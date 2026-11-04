Noviembre en pantalla: las series y superproducciones que llegan

El mes de noviembre se consolida como un periodo clave para la industria del entretenimiento digital, al marcar el inicio de la temporada de mayor consumo en las plataformas de streaming. Las principales pantallas globales y regionales renuevan sus catálogos con producciones de gran presupuesto y apuestan por narrativas que van desde ambiciosas biografías hasta continuaciones de grandes franquicias fantásticas. Esta oferta busca captar la atención de una audiencia cada vez más exigente durante las semanas previas al cierre del año. Entre las novedades destacan regresos muy esperados, adaptaciones literarias de gran impacto y proyectos basados en hechos reales que exploran dramas humanos complejos. Las plataformas han diseñado una programación diversa que combina el misterio, la ciencia ficción, el drama legal y el género biográfico, con la participación de figuras reconocidas del cine y la televisión, tanto frente como detrás de las cámaras.

‘Muhammad Ali: El más grande’ - 4 de noviembre en Prime Video El cineasta Antoine Fuqua asume la producción ejecutiva de esta ambiciosa miniserie biográfica, enfocada en la vida de uno de los atletas más influyentes de la historia moderna. La trama abarca desde sus inicios como Cassius Clay en Louisville hasta sus célebres combates por el título mundial de los pesos pesados. También profundiza en su activa postura social contra la segregación racial y su negativa a incorporarse al ejército durante la guerra de Vietnam. La caracterización de la leyenda del boxeo recae en Jaalen Best, quien encabeza un reparto integrado por Keith David, Clifton Powell, David Morse y James Purefoy en papeles determinantes. A través de dos líneas temporales, la serie expone el impacto deportivo y político del personaje, además de mostrar sus complejas relaciones personales y la encarnizada batalla mediática que libró contra el establecimiento estadounidense.

‘Todo Vale’ - 4 de noviembre en Disney+ Producida por Ryan Murphy, esta producción dramática de corte legal se adentra en el competitivo e implacable universo de las leyes matrimoniales en la ciudad de Los Ángeles. La historia sigue a un exclusivo grupo de abogadas expertas en rupturas multimillonarias, quienes enfrentan casos de alto impacto mediático mientras navegan entre rivalidades corporativas, dilemas éticos y pasiones personales. El elenco principal está conformado por Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson y Glenn Close, quienes dan vida a las prominentes abogadas que integran el bufete. La narrativa combina el ritmo dinámico del drama judicial con las intrigas personales y expone el poder de la manipulación en los tribunales, así como el costo emocional detrás de las batallas económicas de los sectores más acaudalados.

‘Palomas Negras’ - 5 de noviembre en Netflix El guionista y showrunner Joe Barton produce la segunda temporada de este aclamado thriller de espionaje, ambientado en las frías calles de Londres durante las festividades decembrinas. La trama retoma las consecuencias directas de la entrega anterior, en la que una mujer con una aparente vida doméstica ordinaria debe encubrir su pertenencia a una red secreta de inteligencia tras ser víctima de una conspiración que amenaza a sus seres queridos. Keira Knightley encabeza la producción en el papel principal, junto a Ben Whishaw, Sarah Lancashire, Andrew Buchan y Neve Campbell. En este nuevo bloque de episodios, la alianza entre la protagonista y su antiguo compañero de misiones se pone a prueba mientras intentan desarticular un complot internacional que involucra a altos mandos gubernamentales y peligrosas facciones criminales.

‘Mujeres Asesinas 4’ - 15 de noviembre en ViX Bajo la producción ejecutiva de Luis Luisillo Miguel, la cuarta entrega de esta célebre serie antológica vuelve a explorar la psique humana y los límites de la desesperación a través de relatos independientes. Cada episodio aborda un caso inspirado en acontecimientos reales, en el que mujeres de distintos orígenes sociales son empujadas a situaciones extremas de violencia, abuso o traición que culminan en un desenlace fatal. Esta temporada cuenta con las actuaciones protagónicas de Angélica Rivera, Susana Zavaleta, Livia Brito, Paulina Gaitán, Iazua Larios, Mayra Batalla y Karena Flores. A través de una narrativa cruda e intensa, los capítulos reconstruyen los antecedentes psicológicos y sociales de las involucradas e invitan a reflexionar sobre los vacíos del sistema de justicia y los desencadenantes de la tragedia.

‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’ - 11 de noviembre en Prime Video Los showrunners y productores J.D. Payne y Patrick McKay continúan expandiendo el universo de J.R.R. Tolkien con la tercera temporada de esta superproducción épica. Ambientada miles de años antes de los acontecimientos de la Tercera Edad, la serie muestra la paulatina consolidación del mal en la Tierra Media y las complejas alianzas geopolíticas entre los reinos de los elfos, los hombres y los enanos. El reparto principal reúne a Charlie Vickers, Morfydd Clark, Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova y Owain Arthur. En esta nueva etapa, el conflicto bélico se intensifica tras el avance de las fuerzas oscuras, mientras los líderes de los distintos pueblos intentan descifrar las verdaderas intenciones detrás de la creación de las joyas de poder, antes de que la división interna destruya sus territorios.

‘Valentín: La muerte del Gallo de Oro’ - 12 de noviembre en HBO Max HBO Max produce esta serie documental original que investiga a fondo las circunstancias en torno al asesinato del cantante mexicano Valentín Elizalde, perpetrado en noviembre de 2006, tras concluir un concierto en la Expo Feria de Reynosa. A casi dos décadas de la tragedia, el proyecto examina de manera rigurosa las principales hipótesis del crimen y revisa expedientes judiciales, peritajes de la época y material de archivo inédito que busca arrojar nueva luz sobre un caso que conmocionó a la industria musical. La producción reconstruye la historia y el impacto del caso a través de las vivencias y los registros vinculados a figuras de su entorno, como Fausto Tano Elizalde, Mario Mendoza, Reynaldo Ballesteros, Valentina Elizalde y Camila Elizalde. El documental combina la investigación sobre los cabos sueltos del atentado con un repaso por la trayectoria del cantante y analiza el fenómeno cultural en el que se convirtió el intérprete tras su trágica partida.

‘Percy Jackson y los Dioses del Olimpo’ - 20 de noviembre en Disney+ Basada en las célebres obras literarias de Rick Riordan, quien también se desempeña como productor ejecutivo de la serie, la tercera temporada profundiza en las aventuras de los jóvenes semidioses en su camino hacia la madurez. La trama sigue a los protagonistas mientras enfrentan una nueva profecía que amenaza con desatar una guerra civil entre las deidades olímpicas. Walker Scobell vuelve a interpretar al joven héroe, junto a Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Virginia Kull y Lin-Manuel Miranda. A lo largo de esta entrega, el trío central debe emprender peligrosas travesías por parajes mitológicos en el mundo moderno, donde enfrenta a temibles criaturas y descubre secretos sobre sus verdaderos orígenes divinos.

‘Blade Runner 2099’ - 25 de noviembre en Prime Video Ridley Scott figura como productor ejecutivo junto a la showrunner Silka Luisa en esta ambiciosa miniserie que da continuidad al universo cinematográfico iniciado en 1982. Ambientada cinco décadas después de los acontecimientos de la película de 2049, la historia explora la evolución de la sociedad distópica de Los Ángeles y los nuevos dilemas éticos derivados del perfeccionamiento de la tecnología sintética.