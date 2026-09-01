¿Septiembre es el mes de los temblores? Esto descubrió la UNAM tras estudiar 100 años de sismos

Cada vez que llega septiembre , aumenta la preocupación de los mexicanos ante la posibilidad de que ocurra un terremoto. La creencia tiene una explicación relacionada con la memoria colectiva, pero los datos científicos muestran una realidad diferente.

De acuerdo con el análisis de registros históricos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM, septiembre no es el mes con mayor actividad sísmica en México. Los movimientos telúricos se presentan durante todo el año y no siguen un calendario determinado.

El mes que concentra el mayor número de movimientos detectados en los registros históricos es diciembre. Sin embargo, esto tampoco significa que durante ese periodo ocurran necesariamente los terremotos más fuertes o destructivos.

¿Por qué septiembre quedó asociado con los terremotos?

La percepción de que “en septiembre tiembla más” está relacionada principalmente con dos acontecimientos que forman parte de la historia reciente de México.

El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de gran magnitud provocó graves daños, particularmente en Ciudad de México. Años después, el 19 de septiembre de 2017, otro sismo volvió a causar afectaciones importantes en la capital y otras entidades.

La coincidencia de ambas fechas reforzó la asociación entre septiembre y los terremotos. Además, durante este mes se realizan simulacros, se revisan protocolos de emergencia y aumenta la conversación pública sobre prevención, por lo que cualquier movimiento telúrico recibe mayor atención.