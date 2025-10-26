Frente Frío #10 con lluvias aisladas en NL y Tamaulipas; calor de 35 a 40 °C y viento fuerte para Coahuila

Para el domingo 26 de octubre, el frente frío número 10 se extenderá sobre el noreste del país y en interacción con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos fuertes con rachas de 30 a 45 km/h en zonas del noreste del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por su parte, la onda tropical número 39 que se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Jalisco, y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, generarán lluvias y chubascos en Michoacán, Colima y Jalisco.

Se prevé que la onda tropical continué su desplazamiento hacia el oeste, dejando de afectar al país, al finalizar el día.

Canales de baja presión sobre el interior del país y la entrada de aire húmedo del mar Caribe y golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas; lluvias y chubascos en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y zonas de Veracruz; así como lluvias aisladas en Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado de México y San Luis Potosí.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá baja probabilidad de lluvias e incremento de las temperaturas vespertinas, en zonas de la Mesa Central y en estados del centro, norte y noroeste del territorio nacional, así como en la península de Baja California.

FRENTES FRÍOS

Para el domingo, se prevé que, el frente frío #10 se extenderá sobre el noreste del país y en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas (regiones Mante y Sur), así como vientos fuertes con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se prevé que, al final del día, el sistema frontal se mueva hacia el norte del golfo de México y deje de afectar al territorio nacional.

El lunes ningún sistema frontal afectará México.

Mientras que para el martes, se prevé que la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío #11 sobre el norte y noreste del país, este sistema propiciará lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (regiones Fronteriza, Centro, Sur y Mante), y lluvias aisladas en San Luis Potosí (regiones Altiplano, Media y Huasteca), Hidalgo (región Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca).

A su vez, la masa de aire frío asociada al frente, originará viento de componente norte con rachas de 55 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se espera que dicha masa de aire frío genere en horas de la madrugada del día miércoles, evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 60 a 80 km/h en el litoral de Tamaulipas.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA

Saltillo disfrutará de un día con nubres y claros hasta parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 13 °C.

Torreón tendrá un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 31 °C, mientras que la mínima será de 16 °C.

En Monclova se espera un día soleado. La temperatura máxima será de 33 °C, mientras que la mínima será de 19 °C.

Piedras Negras disfrutará de un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 31 °C, mientras que la mínima será de 17 °C.

LLUVIAS

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, San Luis Potosí (región Huasteca), Tamaulipas (regiones Mante y Sur), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Estado de México, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Mixteca) y Morelos.

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

TEMPERATURA

Máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.

Máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz, Tabasco, Guerrero, Chiapas y Yucatán.

Mínimas de - 5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Veracruz.

VIENTO Y OLEAJE

Viento de componente norte de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Oaxaca y Chiapas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 45 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y costas de Sinaloa y Jalisco.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

¿QUÉ ES UNA ONDA TROPICAL?

Una Onda Tropical es un canal de Baja Presión que se desplaza hacia el Oeste, regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso. Avanza de este a oeste y producen alteraciones climáticas en la costa atlántica de América Central y América del Norte. Siendo América Latina una de las regiones con mayores índices de exposición a ciclones y tormentas de este tipo.

Estas perturbaciones son conocidas por su papel fundamental en la génesis de los ciclones tropicales, como huracanes y tormentas eléctricas. Se caracterizan por un desplazamiento lento y constante hacia el oeste y suroeste, afectando a una amplia extensión geográfica durante su trayectoria hacia las costas de América.

La formación de las ondas tropicales está estrechamente relacionada con la inestabilidad atmosférica y las altas temperaturas presentes en las regiones tropicales y subtropicales. Son propensas a la convención y liberación de calor latente, conduciendo a la elevación del aire y la formación de nubes de tormenta.

El fenómeno natural tiene forma de V intertida, donde en la parte delantera el aire caliente asciende, mientras que en la parte trasera desciende, provocando un clima seco y cielos despejados.

Suelen tener su origen en costa atlántica de África, y se propagan hacia el oeste a través del océano y el mar Caribe.

ASÍ PUEDE EVOLUCIONAR UNA ZONA DE BAJA PRESIÓN

1. Zona de baja presión: Es la etapa inicial. Se forma cuando el aire cálido y húmedo del océano asciende, generando una caída en la presión atmosférica. Esto provoca inestabilidad y nubosidad. Si las condiciones son favorables (aguas cálidas, poca cizalladura del viento y humedad suficiente), el sistema puede empezar a organizarse.

2. Disturbio tropical: Es una agrupación de tormentas con una cierta organización, pero aún sin circulación cerrada del viento. En esta etapa, el sistema está siendo monitoreado por centros meteorológicos. A menudo se producen lluvias y tormentas eléctricas.

3. Depresión tropical: Cuando el sistema desarrolla una circulación cerrada y definida de vientos en superficie y su velocidad no supera los 62 km/h (39 mph), se le llama depresión tropical. Aquí comienza a tener un centro más claro y puede intensificarse rápidamente.

4. Tormenta tropical: Si los vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 km/h (39 a 73 mph), el sistema se convierte en una tormenta tropical. Recibe un nombre oficial y presenta una estructura más organizada. Puede producir fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado.

5. Huracán o ciclón tropical: Cuando los vientos sostenidos superan los 119 km/h (74 mph), el fenómeno se clasifica como huracán (en el Atlántico y noreste del Pacífico) o ciclón tropical (en el Océano Índico o Pacífico Sur). Se forman bandas nubosas bien organizadas y un ojo en el centro del sistema. A partir de aquí, se clasifican en categorías del 1 al 5 según la Escala Saffir-Simpson, en función de la intensidad del viento.

¿QUÉ ES UN CANAL DE BAJA PRESIÓN?

Es una zona alargada de baja presión atmosférica que se extiende sobre una región y favorece la formación de nubes, lluvias y tormentas eléctricas. Durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, estos canales son comunes y pueden ser el origen de fuertes precipitaciones, especialmente si interactúan con humedad del océano.

¿QUÉ ES UNA CIRCULACIÓN ANTICICLÓNICA DE NIVELES MEDIOS DE LA ATMÓSFERA?

Una circulación anticiclónica de niveles medios de la atmósfera es un patrón de circulación atmosférica en el cual el aire se desplaza en sentido horario (en el hemisferio norte) alrededor de un área de alta presión en la atmósfera. Este tipo de circulación se asocia comúnmente con condiciones de tiempo estable y despejado.

En términos más técnicos, en una circulación anticiclónica de niveles medios, el aire tiende a descender en el centro del anticiclón (área de alta presión), lo que conduce a condiciones de estabilidad atmosférica. Este descenso del aire produce un calentamiento adiabático, lo que generalmente se traduce en cielos despejados y tiempo seco en la superficie.

Estas circulaciones anticiclónicas pueden extenderse verticalmente a través de varios niveles de la atmósfera, pero se refieren específicamente a los niveles medios en este contexto.

Estas circulaciones pueden influir significativamente en el clima y el tiempo de una región determinada, y son un componente importante en la formación de sistemas climáticos de gran escala, como las altas presiones subtropicales y las ondas planetarias de la atmósfera.