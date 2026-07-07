Gobierno lanza nueva plataforma para corregir el acta de nacimiento sin acudir al Registro Civil

El Gobierno de México anunció una importante modernización de los servicios del Registro Civil con el lanzamiento de la Plataforma Nacional del Registro Civil, un sistema digital que permitirá realizar diversos trámites en línea, entre ellos la corrección de errores en el acta de nacimiento.

Con esta medida, las personas ya no tendrán que trasladarse al estado donde fueron registradas para solicitar modificaciones en su documento, lo que representa un cambio significativo en la forma de realizar este procedimiento.

¿Qué cambia con la nueva Plataforma Nacional del Registro Civil? El anuncio fue realizado por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta ahora, quienes detectaban errores en su acta de nacimiento debían acudir de forma presencial al Registro Civil correspondiente e iniciar un proceso que podía tardar alrededor de un mes. Con la nueva plataforma, la solicitud podrá hacerse completamente en línea y el Registro Civil tendrá un plazo máximo de cinco días para emitir una resolución. Es importante destacar que el acta de nacimiento en papel no desaparece ni pierde validez. Lo que cambia es la manera en que se podrán realizar diversos trámites relacionados con este documento.

¿Qué trámites estarán disponibles? La Plataforma Nacional del Registro Civil concentrará cerca del 80 % de los servicios registrales digitalizados del país. Entre los principales trámites disponibles se encuentran: - Corrección de nombres en las actas. - Aclaraciones administrativas por errores u omisiones. - Captura y actualización de registros. - Seguimiento de inscripciones de sentencias de divorcio. - Certificación de la CURP. - Descarga de copias certificadas de actas. - Obtención gratuita de la CURP certificada en formato PDF. Además, el sistema contará con una ventanilla virtual disponible las 24 horas, apoyada por inteligencia artificial para orientar a los usuarios. Requisitos para corregir el acta de nacimiento en línea Las personas interesadas deberán contar con: 1. Identificación oficial vigente. 2. Copia digital del acta de nacimiento con el error en formato PDF, JPG o PNG. 3. Una cuenta activa en Llave MX. Posteriormente, será necesario ingresar al apartado “Corrección de registro de acta”, cargar la documentación requerida y enviar la solicitud para su revisión. Buscan simplificar los trámites del Registro Civil De acuerdo con información oficial, la digitalización ya ha permitido reducir los procedimientos registrales de 28 a 20, además de disminuir el número promedio de requisitos de ocho a cinco documentos.

Asimismo, el Gobierno federal informó que los trámites deberán resolverse en un plazo máximo de 90 días. Si la autoridad no emite una respuesta dentro de ese periodo, la solicitud podrá considerarse aprobada conforme a las nuevas disposiciones administrativas. Con esta estrategia, las autoridades buscan agilizar los servicios del Registro Civil, reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a trámites esenciales para millones de personas en todo el país.

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