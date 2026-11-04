Frente frío 4 avanza por el noreste de México: azotará con lluvias, heladas y temperaturas de 40 grados

El pronóstico también contempla intervalos de chubascos en 11 entidades y lluvias aisladas en otras seis. Al mismo tiempo, algunas regiones del país registrarán temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, mientras que las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango tendrán temperaturas mínimas de hasta -5 grados.

El frente frío número 4 se mantiene sobre el noreste de México, mientras que una vaguada en niveles altos de la atmósfera favorecerá lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca durante este miércoles 4 de noviembre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ).

De acuerdo con el organismo, el frente frío número 4 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del territorio nacional y ocasionará chubascos en Tamaulipas, además de lluvias aisladas en Nuevo León.

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA SALTILLO

De acuerdo con los reportes oficiales del SMN, la ciudad de Saltillo registrará hoy, miércoles 4 de noviembre, una jornada de clima templado a agradable. Se prevé que la temperatura máxima alcance los 24 °C a 25 °C durante las horas centrales de la tarde, tras haber iniciado con una mínima fresca de 13 °C a 14 °C al amanecer. E

Para la segunda mitad del día y el anochecer, las autoridades meteorológicas estiman que se conserven condiciones estables y secas sobre la zona metropolitana, con un índice de probabilidad de lluvia inferior al 5%.

¿DÓNDE LLOVERÁ ESTE MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE EN MÉXICO?

La vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el sur y sureste del país provocará las precipitaciones de mayor intensidad en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

El ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, en combinación con canales de baja presión, también favorecerá precipitaciones en distintas regiones.

El pronóstico de lluvias del SMN para este miércoles es el siguiente:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros en Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste).

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros:

Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros:

Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Yucatán.