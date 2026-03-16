Frente frío 41 provocará evento de ‘Norte’ con rachas de hasta 120 km/h y lluvias intensas en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, informó que este 16 de marzo de 2026 el avance del frente frío número 41 y su masa de aire ártico asociada generarán un evento de “Norte” intenso en el litoral del Golfo de México, así como lluvias fuertes a intensas en diversas regiones del país. De acuerdo con el aviso meteorológico, el sistema frontal se desplazará rápidamente sobre la vertiente del golfo de México e interactuará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical. TE PUEDE INTERESAR: Estos programas sociales del Bienestar tendrán suspensión de pagos el festivo del 16 de marzo Estas condiciones favorecerán descenso de temperatura en gran parte del territorio nacional, con excepción del noroeste, occidente y sur del país. Además, el fenómeno provocará lluvias intensas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y condiciones para la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

EVENTO DE ‘NORTE’ AZOTARÁ CON RACHAS DE HASTA 120 K/H EN EL GOLFO DE MÉXICO El pronóstico señala un evento de “Norte” de fuerte a intenso en la región del Golfo de México. Se prevén vientos sostenidos de 80 a 90 kilómetros por hora con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Durante la noche, también se esperan vientos de 60 a 70 kilómetros por hora con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, que comprende zonas de Oaxaca y Chiapas. Asimismo, se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tabasco, Campeche y Yucatán. El SMN advirtió que “las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios”. SMN PRONOSTICA LLUVIAS INTENSAS EN PUEBLA, VERACRUZ, OAXACA, CHIAPAS Y TABASCO El sistema frontal también generará precipitaciones significativas en diversas regiones del país. Para este lunes se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros) en: - Puebla (norte) - Veracruz (centro y sur) - Oaxaca (norte y este) - Chiapas (noroeste y norte) - Tabasco (oeste y sur) También se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros) en Hidalgo y Tlaxcala. Además, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 milímetros) en: - Estado de México - Campeche - Yucatán - Quintana Roo En tanto, se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros) en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. El SMN señaló que “las lluvias de fuertes a intensas podrían generar encharcamientos e inundaciones”.

SMN ALERTA SOBRE POSIBLE CAÍDA DE NIEVE O AGUANIEVE EN ZONAS MONTAÑOSAS Las condiciones atmosféricas también favorecerán la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas de varios volcanes y montañas del país. Entre los puntos donde se prevé este fenómeno se encuentran: - Pico de Orizaba - Cofre de Perote - Popocatépetl - Iztaccíhuatl - Sierra Negra - Nevado de Toluca - La Malinche PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS El descenso de temperatura asociado al frente frío también provocará condiciones de frío intenso en algunas regiones. Se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua. Asimismo, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en regiones montañosas de: - Durango - Coahuila - Nuevo León - Estado de México También se prevén temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

ONDA DE CALOR PERSISTIRÁ EN REGIONES DEL OCCIDENTE Y SUR DEL PAÍS En contraste con las condiciones frías en otras zonas del país, el SMN informó que continuará una onda de calor en varias entidades. Este fenómeno persistirá en regiones de: - Jalisco (sur y suroeste) - Colima (este) - Michoacán (centro y suroeste) - Guerrero (centro y este) - Oaxaca (sur y este) A partir de este lunes, la onda de calor también iniciará en el suroeste de Chiapas. Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius en zonas del noroeste de Guerrero y en regiones del centro y este de Oaxaca. PRONÓSTICO DE OLEAJE El evento de “Norte” generará además oleaje elevado en diferentes litorales. Se prevé oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Durante la noche, el oleaje podría alcanzar entre 3 y 4 metros en el golfo de Tehuantepec. En las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán se espera oleaje de 2 a 3 metros, mientras que en la costa occidental de la península de Baja California y en las costas de Sinaloa y Nayarit se prevén alturas de 1 a 2 metros. TE PUEDE INTERESAR: Fecha exacta para la entrega de las boletas de calificaciones en marzo, según la SEP PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO Durante el transcurso del día, se prevé un ambiente predominantemente soleado con una temperatura máxima que alcanzará apenas los 14°C. A pesar de la claridad del cielo, el Índice UV se situará en un nivel 9, catalogado como muy alto, lo que requiere medidas de protección solar para quienes realicen actividades al aire libre. Para la noche, se anticipa un incremento en la nubosidad y un retorno a la temperatura mínima de 4°C. Los vientos del norte mantendrán una velocidad promedio de 11 mph, mientras que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en un margen mínimo del 10% durante el cierre de la jornada. La Conagua informó que mantiene el monitoreo del frente frío número 41 y su masa de aire ártico sobre el territorio nacional.

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