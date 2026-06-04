Presenta Sheinbaum detalles del Mundial Social, donde se busca fomentar la actividad deportiva

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    Presenta Sheinbaum detalles del Mundial Social, donde se busca fomentar la actividad deportiva
    Según el gobierno federal, la intención es que el evento deportivo más importante del planeta se traduzca en beneficios duraderos para el desarrollo del deporte y la formación de nuevas generaciones de futbolistas mexicanos. ESPECIAL

Impulsan la práctica del fútbol entre niñas, niños y jóvenes para fortalecer el desarrollo de futuros talentos que puedan integrarse a clubes profesionales y a las selecciones nacionales femenil y varonil

A una semana del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que su administración pretende que el torneo deje un legado permanente en el país.

Impulsan la práctica del fútbol entre niñas, niños y jóvenes para fortalecer el desarrollo de futuros talentos que puedan integrarse a clubes profesionales y a las selecciones nacionales femenil y varonil.

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Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el objetivo va más allá de la celebración de los partidos que se disputarán en territorio mexicano.

Se busca aprovechar la visibilidad y el impacto social del Mundial para consolidar programas deportivos en comunidades urbanas y rurales, promoviendo el acceso al deporte como una herramienta de inclusión, bienestar y desarrollo social.

Sheinbaum resaltó que en los meses previos al torneo se han realizado numerosas actividades comunitarias, recreativas y deportivas vinculadas al llamado “Mundial Social”, estrategia con la que el gobierno federal pretende acercar el fútbol a sectores de la población que históricamente han tenido menos oportunidades para practicarlo de manera organizada.

La presidenta enfatizó que estas acciones deben mantenerse una vez concluida la justa mundialista, con el propósito de construir una base sólida de nuevos jugadores y jugadoras en todo el país.

Indicó que la meta es que las niñas y los niños que hoy participan en estas actividades puedan convertirse en el futuro en integrantes de equipos profesionales y representantes de México en competencias internacionales.

En ese contexto, funcionarios del gabinete legal y ampliado presentarán los avances alcanzados mediante las iniciativas impulsadas alrededor del Mundial 2026, las cuales contemplan actividades deportivas, espacios de convivencia comunitaria y programas orientados a fomentar estilos de vida saludables entre la población.

Según el gobierno federal, la intención es que el evento deportivo más importante del planeta se traduzca en beneficios duraderos para el desarrollo del deporte y la formación de nuevas generaciones de futbolistas mexicanos.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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