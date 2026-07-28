Caso Dafne: Danna Yanina “N” es vinculada a proceso por presunto feminicidio
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Una jueza de control vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, señalada por su probable participación en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos.
La jueza de control María Ciria Mora González vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, de 18 años, por su presunta participación en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos, ocurrido el pasado 16 de julio en un campamento de la Academia Militarizada Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.
La resolución fue emitida después de varios días de audiencia, en los que se realizaron diversos recesos. Uno de ellos ocurrió luego de que la imputada presentara una crisis nerviosa que requirió atención médica.
La abogada de la familia de Dafne confirmó la determinación judicial, mientras que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que obtuvo la vinculación a proceso al presentar los elementos de prueba correspondientes.
¿Por qué fue vinculada a proceso?
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso diversos datos de prueba que, a consideración de la jueza, son suficientes en esta etapa del procedimiento para establecer la probable participación de Danna Yanina “N” en el delito de feminicidio.
No obstante, la autoridad judicial precisó que la vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria ni determina la culpabilidad de la acusada. Su finalidad es permitir que continúe la investigación complementaria para fortalecer o descartar las hipótesis planteadas por las partes.
Permanecerá en prisión preventiva
Como medida cautelar, la jueza ordenó que Danna Yanina “N” permanezca en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira mientras se desarrolla la siguiente etapa del proceso penal.
Durante este periodo, tanto el Ministerio Público como la defensa podrán presentar nuevos testimonios, peritajes y demás pruebas que contribuyan al esclarecimiento de los hechos ocurridos en el campamento militarizado donde perdió la vida la adolescente.
La investigación por el feminicidio continúa
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas señaló que las diligencias seguirán a cargo de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres, con el objetivo de reunir más elementos que permitan esclarecer plenamente el caso.
El Caso Dafne ha generado amplia atención pública debido a las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la menor dentro de una academia militarizada. Con la vinculación a proceso de Danna Yanina “N”, el proceso judicial entra en una nueva etapa, en la que las autoridades continuarán recabando pruebas antes de que un juez determine, en su momento, si existen los elementos suficientes para dictar una sentencia.