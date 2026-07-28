Caso Dafne: Danna Yanina “N” es vinculada a proceso por presunto feminicidio

La jueza de control María Ciria Mora González vinculó a proceso a Danna Yanina “N” , de 18 años, por su presunta participación en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos , ocurrido el pasado 16 de julio en un campamento de la Academia Militarizada Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La resolución fue emitida después de varios días de audiencia, en los que se realizaron diversos recesos. Uno de ellos ocurrió luego de que la imputada presentara una crisis nerviosa que requirió atención médica.

La abogada de la familia de Dafne confirmó la determinación judicial, mientras que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que obtuvo la vinculación a proceso al presentar los elementos de prueba correspondientes.

¿Por qué fue vinculada a proceso?

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso diversos datos de prueba que, a consideración de la jueza, son suficientes en esta etapa del procedimiento para establecer la probable participación de Danna Yanina “N” en el delito de feminicidio.

No obstante, la autoridad judicial precisó que la vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria ni determina la culpabilidad de la acusada. Su finalidad es permitir que continúe la investigación complementaria para fortalecer o descartar las hipótesis planteadas por las partes.