Frente frío y masa de aire frío provocará evento de ‘Norte’; Azotarán lluvias torrenciales y fuertes vientos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El frente frío 12 y la onda tropical 40 provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste y la península de Yucatán, así como evento de “Norte”
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió este martes un aviso en el que informó sobre la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del sureste del país y la península de Yucatán, así como un evento de “Norte” con rachas que podrían alcanzar entre 70 y 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por el frente frío número 12, que se mantendrá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y la Sonda de Campeche.
TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar: calendario oficial del 3 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos
Dicho sistema interactuará con la onda tropical número 40, la cual se aproximará a Quintana Roo, y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera ubicada sobre el Golfo de México.
SMN PRONOSTICA LLUVIAS TORRENCIALES EN ESTOS ESTADOS
La combinación de estos sistemas provocará precipitaciones fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, en los estados de Veracruz, particularmente en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, así como en el este de Oaxaca, norte de Chiapas, oeste y centro de Tabasco, suroeste de Campeche, norte y este de Yucatán, además del norte y la zona costera de Quintana Roo.
El SMN precisó que estas lluvias podrían reducir la visibilidad y aumentar los niveles de ríos y arroyos. Asimismo, señaló la posibilidad de encharcamientos, deslaves e inundaciones en áreas vulnerables.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Entre los intervalos esperados para este 4 de noviembre se encuentran:
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo (norte y costa), Yucatán (norte y este)
Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro), Campeche (suroeste)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán–Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Baja y Totonaca)
El organismo indicó que también podrían registrarse caída de granizo en algunas zonas.
MASA DE AIRE FRÍO Y FRENTE FRÍO PROVOCARÁN EFECTO DE ‘NORTE’; AZOTARÁN FUERTES VIENTOS
La masa de aire frío asociada al frente número 12 provocará un evento de “Norte” muy fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde se pronostican rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora.
Además, se esperan vientos de componente norte de hasta 55 kilómetros por hora en zonas costeras de Veracruz, principalmente al sur, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, condiciones que disminuirían durante la tarde.
El pronóstico marítimo incluye oleaje elevado, con alturas de entre 2.5 y 3.5 metros en el Golfo de Tehuantepec. En la costa oeste de la península de Baja California, así como en litorales de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se esperan olas de entre 1.5 y 2.5 metros.
PRÓXIMO DE TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN MÉXICO
A pesar de las condiciones húmedas generadas por los sistemas meteorológicos, diversas regiones del país mantendrán temperaturas cálidas.
Para este martes se estiman:
Temperaturas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa)
Temperaturas de 30 a 35 °C: Baja California
Durante la mañana, se prevén ambientes fríos en el norte, noreste, oriente y centro del país. Las zonas serranas de Durango registrarán las temperaturas más bajas, con valores entre -10 y -5 grados Celsius.
En áreas montañosas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se estiman temperaturas de entre -5 y 0 grados Celsius.
Asimismo, se anticipan temperaturas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.
El SMN indicó que, adicionalmente, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y del Golfo de México podrían ocasionar lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y sur del territorio nacional.
En contraste, el noroeste, norte, noreste y centro de México mantendrán baja probabilidad de precipitaciones.
TE PUEDE INTERESAR: Liverpool se prepara para El Buen Fin 2025: horarios y departamentos con ofertas
PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO
La capital coahuilense inició este martes 4 de noviembre de 2025 con un ambiente fresco y brumoso, registrando una temperatura de 8°C a primera hora, acompañada de una humedad alta del 78% y un ligero viento del sur de 5 mph. La probabilidad de lluvia es nula, asegurando una mañana seca para los habitantes.
A lo largo del día, las condiciones mejorarán significativamente, dando paso a un cielo completamente soleado. Se pronostica que la temperatura máxima alcance los 22 °C durante la tarde. Para la noche, se espera un cielo despejado y una temperatura mínima que descenderá hasta los 7 °C, manteniendo el ambiente fresco característico de noviembre.
La Conagua mantiene vigilancia especial sobre el frente frío número 12 por los efectos asociados a lluvias fuertes y muy fuertes en el sureste y península de Yucatán, así como por el evento de “Norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.