días después de la intervención, la mujer detectó una lesión de coloración negra en la zona intervenida, situación que informó al médico Jesús Fernando “N”, quien presuntamente minimizó el problema señalando que el proceso era normal. El 17 de agosto de 2021, la paciente fue ingresada al área de urgencias del Centro Médico ISSEMYM, donde fue diagnosticada con necrosis en espalda y glúteos, complicación atribuida al procedimiento quirúrgico previo. Al día siguiente fue sometida a una cirugía de emergencia, durante la cual fue necesario realizar nueve lavados quirúrgicos y tres transfusiones sanguíneas para controlar el daño. DICTÁMENES MÉDICOS DETECTARON IRREGULARIDADES Durante la investigación, el Ministerio Público incorporó una opinión técnica de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México (CCAMEM), en la cual se estableció que: Jesús Fernando “N” no brindó seguimiento postoperatorio adecuado ni manejó correctamente el expediente clínico Carolina “N” y Diego Humberto “N” no alertaron oportunamente sobre la evolución desfavorable de la paciente El dictamen también concluyó que la cirugía se realizó sin la infraestructura hospitalaria necesaria, lo que incrementó el riesgo de complicaciones graves. Además, un informe del área de autorizaciones en servicios de salud determinó que la “Clínica Santa Teresa Atención Médica y Quirúrgica” no contaba con certificación ni autorización sanitaria para realizar cirugías estéticas, situación que presuntamente era conocida por los investigados. También se integró un dictamen de responsabilidad médica fechado el 25 de julio de 2022, que concluyó que existió mala práctica médica por omisión, debido a la falta de documentación que acreditara seguimiento clínico adecuado. INVESTIGACIÓN POR EJERCICIO INDEBIDO DE LA PROFESIÓN Dentro de las diligencias se incorporaron 15 testimonios y dictámenes periciales en medicina legal y grafoscopía, mediante los cuales se determinó que Carolina “N” y Diego Humberto “N” no contaban con la especialidad en cirugía plástica, pese a participar en procedimientos de esa naturaleza. Por esta razón, la Fiscalía inició una investigación adicional en su contra por ejercicio indebido de la profesión. Posteriormente, el 5 de julio de 2024, el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca modificó la sentencia inicial tras un recurso de apelación, reduciendo la pena a 6 años, 5 meses y 7 días de prisión, aunque ratificó la suspensión definitiva del ejercicio profesional. OTRO PROCESO PENAL POR FALLECIMIENTO OCURRIDO EN 2013 De forma independiente, Jesús Fernando “N” enfrenta otro proceso penal relacionado con el homicidio doloso de un paciente ocurrido en julio de 2013. El imputado fue detenido el 17 de febrero de 2026, y el 22 de febrero una autoridad judicial determinó su vinculación a proceso, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva. De acuerdo con la investigación, el médico realizó una liposucción a un paciente masculino y apenas seis horas después le otorgó el alta médica, pese a que el procedimiento requería vigilancia hospitalaria. Al día siguiente el paciente presentó complicaciones graves y fue reingresado a un hospital, donde se detectaron lesiones en una víscera ocasionadas por la cánula de liposucción. Posteriormente fue trasladado a otro centro médico, donde se confirmaron múltiples perforaciones intestinales, situación que generó infecciones y complicaciones severas. El 30 de julio de 2013, la víctima falleció presuntamente como consecuencia de las complicaciones médicas y la falta de atención oportuna.

TE PUEDE INTERESAR: Muere hombre durante cirugía estética en clínica, en Monterrey FISCALÍA DETECTA POSIBLES CONDUCTAS DELICTIVAS SISTEMÁTICAS De acuerdo con la Fiscalía, del conjunto de investigaciones se desprende la posible comisión sistemática de conductas delictivas derivadas de omisiones médicas graves, así como la realización reiterada de procedimientos quirúrgicos en una clínica sin certificación sanitaria ni condiciones hospitalarias adecuadas. Las indagatorias también han identificado la presunta elaboración de registros médicos que no corresponderían a la realidad clínica de los pacientes o a los procedimientos realizados. CLÍNICA FUE ASEGURADA DURANTE DILIGENCIAS Como parte de las investigaciones, el 2 de marzo autoridades ministeriales realizaron una inspección en la “Clínica Santa Teresa Atención Médica y Quirúrgica”, la cual fue asegurada para preservar instrumentos, objetos y posibles evidencias relacionadas con los hechos. Por estos casos, los tres investigados son indagados por el delito de homicidio, previsto en el Código Penal del Estado de México, conducta que podría alcanzar penas de hasta 15 años de prisión por cada homicidio. Asimismo, Carolina “N” y Diego Humberto “N” también son investigados por usurpación de funciones, delito que podría implicar hasta cuatro años de prisión. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en centros de reinserción social estatales, y deben ser considerados inocentes hasta que se emita una sentencia condenatoria en su contra. La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles intervinientes y puso a disposición de la ciudadanía el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 702 8770 y la aplicación FGJEdomex para que cualquier persona que reconozca a los investigados como posibles implicados en otros hechos delictivos pueda presentar una denuncia.

