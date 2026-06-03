Mundial 2026: Japón rechaza las instalaciones de Tigres y cambia de sede en Monterrey; ¿dónde entrenará?

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    Mundial 2026: Japón rechaza las instalaciones de Tigres y cambia de sede en Monterrey; ¿dónde entrenará?
    El duelo entre Japón y Túnez, programado para el 20 de junio en Monterrey, está marcado como el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo. FOTO: ESPECIAL

Los nipones modificaron de último momento su sede de entrenamientos en Monterrey, tras no quedar conforme con las canchas del Centro de Entrenamiento Tigres

La Selección de Japón ajustó de último momento su preparación en Monterrey rumbo al Mundial 2026, luego de rechazar el Centro de Entrenamiento Tigres como sede para sus prácticas durante su estancia en Nuevo León.

El combinado asiático tenía contemplado trabajar en las instalaciones del club felino, pero cambió su itinerario tras revisar las condiciones de la cancha principal del complejo, situación que obligó a mover el entrenamiento a las canchas de la Facultad de Medicina de la UANL, en San Nicolás de los Garza.

El cambio llamó la atención porque el CET de Tigres había sido señalado como una de las sedes elegidas por Japón para realizar parte de su preparación previa a la Copa del Mundo.

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Sin embargo, el estado del campo no habría cumplido con las expectativas del cuerpo técnico y la delegación japonesa, por lo que se optó por modificar la logística.

¿Por qué Japón rechazó el Centro de Entrenamiento Tigres?

De acuerdo con reportes desde Monterrey, la decisión se tomó por detalles en la cancha principal del Centro de Entrenamiento Tigres, además de que las lluvias registradas en Nuevo León complicaron los trabajos para dejar el terreno en mejores condiciones.

El objetivo de Japón es evitar riesgos físicos en la etapa final de preparación, especialmente a pocos días de su debut mundialista. Por ello, el cuerpo técnico decidió priorizar una superficie en mejores condiciones para desarrollar sus sesiones físicas y tácticas.

La Selección de Japón permanecerá en Monterrey durante varios días como parte de su proceso de aclimatación al clima mexicano, antes de trasladarse a Estados Unidos, donde tendrá instalada su concentración oficial de FIFA en Nashville.

Japón también jugará en Monterrey durante el Mundial

La presencia japonesa en Nuevo León no será únicamente de preparación. Japón forma parte del Grupo F del Mundial 2026, donde enfrentará a Países Bajos, Túnez y Suecia.

Uno de sus partidos será precisamente en Monterrey, cuando se mida a Túnez el 20 de junio, en un duelo que además tendrá un valor histórico, al estar señalado como el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo.

Antes de ese compromiso, Japón debutará ante Países Bajos el 14 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos frente a Suecia el 25 de junio en Kansas City.

La llegada de Japón a Monterrey también generó ambiente mundialista en la ciudad, con aficionados regiomontanos y miembros de la comunidad japonesa recibiendo al equipo asiático entre banderas, mensajes de apoyo y sombreros norteños.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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