¿Septiembre es el mes de los temblores? Esto descubrió la UNAM tras estudiar 100 años de sismos
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Septiembre quedó marcado en la memoria de los mexicanos por los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.
Cada vez que llega septiembre, aumenta la preocupación de los mexicanos ante la posibilidad de que ocurra un terremoto. La creencia tiene una explicación relacionada con la memoria colectiva, pero los datos científicos muestran una realidad diferente.
De acuerdo con el análisis de registros históricos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM, septiembre no es el mes con mayor actividad sísmica en México. Los movimientos telúricos se presentan durante todo el año y no siguen un calendario determinado.
El mes que concentra el mayor número de movimientos detectados en los registros históricos es diciembre. Sin embargo, esto tampoco significa que durante ese periodo ocurran necesariamente los terremotos más fuertes o destructivos.
¿Por qué septiembre quedó asociado con los terremotos?
La percepción de que “en septiembre tiembla más” está relacionada principalmente con dos acontecimientos que forman parte de la historia reciente de México.
El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de gran magnitud provocó graves daños, particularmente en Ciudad de México. Años después, el 19 de septiembre de 2017, otro sismo volvió a causar afectaciones importantes en la capital y otras entidades.
La coincidencia de ambas fechas reforzó la asociación entre septiembre y los terremotos. Además, durante este mes se realizan simulacros, se revisan protocolos de emergencia y aumenta la conversación pública sobre prevención, por lo que cualquier movimiento telúrico recibe mayor atención.
La UNAM descarta una temporada de sismos
Especialistas de la UNAM han explicado que los terremotos no dependen del mes, la temperatura o las condiciones atmosféricas.
La actividad sísmica está relacionada con procesos que ocurren en el interior de la Tierra, particularmente con el movimiento de las placas tectónicas. En buena parte del territorio mexicano, los sismos de mayor magnitud están vinculados con la interacción entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica.
En la costa del Pacífico, la placa de Cocos se introduce debajo de la placa de Norteamérica mediante un proceso conocido como subducción. La acumulación y posterior liberación de energía puede generar movimientos sísmicos.
¿Por qué ahora detectamos más sismos?
Otra razón por la que puede parecer que ocurren más temblores es el avance de la tecnología.
Actualmente existe una mayor cantidad de estaciones y equipos capaces de detectar movimientos de baja magnitud que anteriormente podían pasar inadvertidos. En el Valle de México, por ejemplo, existe una red especializada para registrar la actividad sísmica local.
Esto significa que un mayor número de sismos aparece en los registros, pero no necesariamente que la Tierra esté temblando más que antes.
¿Se puede predecir un terremoto en septiembre?
Hasta ahora no existe un método científico que permita determinar con anticipación el día, lugar y magnitud exacta de un terremoto.
Por ello, la recomendación de los especialistas de la UNAM es la misma durante septiembre y el resto del año: revisar las condiciones de las viviendas, participar en simulacros, conocer las rutas de evacuación y contar con un plan familiar de protección civil.
Septiembre puede traer recuerdos de grandes terremotos, pero no representa una temporada sísmica. La preparación, en cambio, sí debe mantenerse durante todo el año.