Manolo Jiménez advierte que la crisis en el INE podría poner en riesgo la certeza electoral de 2027

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, advirtió que la situación que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a su presidencia representa un desafío para la estabilidad democrática del país. Por ello, consideró urgente garantizar la independencia y la imparcialidad del organismo de cara a las elecciones de 2027. El mandatario manifestó su preocupación por las repercusiones que podrían tener las investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas y de contratación en el organismo. Señaló que la confianza en las instituciones es uno de los pilares de la gobernabilidad, la estabilidad económica y la credibilidad de México ante la comunidad internacional.

“Si no se hace algo, la elección de 2027 por supuesto que estará en riesgo”, expresó Jiménez Salinas al referirse a la necesidad de atender los problemas internos del INE y recuperar la confianza ciudadana en la autoridad electoral. Sostuvo que cualquier situación que afecte a una institución de esta relevancia debe atenderse con responsabilidad y visión de Estado, pues sus consecuencias pueden trascender el ámbito político y repercutir en el desarrollo económico y social del país. El gobernador consideró que fortalecer al organismo debe ser una prioridad en la agenda nacional, particularmente rumbo a los comicios de 2027, cuando será indispensable contar con una autoridad electoral que garantice legalidad, transparencia y equidad para todas las fuerzas políticas. Entre las medidas que propuso para recuperar la confianza en el INE, Jiménez Salinas planteó dar mayor participación a la ciudadanía en la integración del organismo mediante la designación de personas con experiencia electoral, trayectoria profesional e independencia frente a intereses partidistas.

Explicó que, aunque el instituto siempre ha tenido aspectos por mejorar, a su juicio antes ofrecía mayor certeza e imparcialidad, dos condiciones que consideró necesario recuperar. Señaló que quienes ocupen la presidencia y las consejerías del Consejo General deberán ser capaces de generar confianza tanto entre los partidos políticos como en la sociedad y de actuar con independencia de intereses particulares. Afirmó que en México hay personas con la experiencia política, administrativa y profesional necesaria para asumir esas responsabilidades. Consideró que el mismo criterio debe aplicarse en los organismos electorales de los estados, con la selección de personas que acrediten conocimientos en la materia y ofrezcan garantías de imparcialidad. LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA TAMBIÉN INFLUYE EN LA INVERSIÓN Jiménez Salinas subrayó que la incertidumbre institucional puede afectar tanto la organización de las elecciones como las decisiones de inversión y la percepción de estabilidad del país.

Explicó que los inversionistas nacionales y extranjeros requieren certeza jurídica, instituciones confiables y reglas claras para desarrollar sus proyectos. A su juicio, el debilitamiento de los organismos constitucionales podría sumar otra preocupación para esos sectores. Recordó que decisiones como la reforma judicial ya han generado inquietud entre sectores empresariales, por lo que consideró inconveniente añadir más incertidumbre. “Es hora de ver por el país, es hora de ver por México”, expresó el mandatario al insistir en que la situación del INE debe atenderse con una perspectiva institucional que privilegie el interés nacional. PIDE GARANTIZAR LA IMPARCIALIDAD RUMBO A 2027 El gobernador se refirió a la trayectoria del instituto y sostuvo que su funcionamiento permitió la alternancia política en México. A su juicio, esto demuestra la importancia de preservar un árbitro electoral independiente. Como ejemplo, señaló que Morena obtuvo sus triunfos electorales dentro del mismo sistema institucional que hoy enfrenta cuestionamientos. Por ello, insistió en la necesidad de contar con autoridades que garanticen condiciones de competencia para todas las fuerzas políticas.