$!Temporada de alacranes en México... ¿cuáles son los estados con mayor riesgo y las especies más peligrosas

México es considerado uno de los países con mayor diversidad de alacranes en el mundo. Aunque la mayoría de las especies no representan un peligro mortal para los seres humanos, existen algunas cuyo veneno puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

La llegada de las altas temperaturas marca también el inicio de la temporada de alacranes en gran parte del territorio mexicano. Durante los meses de primavera y verano, estos arácnidos incrementan su actividad, lo que eleva el número de encuentros con personas dentro de viviendas, patios, jardines e incluso espacios urbanos.

Las condiciones climáticas de estas regiones favorecen la reproducción y supervivencia de diversas especies. Los ambientes cálidos, secos y con abundancia de refugios naturales como piedras, madera acumulada o grietas en construcciones resultan ideales para estos animales.

Los estados ubicados en la región centro-occidente del país concentran la mayor cantidad de casos relacionados con picaduras de alacrán. Entre las entidades consideradas de alto riesgo destacan Jalisco , Guerrero , Michoacán , Morelos , Nayarit , Colima y algunas zonas de Guanajuato .

Cada año, miles de mexicanos buscan atención médica tras sufrir una picadura. Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia constante debido a que ciertas regiones registran una incidencia considerablemente mayor que otras.

• Morelos y Nayarit presentan una importante presencia de alacranes de relevancia médica.

• Michoacán y Colima mantienen registros elevados durante los meses más cálidos.

• Guerrero es considerado uno de los principales focos de especies altamente venenosas.

• Jalisco figura constantemente entre los estados con más casos de picaduras.

En zonas rurales el riesgo suele ser mayor debido a la cercanía con hábitats naturales. Sin embargo, especialistas advierten que los alacranes también se han adaptado a entornos urbanos, encontrándose frecuentemente en viviendas donde buscan alimento o refugio.

DURANGO, LA TIERRA DE LOS ALACRANES

Hablar de alacranes en México es hablar de Durango. El estado ha ganado fama nacional e internacional por la presencia de estos arácnidos, al grado de convertirlos en parte de su identidad cultural.

Las condiciones semidesérticas y el clima cálido favorecen la proliferación de diversas especies, especialmente del Centruroides suffusus, cuyo veneno puede provocar síntomas graves si no se recibe atención médica oportuna.

A lo largo de los años, Durango ha desarrollado programas especializados para la atención de picaduras y la producción de antivenenos, convirtiéndose en una referencia nacional en el estudio y tratamiento de accidentes por alacrán.

CUÁLES SON LOS ALACRANES MÁS PELIGROSOS

Dentro de las más de 280 especies registradas en México, alrededor de una decena son consideradas de importancia médica debido a la potencia de su veneno. La mayoría pertenece al género Centruroides, conocido popularmente como alacrán de corteza.

Entre las especies más peligrosas se encuentran el Centruroides limpidus, frecuente en la región del Pacífico; el Centruroides noxius, considerado uno de los más tóxicos del país; y el Centruroides suffusus, común en algunas zonas del norte mexicano.

Los especialistas señalan que la peligrosidad no depende únicamente del tamaño del ejemplar. De hecho, algunos de los alacranes más venenosos presentan dimensiones relativamente pequeñas, lo que puede generar una falsa sensación de seguridad al encontrarlos.

El efecto del veneno puede variar entre personas. Mientras algunos pacientes experimentan dolor intenso y hormigueo, otros pueden desarrollar síntomas más severos como dificultad respiratoria, alteraciones cardíacas o problemas neurológicos.

POR QUÉ AUMENTAN DURANTE EL CALOR Y LAS LLUVIAS

La actividad de los alacranes está estrechamente relacionada con la temperatura ambiental. Durante los meses cálidos salen con mayor frecuencia para buscar alimento, reproducirse y desplazarse hacia nuevos refugios.

Las lluvias también influyen en su comportamiento. Cuando sus escondites naturales se inundan o se vuelven inestables, suelen ingresar a casas, bodegas y construcciones en busca de lugares secos donde permanecer.

De acuerdo con expertos en fauna silvestre, muchas picaduras ocurren accidentalmente cuando las personas se ponen ropa o calzado donde un alacrán se ha ocultado previamente. También es común encontrarlos detrás de muebles, cuadros, cortinas o materiales almacenados.

”Los alacranes no atacan de manera deliberada; generalmente pican cuando se sienten amenazados o quedan atrapados”, explican diversos especialistas en manejo de fauna venenosa.

¿QUÉ HAGO SI ME PICA UN ALACRÁN?

Si te pica un alacrán, lo más importante es buscar atención médica lo antes posible, especialmente si se trata de un niño, un adulto mayor o si aparecen síntomas intensos.

Qué hacer de inmediato

• Mantén la calma y trata de identificar el área afectada.

• Lava la zona de la picadura con agua y jabón.

• Retira anillos, pulseras u objetos que puedan apretar si aparece inflamación.

• Mantén la extremidad afectada en reposo.

• Acude a un centro de salud, clínica u hospital para valoración médica.

• Si es posible y sin arriesgarte, toma una fotografía del alacrán o recuerda sus características para ayudar a identificar la especie.

Qué NO hacer

• No hagas cortes en la piel.

• No intentes succionar el veneno.

• No apliques sustancias caseras como café, ajo, alcohol, tierra o hierbas.

• No coloques torniquetes.

• No retrases la atención médica esperando que los síntomas desaparezcan.

Síntomas de alerta

Algunas picaduras producen únicamente dolor local, pero las especies más venenosas pueden causar:

• Dolor intenso y sensación de quemazón.

• Hormigueo en cara, manos o pies.

• Salivación excesiva.

• Sudoración abundante.

• Dificultad para respirar.

• Movimientos involuntarios de ojos o músculos.

• Náuseas y vómito.

• Aceleración del ritmo cardíaco.

¿Cuándo es una urgencia?

Se considera una emergencia médica cuando la persona afectada es un menor de edad, presenta dificultad respiratoria, alteraciones neurológicas o síntomas generalizados. En estos casos, la aplicación temprana de antiveneno puede ser fundamental.