Frente frío 42 modificará sus características térmicas en diferentes regiones de México
El frente frío 42 continuará con lluvias fuertes, rachas de viento y contraste térmico con altas temperaturas y heladas en varias regiones del país, según el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este 29 de marzo el frente frío número 42 modificará sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro y oriente de México.
La SMN detalló la presencia de viento del componente norte con rachas de hasta 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y rachas de 30 a 50 km/h en el sur litoral del golfo de México y la península de Yucatán, la cual disminuirá después de mediodía.
El organismo informó que una vaguada en altura, canales de baja presión, ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica generarán lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Chihuahua y Durango, al igual que chubascos y fuertes lluvias con descargas eléctricas en el sur y sureste del país.
Se hipotetizó la posible caída de granizo en regiones del norte, occidente y centro de México.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y NIEBLA PARA EL 29 DE MARZO
Mientras que en la Ciudad de México se pronostica un ambiente frío a fresco, con un cielo nublado y probabilidades de lluvia en toda la región del Edomex, se destacó que habrá lluvias aisladas en diferentes puntos del centro de México, como Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.
Junto con las lluvias aisladas, se detectaron bancos de neblina, con tendencia a dispersarse, en las regiones de Sierra Gorda, como en la Sierra Norte de Puebla y la región norte de Tlaxcala.
En el occidente de México, la SMN informó sobre lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en regiones de Jalisco y Michoacán. Las lluvias vendrán con viento de 10 a 25 km/h, con rachas de 40 km/h en zonas de Guanajuato, al igual que en la región jalisciense y michoacana.
Por su parte, en el Noroeste se pronosticaron lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Baja California, en el golfo de California y Sonora. Se detectaron vientos de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en la costa occidental de Baja California.
En el sur y sureste del país, el organismo detalló la presencia de lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas. También se detectó viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 70 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.
Al norte, la SMN pronosticó lluvias aisladas en Chihuahua y viento de 15 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Durango y Zacatecas. En el noreste, los vientos serán 15 a 30 km/h, con rachas de 40 km/h, principalmente en los estados de Coahuila y San Luis Potosí.
Según imágenes satelitales del SMN, habrá bancos de niebla en el noreste de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, al oeste de Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche.
PRONÓSTICOS DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Sonora, Sinaloa, el noroeste de Durango, Nayarit y el noroeste de Guerrero. También se prevén valores de 35 a 40 grados en Baja California, el oeste de Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
Temperaturas de 30 a 35 grados se estiman para Baja California Sur, el suroeste de Puebla, Tabasco y Quintana Roo.
Por su parte, el organismo meteorológico mantiene que se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. También se pronostican mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas montañosas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.
Asimismo, se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Baja California, Coahuila, Jalisco y Veracruz.
PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO
En la plataforma de Gobierno de México, bajo el informe del SMN, se describe que Saltillo, Coahuila, durante el 29 de marzo, tendrá un cielo nublado, con 0 probabilidad de lluvia y una sensación térmica promedio de 24°C - 23°C. Habrá viento con velocidad de hasta 5 a 10 km/h y ráfagas de 20 km/h.
Se estima que para después de mediodía la temperatura descienda a los 16°C - 15°C, con ráfagas de viento de 9 km/h con un aproximado de 5°C de temperatura de rocío.