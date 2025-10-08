Clima para la Zona Metropolitana de Monterrey: fuertes lluvias alertan a Nuevo León

La noche del 7 hasta la mañana del miércoles 8 de octubre, así como se prevén en los días posteriores, se registraron lluvias en diversas zonas del área metropolitana de Monterrey, así como municipios al oriente de Nuevo León, de acuerdo con Protección Civil (PCNL). Según el último reporte de PCNL, en radares de monitoreo se detecta la presencia de lluvia para la región oriente y área metropolitana de Monterrey, acompañada de actividad eléctrica. TE PUEDE INTERESAR: Huracán Priscilla se fortalece frente a Jalisco: ¿cuándo se convertirá en categoría 2 y a qué estados afectará? Los municipios en los que se presenta lluvia son: • Guadalupe • Juárez • Cadereyta • Los Ramones • Villaldama

Por la mañana del miércoles el monitoreo meteorológico pronosticaba lluvia para la región montañosa, citrícola, sur, oriente y área metropolitana de Monterrey, detectándose un aumento en la probabilidad a partir de las 15:00 horas y manteniéndose hasta pasadas las 20:00 horas. Los municipios que podría presentar lluvia son: Monterrey, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Guadalupe, Juárez, San Nicolás de los Garza, Escobedo, El Carmen, Salinas Victoria, Zuazua, Ciénega de Flores, Santiago, Allende, Montemorelos, General Terán, Linares, Cadereyta, General Bravo, China, Los Ramones, Marín, Dr. González, Galeana, y ⁠Hualahuises. Mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia (CEO de Protección Civil Nuevo León se continuará con el monitoreo constante de fuentes oficiales, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así como de radares, se continuará el monitoreo y se informará cualquier situación relevante. CLIMA EN EL ÁREA METROPOLITANA El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé estas temperaturas y precipitaciones para el resto de la semana en el área metropolitana de Monterrey: Miércoles 8 de octubre: - Monterrey disfrutará de un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 20 °C. Con probabilidad de lluvia del 90% y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 19 km/h; - San Pedro tendrá un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. Con probabilidad de lluvia del 90% y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 22 km/h; - San Nicolás se espera un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 12 °C. Con probabilidad de lluvia del 90 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 19 km/h; - Guadalupe disfrutará de un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 20 °C. Con probabilidad de lluvia del 90 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 19 km/h; -Apodaca tendrá un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 30 °C, mientras que la mínima será de 22 °C. Con probabilidad de lluvia del 90 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 19 km/h; - Escobedo se espera un día con cielo nublado. La temperatura máxima será de 15 °C, mientras que la mínima será de 21 °C. Con probabilidad de lluvia del 90 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 35 km/h; - Juárez disfrutará de un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 21 °C. Con probabilidad de lluvia del 90 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 24 km/h; - García tendrá un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 19 °C. Con probabilidad de lluvia del 90 % y velocidad del viento 10 a 15 km/h con ráfagas de viento de 22 km/h; - Santa Catarina se espera un día con cielo nublado. La temperatura máxima será de 24 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. Con probabilidad de lluvia del 90 % y velocidad del viento 10 a 15 km/h con ráfagas de viento de 22 km/h; - Santiago: disfrutará de un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. Con probabilidad de lluvia del 90 % y velocidad del viento 0 a 5 km/h con ráfagas de viento de 14 km/h; - Cadereyta tendrá un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 31 °C, mientras que la mínima será de 22 °C. Con probabilidad de lluvia del 90 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 16 km/h.

Jueves 9 de octubre: - Monterrey disfrutará de un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 19 °C. Con probabilidad de lluvia del 10% y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 22 km/h; - San Pedro tendrá un día con cielo nublado. La temperatura máxima será de 25 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. Con probabilidad de lluvia del 10% y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 26 km/h; - San Nicolás se espera un día con cielo nublado. La temperatura máxima será de 30 °C, mientras que la mínima será de 21 °C. Con probabilidad de lluvia del 10 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 22 km/h; - Guadalupe disfrutará de un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 28 °C, mientras que la mínima será de 20 °C. Con probabilidad de lluvia del 10 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 22 km/h; -Apodaca tendrá un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 31 °C, mientras que la mínima será de 21 °C. Con probabilidad de lluvia del 90 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 22 km/h; - Escobedo se espera un día con cielo nublado. La temperatura máxima será de 17 °C, mientras que la mínima será de 12 °C. Con probabilidad de lluvia del 90 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 25 km/h; - Juárez disfrutará de un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 30 °C, mientras que la mínima será de 21 °C. Con probabilidad de lluvia del 10 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 17 km/h; - García tendrá un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 19 °C. Con probabilidad de lluvia del 0 % y velocidad del viento 10 a 15 km/h con ráfagas de viento de 26 km/h; - Santa Catarina se espera un día con cielo nublado. La temperatura máxima será de 25 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. Con probabilidad de lluvia del 10 % y velocidad del viento 10 a 15 km/h con ráfagas de viento de 26 km/h; - Santiago: disfrutará de un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. Con probabilidad de lluvia del 75 % y velocidad del viento 0 a 5 km/h con ráfagas de viento de 11 km/h; - Cadereyta tendrá un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 31 °C, mientras que la mínima será de 22 °C. Con probabilidad de lluvia del 25 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 19 km/h. Viernes 10 de octubre: - Monterrey disfrutará de un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 19 °C. Con probabilidad de lluvia del 75% y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 16 km/h; - San Pedro tendrá un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. Con probabilidad de lluvia del 75 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 21 km/h; - San Nicolás se espera un día con cielo nublado. La temperatura máxima será de 28 °C, mientras que la mínima será de 21 °C. Con probabilidad de lluvia del 75 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 16 km/h; - Guadalupe disfrutará de un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 20 °C. Con probabilidad de lluvia del 75 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 16 km/h; -Apodaca tendrá un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 21 °C. Con probabilidad de lluvia del 75 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 16 km/h; - Escobedo se espera un día con cielo nublado. La temperatura máxima será de 19 °C, mientras que la mínima será de 12 °C. Con probabilidad de lluvia del 90 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 18 km/h; - Juárez disfrutará de un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 28 °C, mientras que la mínima será de 21 °C. Con probabilidad de lluvia del 75 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 24 km/h; - García tendrá un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 19 °C. Con probabilidad de lluvia del 10 % y velocidad del viento 10 a 15 km/h con ráfagas de viento de 21 km/h; - Santa Catarina se espera un día con cielo nublado. La temperatura máxima será de 25 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Con probabilidad de lluvia del 50 % y velocidad del viento 10 a 15 km/h con ráfagas de viento de 21 km/h; - Santiago: disfrutará de un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Con probabilidad de lluvia del 75 % y velocidad del viento 0 a 6 km/h con ráfagas de viento de 12 km/h; - Cadereyta tendrá un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 21 °C. Con probabilidad de lluvia del 90 % y velocidad del viento 0 a 5 km/h con ráfagas de viento de 9 km/h.

Sábado 11 de octubre: - Monterrey disfrutará de un día medio nublado. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 19 °C. Con probabilidad de lluvia del 10% y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 21 km/h; - San Pedro tendrá un día con cielo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. Con probabilidad de lluvia del 10% y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 24 km/h; - San Nicolás se espera un día con cielo medio nublado. La temperatura máxima será de 29 °C, mientras que la mínima será de 21 °C. Con probabilidad de lluvia del 50 % y velocidad del viento de 10 km/h con ráfagas de viento de 21 km/h; - Guadalupe disfrutará de un día con cielo medio nublado. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 20 °C. Con probabilidad de lluvia del 50 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 21 km/h; -Apodaca tendrá un día con cielo medio nublado. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 21 °C. Con probabilidad de lluvia del 75 % y velocidad del viento 10 a 15 km/h con ráfagas de viento de 21 km/h; - Escobedo se espera un día con cielo nublado. La temperatura máxima será de 21 °C, mientras que la mínima será de 12 °C. Con probabilidad de lluvia del 90 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 12 km/h; - Juárez disfrutará de un día con cielo medio nublado. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 20 °C. Con probabilidad de lluvia del 75 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 29 km/h; - García tendrá un día con cielo medio nublado. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 19 °C. Con probabilidad de lluvia del 0 % y velocidad del viento 10 a 15 km/h con ráfagas de viento de 24 km/h; - Santa Catarina se espera un día con cielo medio nublado. La temperatura máxima será de 25 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. Con probabilidad de lluvia del 10 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 24 km/h; - Santiago: disfrutará de un día con cielo medio nublado. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Con probabilidad de lluvia del 50 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 27 km/h; - Cadereyta tendrá un día poco nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 30 °C, mientras que la mínima será de 21 °C. Con probabilidad de lluvia del 90 % y velocidad del viento 5 a 10 km/h con ráfagas de viento de 22 km/h. ¿QUÉ ES UN TEMPORAL DE LLUVIAS? El ingreso de aire cálido y húmedo desde zonas tropicales, unido a una zona de baja presión genera condiciones ideales para el desarrollo de un temporal de lluvias. Se caracteriza por humedad elevada que facilita la formación de nubes densas, así como la presencia de una zona de baja presión provoca ascenso del aire, formación de nubes y precipitaciones. Es decir, trae consigo efectos como lluvias continuas por varios días, tormentas eléctricas con posibles rayos, truenos y actividad eléctrica intensa; ráfagas de viento asociadas a sistemas convectivos, baja en la sensación térmica y temperaturas máximas bajarán de lo habitual, además de cielos nublados frecuentes, limitando la radicación solar durante los días.

¿QUÉ HACER EN CASO DE VIENTO FUERTE? Ante la presencia de fuerte viento, existen una serie de recomendaciones a seguir, emitidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. En tu casa - Cierra y asegura puertas, ventanas o toldos. - Retira todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente. - Si los vidrios de las ventanas no son tan fuertes, coloca cinta adhesiva transparente en la parte interior para evitar que al romperse los vidrios provoquen daños. - Evita salir de casa si no es necesario. En la calle -Aléjate de casas viejas o en mal estado. -Evita los muros, techos endebles y ligeros, así como las vallas publicitarias, y si vives cerca de uno mantente alerta. -Aléjate de los árboles ya que las grandes ramas podrían romperse y caer. -Evita transitar por parques o avenidas arboladas. -No pases por debajo de andamios o edificios en construcción. -Apártate del cableado eléctrico, así como de espectaculares que puedan caer. -Cubre tus ojos, nariz y boca para evitar enfermedades a consecuencia del polvo y/o tierra.. - Tras el paso de vientos fuertes, limpia coladeras y desagües para evitar que se tapen con hojas o basura. Si estás conduciendo - Ten precaución, ya que son frecuentes los cortes en vías debido a la caída de árboles y cables eléctricos. - Conduce con precaución debido a la posibilidad de formación de nubes de polvo. - Si tu auto se ve afectado por la fuerza del viento, evita los rebases y ten precaución en los cruces y puentes. - Conduce con precaución, disminuyendo la velocidad y con las luces encendidas si la visibilidad es escasa. - Ten precaución al adelantar vehículos de carga pesada, ya que pueden hacer movimientos imprevistos. - Localiza con anticipación los Refugios Temporales habilitados por las autoridades.