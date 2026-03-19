Infonavit 2026: así pueden ahorrar para vivienda los trabajadores independientes en México

De acuerdo con el titular del instituto, Octavio Romero Oropeza , este mecanismo forma parte de uno de los dos regímenes de aportación disponibles dentro del organismo, junto con el régimen ordinario que aplica a trabajadores con empleador.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) permite que trabajadores independientes en México accedan a una cuenta de ahorro para vivienda mediante el esquema de aportaciones extraordinarias, una alternativa dirigida a quienes no cuentan con relación laboral formal.

DOS RÉGIMENES DE APORTACIÓN EN INFONAVIT

El esquema del Infonavit contempla dos modalidades principales:

Régimen ordinario: dirigido a trabajadores con relación laboral, donde el patrón realiza una aportación equivalente al 5% del salario.

Régimen extraordinario: enfocado en trabajadores independientes que realizan sus propias aportaciones sin intermediación de un empleador.

Romero Oropeza explicó que este segundo esquema permite a personas sin empleo formal integrarse al sistema de ahorro para vivienda.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL ESQUEMA DE RÉGIMEN EXTRAORDINARIO?

El programa está dirigido a distintos perfiles de trabajadores independientes, entre ellos:

Migrantes mexicanos en Estados Unidos

Profesionistas que ejercen de forma independiente, como periodistas, médicos o músicos

Comerciantes

Trabajadores agrícolas

Personas trabajadoras del hogar

El funcionario señaló que este esquema está abierto a “todo aquel que desarrolle su profesión de manera independiente”.

BENEFICIOS DE LA CUENTA DE AHORRO EN INFONAVIT

Al registrarse como trabajador independiente, las personas acceden a distintos beneficios vinculados a seguridad social y ahorro:

- Acceso a esquemas relacionados con salud

- Aportaciones para el retiro

- Posibilidad de ahorro para vivienda (opcional)

- En el caso de la Subcuenta de Vivienda, los beneficios incluyen:

-Generación de ahorro con rendimientos

- Posibilidad de utilizar el saldo para solicitar un crédito hipotecario

- Recuperación del dinero acumulado al momento del retiro

El titular del instituto indicó que el ahorro puede utilizarse tanto para adquirir una vivienda como para fortalecer los recursos disponibles al momento de la jubilación.

REQUISITOS PARA ABRIR UNA CUENTA DE AHORRO

Para registrarse en el sistema, los interesados deben crear una cuenta en el portal “Mi Cuenta Infonavit” y contar con la siguiente documentación:

- Número de Seguridad Social (NSS)

- Clave Única de Registro de Población (CURP)

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

- Datos de contacto (teléfono y correo electrónico)

- Creación de una contraseña

Adicionalmente, quienes lo deseen pueden registrarse como trabajadores independientes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentando CURP, RFC, NSS y correo electrónico.

PASOS PARA REALIZAR APORTACIONES VOLUNTARIAS

El proceso para comenzar a ahorrar en el Infonavit se realiza de forma digital y contempla los siguientes pasos:

1. Ingresar al portal de Mi Cuenta Infonavit

2. Acceder a la sección “Mi Ahorro”

3. Seleccionar la opción “Haz Aportaciones Extraordinarias”

4. Elegir el monto a depositar

5. Generar la ficha de pago

6. Realizar el pago en medios autorizados o mediante CoDi

Para 2026, el límite mensual de aportaciones extraordinarias es de 11 mil 814 pesos.