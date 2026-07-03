Acta de Nacimiento y CURP certificada... ¿Cómo descargarlas en PDF y cuánto cuesta tramitarlas en línea en 2026?

Con la llegada de la era digital, los tediosos trámites para obtener documentos esenciales como el acta de nacimiento y la CURP han quedado en el pasado. Ahora, gracias a la plataforma oficial del gobierno de México, obtener estos documentos esenciales se ha convertido en un proceso ágil y accesible para todos.

En un avance significativo hacia la simplificación de trámites, el gobierno mexicano implementó una plataforma en línea que permite a los ciudadanos obtener su acta de nacimiento y Clave Única de Registro de Población ( CURP ) de manera rápida y sin la necesidad de largas esperas en filas.

Aquí te dejamos algunos de los vínculos y enlaces más importantes que todo mexicano debe tener a la mano, para facilitarnos la vida y el cómo obtener documentos oficiales, sin salir de casa.

ACTA DE NACIMIENTO

El acta de nacimiento es un documento que se solicita en la mayoría de los trámites en el país con la finalidad de darle identidad a las personas. Es la base para la obtención de otros documentos oficiales como la credencial del INE.

¿CÓMO DESCARGO MI ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA EN PDF EN 2026?

Poder descargar tu acta de nacimiento en PDF es una tarea sencilla, solo debes ingresar al sitio del Gobierno de México/actadenacimiento para poder realizar el trámite.

Al ingresar al portal deberás realizar los siguientes datos:

• Escribe tu CURP, en caso de no saberlo también puedes escribir tus datos personales.

• Para validar la búsqueda deberás escribir el nombre de tu padre o madre.

• Verifica que todos tus datos estén correctos en la vista previa que te presentan.

• Selecciona la forma de pago, esta puede ser en línea o pago referenciado.

Descarga tu acta de nacimiento en PDF o también puedes enviarla por correo electrónico. Si al llenar tus datos aparece la leyenda de ‘No disponible’ tendrás que ir a las oficinas del Registro Civil y solicitarla, pues, aún no ha sido capturada en su base de datos nacional.

¿DE CUÁNTO ES EL MONTO PARA DESCARGAR TU ACTA DE NACIMIENTO?

El precio del documento varía según el estado por lo que depende de donde vivas aquí una lista de los precios por entidad:

• Aguascalientes: $100.00

• Baja California: $243.00

• Baja California Sur: $232.00

• Campeche: $119.00

• Coahuila: $209.00

• Colima: $102.00

• Chiapas: $123.00

• Chihuahua: $128.00

• Ciudad de México: $98.00

• Durango: $158.00

• Guanajuato: $130.00

• Guerrero: $100.00

• Hidalgo: $147.00

• Jalisco: $98.00

• Estado de México: $74.00

• Michoacán: $168.00

• Morelos: $113.00

• Nayarit: $82.00

• Nuevo León: $68.00

• Oaxaca: $131.00

• Puebla: $170.00

• Querétaro: $141.00

• Quintana Roo: $57.00

• San Luis Potosí: $127.00

• Sinaloa: $124.00

• Sonora: $104.00

• Tabasco: $113.00

• Tamaulipas: $114.00

• Tlaxcala: $170.00

• Veracruz: $199.00

• Yucatán: $229.00

• Zacatecas: $110.00

En caso de que al llenar tus datos aparece como no disponible, esto quiere decir que aún no ha sido capturada en la Base de Datos Nacional del Registro Civil por lo que debes de ir directamente a las oficinas y solicitarla ahí.

¿QUÉ ES LA CURP CERTIFICADA?

La CURP certificada 2026 es un documento que valida los datos encontrados en el acta de nacimiento de cualquier persona.

Por lo que es un documento de carácter oficial, personal e intransferible, el cual es otorgado por las autoridades de las diferentes Oficialías del país.

Es decir, es una muy diferente a la que puedes consultar en internet de manera gratuita.