Entra la primavera en México con lluvias en el sur y onda de calor en el norte

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este 20 de marzo de 2026 se prevén lluvias puntuales fuertes en el sur del país, así como la persistencia de una onda de calor en diversas entidades del noroeste y occidente. De acuerdo con el organismo, canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad generarán lluvias, chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

INICIA LA PRIMAVERA EN EL HEMISFERIO NORTE El organismo también destacó que este 20 de marzo, a las 08:46 horas (tiempo del centro de México), ocurre el equinoccio que marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA El pronóstico indica que las precipitaciones más intensas se concentrarán en el sur de México: Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Oaxaca y Chiapas Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Estado de México, Veracruz y Tabasco Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Ciudad de México (sur), Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo El SMN advirtió que estas lluvias podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas vulnerables.

ONDA DE CALOR SE MANTIENE EN VARIAS REGIONES DEL NORTE En contraste con las lluvias, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país debido a una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera. Temperaturas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa Temperaturas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero (noroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas Temperaturas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo El organismo señaló que la onda de calor prevalecerá principalmente en estados del noroeste y occidente, mientras que en otras regiones comenzará a disminuir gradualmente. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO Durante la madrugada y primeras horas del día se mantendrán temperaturas bajas en regiones montañosas: De -5 a 0 °C con heladas: sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE El SMN también pronosticó condiciones de viento relevantes en el sur del país: Evento de norte con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) Rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato Rachas de 30 a 50 km/h: diversas entidades del norte, centro y sureste En zonas costeras se prevé: Oleaje de 2.5 a 3.5 metros: golfo de Tehuantepec Oleaje de 1.0 a 2.0 metros: costas de Yucatán y Quintana Roo Las autoridades advirtieron que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALITLLO Para el día de hoy en Saltillo se anticipa un ascenso térmico que llevará el termómetro a una temperatura máxima de 24°C. Se espera que el cielo permanezca soleado durante el día y despejado por la noche, periodo en el que la temperatura mínima volverá a descender hasta los 9°C. Las autoridades advierten sobre un índice UV de nivel 9, por lo que se recomienda el uso de protección solar adecuada ante la alta radiación prevista. La Coangua indicó que continuará el monitoreo de las condiciones atmosféricas y sus efectos en el país, especialmente en las regiones con lluvias intensas y altas temperaturas.

Publicidad

Temas

Calor Clima Primavera

Localizaciones

México

Organizaciones

Conagua SMN

