¿No habrá Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX por el Mundial 2026?... esto sabemos

Sin embargo, los organizadores ya despejaron las especulaciones. La edición número 48 de la marcha está confirmada para el próximo sábado 27 de junio de 2026 , manteniendo gran parte de su formato tradicional y conservando su llegada al corazón político del país.

La coincidencia entre la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2026 y el Mundial FIFA 2026 generó dudas entre miles de personas en las últimas semanas. La posibilidad de que el evento deportivo más importante del planeta compartiera espacio con una de las movilizaciones sociales más multitudinarias de América Latina abrió la puerta a rumores sobre cambios de ruta, restricciones e incluso una eventual cancelación.

El anuncio representa un mensaje de continuidad para una movilización que durante décadas ha sido símbolo de visibilidad, diversidad y exigencia de derechos para la comunidad LGBTIQ+ en México.

MARCHA Y MUNDIAL COMPARTIRÁN EL CENTRO DE LA CIUDAD

La incertidumbre surgió debido a que el Zócalo de la Ciudad de México será sede de actividades relacionadas con el Mundial de Futbol, incluyendo el Fan Fest oficial impulsado por la FIFA. Ante este escenario, diversas versiones señalaron que el recorrido del Pride podría sufrir modificaciones importantes.

No obstante, el Comité Gay Pride CDMX informó que, tras reuniones con autoridades capitalinas encabezadas por el gobierno de Clara Brugada, se alcanzaron acuerdos que permitirán la convivencia de ambos eventos en el centro histórico.

De esta manera, la marcha conservará su recorrido principal y llegará al Zócalo capitalino. Algunos conciertos y espectáculos complementarios serán reubicados en zonas cercanas al Palacio de Bellas Artes y el Eje Central, con el objetivo de evitar conflictos operativos derivados de la logística mundialista.

”Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, será el lema oficial de esta edición.

LA RUTA TRADICIONAL SE MANTIENE

Los organizadores detallaron que la movilización iniciará desde temprana hora en el Ángel de la Independencia, donde los contingentes comenzarán a concentrarse a partir de las 09:00 de la mañana.

El recorrido abarcará aproximadamente cuatro kilómetros y arrancará alrededor del mediodía. La ruta contempla el paso por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo hasta desembocar en la Plaza de la Constitución.

Entre los elementos que permanecen sin cambios destacan:

• Concentración en el Ángel de la Independencia.

• Recorrido tradicional por Paseo de la Reforma.

• Llegada al Zócalo capitalino.

• Actividades culturales y artísticas.

• Participación de organizaciones civiles y colectivos.

Además, los organizadores anunciaron el uso de una pantalla monumental que permitirá transmitir mensajes de integrantes de la comunidad y dar la bienvenida a visitantes nacionales e internacionales.

LAS EXIGENCIAS QUE MARCARÁN LA MARCHA 2026

Más allá de la celebración y la visibilidad, la Marcha del Orgullo continúa siendo una plataforma para exigir derechos y políticas públicas. Este año, distintos colectivos entregaron un pliego petitorio a las autoridades locales enfocado en cuatro áreas prioritarias.

Uno de los principales reclamos está relacionado con la seguridad y la justicia, particularmente en los casos de crímenes de odio y actos de violencia contra personas de la diversidad sexual y de género.

También se plantearon demandas en materia de salud inclusiva, con acceso libre de discriminación a tratamientos médicos, medicamentos y servicios especializados para la población LGBTIQ+.

Las peticiones incluyen además mejores condiciones laborales para personas trans, programas de inclusión en centros de trabajo y una mayor presencia de contenidos educativos orientados a combatir el acoso escolar y la discriminación.

UN ORGULLO CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La edición de 2026 tendrá una característica inédita. Por primera vez, la Marcha del Orgullo coincidirá en fecha y espacio con una Copa del Mundo organizada parcialmente por México.

Esta circunstancia colocará a la movilización bajo una atención internacional poco común, ya que miles de turistas y aficionados extranjeros estarán presentes en la capital durante esas semanas.

Los organizadores consideran que esta coincidencia representa una oportunidad para amplificar el mensaje de inclusión y diversidad ante una audiencia global. De hecho, el hashtag oficial #ElOrgulloPermanece busca reforzar la idea de que la lucha por la igualdad continúa vigente incluso en medio de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta.