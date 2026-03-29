Frente frío 42 modificará sus características térmicas en diferentes regiones de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este 29 de marzo el frente frío número 42 modificará sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro y oriente de México.

La SMN detalló la presencia de viento del componente norte con rachas de hasta 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y rachas de 30 a 50 km/h en el sur litoral del golfo de México y la península de Yucatán, la cual disminuirá después de mediodía.

El organismo informó que una vaguada en altura, canales de baja presión, ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica generarán lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Chihuahua y Durango, al igual que chubascos y fuertes lluvias con descargas eléctricas en el sur y sureste del país.

Se hipotetizó la posible caída de granizo en regiones del norte, occidente y centro de México.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y NIEBLA PARA EL 29 DE MARZO

Mientras que en la Ciudad de México se pronostica un ambiente frío a fresco, con un cielo nublado y probabilidades de lluvia en toda la región del Edomex, se destacó que habrá lluvias aisladas en diferentes puntos del centro de México, como Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Junto con las lluvias aisladas, se detectaron bancos de neblina, con tendencia a dispersarse, en las regiones de Sierra Gorda, como en la Sierra Norte de Puebla y la región norte de Tlaxcala.

En el occidente de México, la SMN informó sobre lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en regiones de Jalisco y Michoacán. Las lluvias vendrán con viento de 10 a 25 km/h, con rachas de 40 km/h en zonas de Guanajuato, al igual que en la región jalisciense y michoacana.