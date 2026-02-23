¡Orgullo de Coahuila! Alistan estreno en cines de ‘El Desaire’

¡Orgullo de Coahuila! Alistan estreno en cines de ‘El Desaire’

Israel García
Israel García

En charla con VMÁS, el director Gabriel Ramos adelantó que la cinta protagonizada por Vico Escorcia podría llegar a salas nacionales este año y posteriormente al streaming

/ 23 febrero 2026
Han pasado tres años desde la filmación en Saltillo de la película independiente ‘El Desaire’, protagonizada por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso. Desde entonces, su recorrido por festivales nacionales e internacionales ha dejado buenos resultados, al ganar diversos premios.

En una charla con VMÁS, el cineasta y guionista Gabriel Ramos reveló que la producción de Vanguardia, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute podría llegar a las salas de cine a mediados de año. También habló sobre los retos que implica poner sobre la mesa —y no soltar— el tema de la violencia de género y los feminicidios.

“Queríamos traer la historia del corrido de Rosita Alvírez a la actualidad para que nos diéramos cuenta de que, como sociedad, todavía nos falta mucho por hacer”, dijo Ramos al ser cuestionado sobre la importancia del filme.

SERÁ PROYECTADA EN SALTILLO

Hace unos días, Ramos confirmó que la película, que escribió junto a Elena Barbosa, Jorge Sarmiento y Alba Garza, formará parte de la cartelera de la ‘Muestra Intergaláctica’, que se realizará en Saltillo.

“Para nosotros, todos los involucrados en la producción de este largometraje, es muy importante presentar esta película en una función abierta al público en la ciudad donde se filmó”, señaló el cineasta.

¿Qué esperas que la audiencia local se lleve al verla por primera vez en pantalla grande?

Esperamos que la gente conecte con el mensaje tan importante que tiene la película contra la violencia de género y los feminicidios.

En la misma charla, Ramos destacó que el final de la cinta, grabado en el barrio de Santa Anita, es impactante y busca invitar a la reflexión.

“El final de la película es un momento muy intenso que nos invita a reflexionar; eso buscamos, que la gente se cuestione por qué pasan estas tragedias”, agregó el también compositor.

EL FUTURO

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la venta de boletos, la función de ‘El Desaire’ se llevará a cabo el martes 17 de marzo a las 20:00 horas en Cinépolis Plaza Villalta.

En ese mismo complejo cinematográfico se realizó su preestreno en 2024, como parte de las actividades para iniciar su recorrido por festivales internacionales. En esa ocasión participaron el equipo de producción, el elenco y alumnos que formaron parte de la grabación del filme.

TE PUEDE INTERESAR: Rafael Amaya interpretará a ‘El Chapo’ en serie coproducida por Emma Coronel

Ramos adelantó que la película concluirá su ruta por festivales internacionales en junio. La intención es estrenarla en salas mexicanas en agosto y, posteriormente, lanzarla en plataformas de streaming hacia finales de este año.

El elenco estelar se completa con Gabriela de la Garza e Irene Arcila, además de Karen Martí, dentro del triángulo amoroso encabezado por Escorcia.

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

