Frente frío 4 avanza por el noreste de México: azotará con lluvias, heladas y temperaturas de 40 grados

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    Frente frío 4 avanza por el noreste de México: azotará con lluvias, heladas y temperaturas de 40 grados
    El frente frío 4 provocará lluvias, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento en distintas regiones de México. Cuartoscuro
Stephanie León
por Stephanie León

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El sistema frontal mantiene lluvias en el noreste y precipitaciones fuertes en tres estados; Coahuila tendrá rachas de viento de hasta 50 km/h

El frente frío número 4 se mantiene sobre el noreste de México, mientras que una vaguada en niveles altos de la atmósfera favorecerá lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca durante este miércoles 4 de noviembre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico también contempla intervalos de chubascos en 11 entidades y lluvias aisladas en otras seis. Al mismo tiempo, algunas regiones del país registrarán temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, mientras que las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango tendrán temperaturas mínimas de hasta -5 grados.

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De acuerdo con el organismo, el frente frío número 4 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del territorio nacional y ocasionará chubascos en Tamaulipas, además de lluvias aisladas en Nuevo León.

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA SALTILLO

De acuerdo con los reportes oficiales del SMN, la ciudad de Saltillo registrará hoy, miércoles 4 de noviembre, una jornada de clima templado a agradable. Se prevé que la temperatura máxima alcance los 24 °C a 25 °C durante las horas centrales de la tarde, tras haber iniciado con una mínima fresca de 13 °C a 14 °C al amanecer. E

Para la segunda mitad del día y el anochecer, las autoridades meteorológicas estiman que se conserven condiciones estables y secas sobre la zona metropolitana, con un índice de probabilidad de lluvia inferior al 5%.

¿DÓNDE LLOVERÁ ESTE MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE EN MÉXICO?

La vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el sur y sureste del país provocará las precipitaciones de mayor intensidad en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

El ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, en combinación con canales de baja presión, también favorecerá precipitaciones en distintas regiones.

El pronóstico de lluvias del SMN para este miércoles es el siguiente:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros en Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste).

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros:

Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros:

Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Yucatán.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de tiempo estable y baja probabilidad de lluvia en estados del noroeste, norte, centro y oriente de México.

FRENTE FRÍO 4: ¿CÓMO ESTARÁ EL CLIMA EN COAHUILA Y NUEVO LEÓN?

En el noreste del país, el frente frío número 4 mantendrá condiciones para lluvias aisladas en Nuevo León y chubascos en Tamaulipas.

Coahuila no aparece entre las entidades con precipitaciones previstas para este miércoles. Sin embargo, el pronóstico contempla viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Nuevo León también tendrá condiciones de viento similares, además de la posibilidad de lluvias aisladas. El SMN mantiene bajo vigilancia al sistema frontal sobre esta región del territorio nacional.

TEMPERATURAS DE HASTA 40 GRADOS EN CUATRO ESTADOS

Aunque el frente frío se encuentra sobre el noreste, las temperaturas elevadas continuarán en distintas zonas del país, principalmente en el occidente y sur.

El SMN pronostica temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Michoacán (centro y costa), Guerrero (oeste), Oaxaca (sureste) y Chiapas (oeste).

Asimismo, se esperan máximas de 30 a 35 grados en Sonora (sur), Sinaloa, San Luis Potosí (centro y este), Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla (norte y suroeste), Morelos (centro y sur), Tamaulipas (centro y sur), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿DÓNDE SE ESPERAN TEMPERATURAS BAJO CERO?

Durante la mañana de este miércoles, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius, con heladas.

También se prevén temperaturas de 0 a 5 grados, con posibles heladas, en zonas altas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

Estas condiciones contrastan con el calor previsto durante la tarde en entidades del occidente y sur del país.

RACHAS DE VIENTO DE HASTA 50 KILÓMETROS POR HORA Y OLEAJE ELEVADO

El pronóstico también contempla viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

En la costa occidental de la península de Baja California se espera oleaje de 2 a 3 metros de altura.

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SMN ADVIERTE POR POSIBLES INUNDACIONES Y DESLAVES

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

Además, las precipitaciones podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

El SMN mantiene bajo vigilancia al frente frío número 4 sobre el noreste de México, mientras continúan las condiciones previstas para este miércoles 4 de noviembre.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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