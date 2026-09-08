¡Ya viene el Frío!... Conagua prevé 56 Frentes Fríos para la temporada 2026-2027

La cifra supera por seis el promedio climatológico de 50 frentes fríos registrado entre 1990 y 2020. De acuerdo con el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, la temporada comienza estadísticamente en septiembre y concluye en mayo.

La llegada del otoño también marcará el inicio de una nueva temporada de frentes fríos en México . La Comisión Nacional del Agua (Conagua) , a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , pronosticó el ingreso de 56 sistemas frontales durante el periodo 2026-2027.

El pronóstico fue presentado el pasado 4 de septiembre durante una conferencia de prensa del Gobierno de México, donde también se detallaron las condiciones atmosféricas que podrían acompañar a los sistemas durante los próximos meses.

ASÍ SE DISTRIBUIRÁN LOS 56 FRENTES FRÍOS

El SMN contempla una distribución variable de los sistemas a lo largo de nueve meses. Los periodos de mayor actividad se concentrarán durante el otoño y el invierno, particularmente entre noviembre y febrero.

La previsión mensual de Conagua contempla:

· Septiembre: 3 sistemas

· Octubre: 7 sistemas

· Noviembre: 8 sistemas

· Diciembre: 9 sistemas

· Enero: 8 sistemas

· Febrero: 7 sistemas

· Marzo: 6 sistemas

· Abril: 6 sistemas

· Mayo: 2 sistemas

Con estas cifras, alrededor de 32 frentes fríos se presentarían entre noviembre y febrero, es decir, más de la mitad del total estimado para toda la temporada.

EL NIÑO INFLUIRÁ EN LA TEMPORADA DE FRÍO

Uno de los factores considerados por el SMN para explicar el aumento en el número de sistemas es El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un patrón climático que presenta variaciones de varios años y que puede modificar las condiciones de temperatura y precipitación.

Fabián Vázquez Romaña explicó que la fase cálida de El Niño favorecerá una mayor probabilidad de desplazamiento de masas de aire hacia el norte y centro del país. Esto podría incrementar las condiciones húmedas durante algunos de los meses con mayor actividad frontal.

El fenómeno también estaría relacionado con una mayor frecuencia de los llamados eventos de Norte, capaces de generar fuertes rachas de viento, oleaje elevado y lluvias en regiones costeras del Golfo de México.

Las masas de aire frío procedentes de Canadá y Estados Unidos también podrían interactuar con humedad abundante y favorecer la formación de tormentas invernales, principalmente en zonas del noroeste y norte de México.

LLUVIAS Y FRENTES FRÍOS TENDRÁN EFECTOS DISTINTOS

La actividad frontal no tendrá el mismo comportamiento en todo el territorio nacional. El pronóstico del SMN contempla variaciones regionales en las precipitaciones conforme avance la temporada.

Para septiembre, Conagua prevé lluvias por debajo del promedio climatológico debido a la influencia de El Niño. En octubre, las precipitaciones podrían ubicarse dentro de los valores normales o ligeramente por encima de la media histórica.

Durante noviembre se anticipan lluvias superiores al promedio en regiones del centro-norte y noreste de México. Para diciembre, el noroeste tendría precipitaciones por encima de lo habitual, mientras que el occidente y sur registrarían condiciones más secas.

El SMN también recordó que durante la transición del verano al otoño todavía pueden desarrollarse ciclones tropicales, especialmente en el Golfo de México. Cuando estos sistemas interactúan con masas de aire frío, pueden modificar su trayectoria o permanecer estacionados durante más tiempo, aumentando sus efectos.

PROTECCIÓN CIVIL ALERTA POR EL MONÓXIDO DE CARBONO

Ante la llegada de las bajas temperaturas, Protección Civil llamó a revisar las viviendas y los sistemas de calefacción. La dependencia también recomendó utilizar ropa en capas y cubrir rostro, cabeza, manos y oídos durante los periodos de frío.

Romero Alejandro Vergara Castañeda, director general de Protección Civil, hizo especial énfasis en evitar métodos de calefacción que puedan representar un riesgo dentro de espacios cerrados.

“es vital no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal”, advirtió.

Las autoridades mantienen acciones de preparación mediante el Sistema Nacional de Protección Civil. En caso de emergencias mayores, se contempla la participación de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, además de otras dependencias federales.

DATOS CURIOSOS DE LA TEMPORADA 2026-2027

· 56 frentes fríos están previstos para México entre septiembre de 2026 y mayo de 2027.

· El promedio climatológico de referencia es de 50 sistemas.

· Noviembre, diciembre y enero concentrarán una de las etapas de mayor actividad, con 8, 9 y 8 sistemas, respectivamente.

· Los 32 frentes fríos previstos entre noviembre y febrero representan más de la mitad del total de la temporada.