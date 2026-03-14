Fecha exacta para la entrega de las boletas de calificaciones en marzo, según la SEP

Las vacaciones de Semana Santa están más cerca de lo que esperamos; sin embargo, antes del receso, las y los docentes deberán entregar las calificaciones correspondientes al segundo trimestre del ciclo escolar 2025-2026.

Así que antes de descansar por dos semanas, los niños, niñas y adolescentes deberán rendir cuentas a sus padres y madres por aquellas buenas o malas calificaciones en la escuela.

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REGISTRO Y ENTREGA DE CALIFICACIONES

Los registros de calificaciones sobre estudiantes de educación básica en México, según el calendario presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), comenzaron el viernes 13 de marzo, pero este se realizará en el transcurso de la semana.

Tras el transcurso de estos días de descarga administrativa, comenzará el periodo de reuniones informativas (juntas con madres y padres de familia) para la entrega de boletas del lunes 23 al jueves 26 de marzo de 2026, previo al inicio de las vacaciones de Semana Santa (del 27 de marzo al 10 de abril).

Cabe destacar que los resultados son entregados de forma presencial, pero existen situaciones en las que se puede revisar las calificaciones de alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria en línea.

Para esto, es necesario ingresar al portal digital del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) o a la plataforma local de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), con la Clave Única del Centro de Trabajo (CURP) del estudiante y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel educativo, así podrás descargar la boleta de calificaciones del segundo trimestre del ciclo escolar 2025-2026.

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PUENTE Y VACACIONES DE SEMANA SANTA

Pese a que el registro y entrega de las calificaciones se realiza durante la semana del viernes 13 al viernes 27 de marzo, dicho periodo cuenta con un puente, suspensiones de clases y vacaciones de primavera.

La primera suspensión ocurrió el viernes 13 de marzo, un día dedicado al registro de resultados de evaluación y el personal docente realizó la documentación de calificaciones y , por lo que se suspendió las clases.

Posteriormente, tras el fin de semana, el lunes 16 de marzo no habrá actividades académicas a nivel nacional, debido a la conmemoración por el Natalicio de Benito Juárez el sábado 21 de marzo.

Por otro lado, el viernes 27 de marzo se suspenderá las clases por la sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar.

Posteriormente, inician las vacaciones de Semana Santa para estudiantes de educación básica del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril; retomando clases el lunes 13 de abril de 2026, para dar continuación con el calendario de 185 días del ciclo escolar 2025-2026.

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ESTOS SON LOS PUENTES Y VACACIONES ESCOLARES QUE RESTAN DEL CICLO 2025-2026

Además de los días mencionados anteriormente, estas son las suspensiones escolares que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP:

1. Puentes escolares:

* 1 de mayo: Día del Trabajo;

* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;

* 15 de mayo: Día de los Maestros y Maestras.

2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE):

* 29 de mayo;

* 26 de junio.

3. Descarga de calificaciones:

* 3 de julio.

4. Vacaciones:

* 15 de julio.

Se recomienda que madres y padres de familia o tutores presten atención a todos los días de suspensión escolar, aunque también es necesario consultar directamente con el plantel educativo.

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¿QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR?

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es un órgano colegiado que se reúne periódicamente en todas las escuelas incorporadas a la SEP. Está integrado por el personal docente y directivo de un plantel educativo y su principal función es asegurar que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean lo más efectivos posible. El CTE no es una simple reunión administrativa, sino un espacio de análisis profundo de la situación académica y social de la escuela. Su existencia está avalada por el compromiso de la SEP con la mejora continua.

Su propósito fundamental es reunir al director y a todo el personal docente para analizar, reflexionar y tomar decisiones conjuntas que mejoren el aprendizaje de los alumnos y el funcionamiento general del plantel.

Este consejo está integrado por el director de la escuela y todos los maestros frente a grupo, incluyendo a los especialistas en Educación Física, Educación Especial, Inglés y Computación. Juntos forman un equipo de trabajo que busca identificar los problemas académicos y sociales que afectan a la comunidad escolar para darles una solución pedagógica coordinada.

El objetivo central del CTE es la mejora de los logros educativos. Durante sus sesiones, los maestros analizan detalladamente el avance académico de los alumnos, identifican áreas de oportunidad y diseñan estrategias pedagógicas innovadoras. También se discuten temas relacionados con la convivencia escolar, la inclusión educativa y la atención a las necesidades de los estudiantes.

El CTE funciona como un motor de cambio dentro de la escuela, permitiendo una planificación más estratégica y contextualizada a la realidad de cada grupo.

Durante estas reuniones, los docentes revisan el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), que es la hoja de ruta donde establecen metas y objetivos. Analizan datos reales, como las calificaciones y el nivel de asistencia, para diseñar estrategias que combatan el rezago educativo y aseguren que ningún estudiante se quede atrás en su proceso de aprendizaje.

El funcionamiento del CTE se rige por un calendario oficial previamente establecido por la autoridad educativa. Las decisiones que se toman durante estas jornadas son de carácter vinculante y buscan impactar positivamente en la calidad educativa y en el cumplimiento de los objetivos del ciclo escolar.

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¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS DÍAS DE DESCANSO?

Los días inhábiles en el calendario escolar de la SEP (Secretaría de Educación Pública) son importantes por varias razones:

Descanso y recreación: Los días inhábiles, ya sean festivos o por Consejo Técnico Escolar (CTE), brindan a los estudiantes y docentes la oportunidad de descansar, relajarse y pasar tiempo con sus familias. Esto contribuye a su bienestar emocional y físico, lo cual es fundamental para un buen desempeño académico.

Recuperación: El calendario escolar puede ser exigente, y los días inhábiles permiten a los estudiantes y docentes recargar energías y regresar a clases con una actitud renovada.

Desarrollo personal: Los días inhábiles pueden ser utilizados para actividades extracurriculares, hobbies, viajes o simplemente para disfrutar del tiempo libre. Esto fomenta el desarrollo personal y la exploración de intereses fuera del ámbito académico.

Cumplimiento de tradiciones: Algunos días inhábiles están relacionados con festividades y tradiciones culturales importantes. Estos días permiten a las familias celebrar y transmitir sus costumbres a las nuevas generaciones.

Organización escolar: Los días de CTE son utilizados por los docentes para la planificación, evaluación y mejora de las estrategias de enseñanza. Estos días son fundamentales para garantizar la calidad de la educación.