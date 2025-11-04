Frente frío y masa de aire frío provocará evento de ‘Norte’; Azotarán lluvias torrenciales y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió este martes un aviso en el que informó sobre la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del sureste del país y la península de Yucatán, así como un evento de “Norte” con rachas que podrían alcanzar entre 70 y 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por el frente frío número 12, que se mantendrá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y la Sonda de Campeche. TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar: calendario oficial del 3 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos Dicho sistema interactuará con la onda tropical número 40, la cual se aproximará a Quintana Roo, y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera ubicada sobre el Golfo de México.

SMN PRONOSTICA LLUVIAS TORRENCIALES EN ESTOS ESTADOS La combinación de estos sistemas provocará precipitaciones fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, en los estados de Veracruz, particularmente en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, así como en el este de Oaxaca, norte de Chiapas, oeste y centro de Tabasco, suroeste de Campeche, norte y este de Yucatán, además del norte y la zona costera de Quintana Roo. El SMN precisó que estas lluvias podrían reducir la visibilidad y aumentar los niveles de ríos y arroyos. Asimismo, señaló la posibilidad de encharcamientos, deslaves e inundaciones en áreas vulnerables.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Entre los intervalos esperados para este 4 de noviembre se encuentran: Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo (norte y costa), Yucatán (norte y este) Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro), Campeche (suroeste) Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán–Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Baja y Totonaca) El organismo indicó que también podrían registrarse caída de granizo en algunas zonas. MASA DE AIRE FRÍO Y FRENTE FRÍO PROVOCARÁN EFECTO DE ‘NORTE’; AZOTARÁN FUERTES VIENTOS La masa de aire frío asociada al frente número 12 provocará un evento de “Norte” muy fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde se pronostican rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora. Además, se esperan vientos de componente norte de hasta 55 kilómetros por hora en zonas costeras de Veracruz, principalmente al sur, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, condiciones que disminuirían durante la tarde. El pronóstico marítimo incluye oleaje elevado, con alturas de entre 2.5 y 3.5 metros en el Golfo de Tehuantepec. En la costa oeste de la península de Baja California, así como en litorales de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se esperan olas de entre 1.5 y 2.5 metros.