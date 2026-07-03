Acta de Nacimiento y CURP certificada... ¿Cómo descargarlas en PDF y cuánto cuesta tramitarlas en línea en 2026?
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
Descubre cómo la digitalización de trámites gubernamentales ha revolucionado la obtención de documentos como el Acta de Nacimiento y la CURP certificada tan solo unos clics
En un avance significativo hacia la simplificación de trámites, el gobierno mexicano implementó una plataforma en línea que permite a los ciudadanos obtener su acta de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP) de manera rápida y sin la necesidad de largas esperas en filas.
Con la llegada de la era digital, los tediosos trámites para obtener documentos esenciales como el acta de nacimiento y la CURP han quedado en el pasado. Ahora, gracias a la plataforma oficial del gobierno de México, obtener estos documentos esenciales se ha convertido en un proceso ágil y accesible para todos.
Aquí te dejamos algunos de los vínculos y enlaces más importantes que todo mexicano debe tener a la mano, para facilitarnos la vida y el cómo obtener documentos oficiales, sin salir de casa.
ACTA DE NACIMIENTO
El acta de nacimiento es un documento que se solicita en la mayoría de los trámites en el país con la finalidad de darle identidad a las personas. Es la base para la obtención de otros documentos oficiales como la credencial del INE.
¿CÓMO DESCARGO MI ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA EN PDF EN 2026?
Poder descargar tu acta de nacimiento en PDF es una tarea sencilla, solo debes ingresar al sitio del Gobierno de México/actadenacimiento para poder realizar el trámite.
Al ingresar al portal deberás realizar los siguientes datos:
• Escribe tu CURP, en caso de no saberlo también puedes escribir tus datos personales.
• Para validar la búsqueda deberás escribir el nombre de tu padre o madre.
• Verifica que todos tus datos estén correctos en la vista previa que te presentan.
• Selecciona la forma de pago, esta puede ser en línea o pago referenciado.
Descarga tu acta de nacimiento en PDF o también puedes enviarla por correo electrónico. Si al llenar tus datos aparece la leyenda de ‘No disponible’ tendrás que ir a las oficinas del Registro Civil y solicitarla, pues, aún no ha sido capturada en su base de datos nacional.
¿DE CUÁNTO ES EL MONTO PARA DESCARGAR TU ACTA DE NACIMIENTO?
El precio del documento varía según el estado por lo que depende de donde vivas aquí una lista de los precios por entidad:
• Aguascalientes: $100.00
• Baja California: $243.00
• Baja California Sur: $232.00
• Campeche: $119.00
• Coahuila: $209.00
• Colima: $102.00
• Chiapas: $123.00
• Chihuahua: $128.00
• Ciudad de México: $98.00
• Durango: $158.00
• Guanajuato: $130.00
• Guerrero: $100.00
• Hidalgo: $147.00
• Jalisco: $98.00
• Estado de México: $74.00
• Michoacán: $168.00
• Morelos: $113.00
• Nayarit: $82.00
• Nuevo León: $68.00
• Oaxaca: $131.00
• Puebla: $170.00
• Querétaro: $141.00
• Quintana Roo: $57.00
• San Luis Potosí: $127.00
• Sinaloa: $124.00
• Sonora: $104.00
• Tabasco: $113.00
• Tamaulipas: $114.00
• Tlaxcala: $170.00
• Veracruz: $199.00
• Yucatán: $229.00
• Zacatecas: $110.00
En caso de que al llenar tus datos aparece como no disponible, esto quiere decir que aún no ha sido capturada en la Base de Datos Nacional del Registro Civil por lo que debes de ir directamente a las oficinas y solicitarla ahí.
¿QUÉ ES LA CURP CERTIFICADA?
La CURP certificada 2026 es un documento que valida los datos encontrados en el acta de nacimiento de cualquier persona.
Por lo que es un documento de carácter oficial, personal e intransferible, el cual es otorgado por las autoridades de las diferentes Oficialías del país.
Es decir, es una muy diferente a la que puedes consultar en internet de manera gratuita.
¿QUÉ SIGNIFICA QUE LA CURP NO ESTE CERTIFICADA?
Por lo general, cuando la CURP no esta certificada se debe principalmente a los siguientes factores:
• Problemas con el acta de nacimiento.
• Errores en la clave CURP.
Por lo que deberás acudir a las oficinas del Registro Civil para pedir una aclaración de tu documento y así poder tener una clave CURP certificada.
CÓMO OBTENER TU CURP CERTIFICADA PASO A PASO EN 2026
Obtener una copia de tu CURP certificada es un trámite gratuito que puedes realizas a través del sitio de internet de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Estos son los pasos para descargar tu CURP certificada:
• Entra al sitio gob.mx/curp
• Ingresa tus datos para buscar tu registro, ya sea que conozcas tu CURP o puedes usar tu información personal
• Activa la casilla de verificación “No soy un robot” y da clic en ‘Buscar’
• Finalmente el archivo PDF que descargas es tu CURP actualizada y certificada. Así lo indica el documento en una leyenda que dice: “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”. El documento se expide con la fecha en que realizas la descarga, lo que da muestra de su vigencia y actualización.
Este sitio se muestran todos tus datos: CURP, Nombre, apellidos, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, así como el documento de certificación.
Un apartado de la misma página muestra detalles del documento con el que el Renapo cotejó la información de la persona para verificar su identidad, que puede ser un acta de nacimiento o un documento migratorio.
En caso de que la información que aparece en el portal de Segob sea incorrecta, puedes reportarlo al centro de atención de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde a los teléfonos: 55 5128 0000 extensiones 38198, 38200, 38268, 38270 y 38276, o al 800 911 1111.
Para obtener una copia de tu CURP certificada 2026 no es necesario que realices un trámite adicional, por lo que puedes obtener una copia oficial de este documento en Internet siguiendo unos cuantos pasos.
¿CÓMO DESCARGAR TU CURP ACTUALIZADA 2026 PDF?
• Da clic en el siguiente enlace https://www.gob.mx/curp/.
• Escribe la Clave Única de Registro de Población de la persona de la cual necesitas el formato.
• Si no te acuerdas y no la tienes a la mano, presiona la opción “¿No conoces tu CURP?” o “Datos personales”.
• Captura la información que se te pide: nombre completo, mes y año de nacimiento, sexo y estado.
• Marca la casilla “No soy un robot”.
• Presiona el botón “Buscar”.
• Verifica la información que se te muestra en la pantalla.
• Da clic en el botón “Descargar PDF”.
Ahora ya tienes descargada tu documento actualizado en versión PDF, guárdala para que la utilices cuando la necesites o vuelve a hacer la búsqueda las veces que quieras.