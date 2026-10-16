Gran Masa de Aire Frío y Ciclón Trudy azotarán a México con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 100 km/h

Una gran masa de aire frío se aproxima al territorio mexicano, y junto al Frente Frío 2 y el Ciclón Trudy, provocarán temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este viernes, el frente frío 2 y la masa de aire polar que lo impulsa, recorrerán el noreste y oriente del país, originando lluvias intensas a puntuales torrenciales en San Luis Potosí (este y sureste), Querétaro (norte), Veracruz (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte); así como lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas; además de originar evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio nacional, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes, así como viento con rachas de 80 a 100 km/h en los estados del noroeste y norte de México.

El huracán Trudy se aproximará a las costas de Guerrero, y ocasionará lluvias puntuales intensas en Guerrero (centro, este, sur y sureste) y Oaxaca (norte, centro, oeste y sur), además de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del país; así mismo, se prevén rachas de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados. Finalmente, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, el ingreso de humedad del golfo de México, océano Pacífico y mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en los estados del centro y sureste del territorio mexicano, así como en Yucatán.

El sábado, el frente frío 2 y la masa de aire polar asociada, se desplazarán sobre el oriente y gradualmente el sureste del país, e interaccionarán con un canal de baja presión en el golfo de México, por lo que se mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del territorio mexicano, además se mantendrá el evento de “Norte” de muy fuerte a intenso y oleaje elevado en el litoral de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Asimismo, se prevé un marcado descenso en las temperaturas diurnas en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y oriente del país. Canales de baja presión en el interior del país, aunados con el ingreso de humedad y divergencia en altura, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, norte y centro del país, así como en la península de Yucatán.

El huracán Trudy, se acercará a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, ocasionando lluvias puntuales intensas en dichos estados, pronosticándose torrenciales el día domingo, además, se prevén rachas de viento de muy fuertes a intensas con oleaje elevado en costas de dichos estados.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 17 y máxima de 6 grados, con cielo despejado, el sábado tendremos una máxima de 12 y una mínima de 6 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 14 y mínima de 8. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): San Luis Potosí (este y sureste), Querétaro (norte), Veracruz (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (centro, este, sur y sureste) y Oaxaca (norte, centro, oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (centro y sur), Coahuila (norte y este), Tamaulipas (sureste), Durango (norte), Nuevo León (centro), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (oeste, centro y sur), Chiapas (norte y este), Tabasco (este), Campeche (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (centro y oeste), Sinaloa (sur), Zacatecas (centro), Nayarit (sur), Guanajuato (noreste), Estado de México (centro, oeste y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Yucatán (norte y oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California y Aguascalientes. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán (oeste) y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Tamaulipas (centro), Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Baja California, Sonora y Chihuahua. Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí. Evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas y Veracruz. Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Guerrero. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Michoacán y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Guanajuato. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Nayarit, Colima, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Guerrero y Michoacán. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Oaxaca y golfo de Tehuantepec. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima y Chiapas; además de las costas de Tamaulipas y Veracruz, incrementando durante la noche de este día y madrugada del sábado. ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.