Chivas entrena con normalidad y Atlas suspende prácticas presenciales por seguridad en Jalisco

A unos días de la Jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, los clubes tapatíos las Chivas del Guadalajara y Atlas tomaron decisiones distintas respecto a sus actividades, tras los hechos recientes registrados en el estado de Jalisco.

Mientras las autoridades estatales y municipales mantienen seguimiento a la situación de seguridad, el Guadalajara informó que continuará con sus entrenamientos presenciales en sus instalaciones, bajo protocolos internos y en comunicación permanente con las instancias correspondientes. La directiva y el cuerpo técnico consideraron viable sostener la planeación semanal con el objetivo de no alterar la preparación física y táctica del plantel.

El equipo dirigido por Gabriel Milito trabajó con ausencias, ya que algunos futbolistas se encuentran concentrados con la Selección Mexicana en Querétaro para un compromiso amistoso. A pesar de ello, el club mantiene su enfoque en el duelo de la próxima fecha ante Toluca, partido programado en el Estadio Nemesio Diez.