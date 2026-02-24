Gran Masa de Aire Frío y Frente Frío 37 azotarán con heladas de -10 grados, lluvias y evento Norte en estos estados

Este martes, amanecerá con ambiente frío a gélido y con posibles heladas en zonas altas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Un nuevo frente frío , el número 37 de la temporada, ingresó al norte del territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en el noroeste de la República Mexicana.

Al mismo tiempo, se prevé el establecimiento de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera , la cual interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y aunado al ingreso de humedad , propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, sur y sureste mexicano.

Por la tarde, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío 37 comenzará a modificar sus características térmicas, y mantendrá viento de componente norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar caribe, además de una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el golfo de México, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente y sur del país.

El miércoles, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, aunada al escaso contenido de humedad , mantendrá tiempo estable y ambiente muy caluroso en dichas regiones; así como ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del país. Sin embargo, durante la mañana y noche el ambiente será frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

El jueves, una línea seca asociada con la proximidad de un nuevo frente frío, ocasionará vientos fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del país. Durante el viernes, la masa de aire frío asociada a dicho frente ingresará al golfo de México, por lo que se prevé viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 6 y máxima de 22 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 27 y una mínima de 12 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 26 y mínima de 12.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Colima.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Morelos y Puebla (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California (costa oriental), Chihuahua y Jalisco; de componente sur: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz (norte).

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.