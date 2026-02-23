Chivas entrena con normalidad y Atlas suspende prácticas presenciales por seguridad en Jalisco
Ante los recientes hechos de seguridad en Jalisco, Guadalajara decidió mantener sus entrenamientos presenciales bajo protocolos internos, mientras Atlas suspendió actividades en sus instalaciones
A unos días de la Jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, los clubes tapatíos las Chivas del Guadalajara y Atlas tomaron decisiones distintas respecto a sus actividades, tras los hechos recientes registrados en el estado de Jalisco.
Mientras las autoridades estatales y municipales mantienen seguimiento a la situación de seguridad, el Guadalajara informó que continuará con sus entrenamientos presenciales en sus instalaciones, bajo protocolos internos y en comunicación permanente con las instancias correspondientes. La directiva y el cuerpo técnico consideraron viable sostener la planeación semanal con el objetivo de no alterar la preparación física y táctica del plantel.
El equipo dirigido por Gabriel Milito trabajó con ausencias, ya que algunos futbolistas se encuentran concentrados con la Selección Mexicana en Querétaro para un compromiso amistoso. A pesar de ello, el club mantiene su enfoque en el duelo de la próxima fecha ante Toluca, partido programado en el Estadio Nemesio Diez.
En la tabla general, Guadalajara marcha en la parte alta con 18 puntos luego de siete jornadas, producto de seis victorias y una derrota, con 12 goles a favor y seis en contra.
Por su parte, Atlas optó por suspender actividades presenciales y establecer entrenamientos remotos como medida preventiva. La institución comunicó que tanto el primer equipo como las categorías inferiores trabajarán desde casa bajo supervisión virtual del cuerpo técnico y del área de preparación física. No hubo actividad en la Academia AGA y en las próximas horas se evaluará si se retoman las sesiones en cancha.
Los rojinegros se ubican en el sexto puesto con 13 unidades, con registro de cuatro triunfos, un empate y dos derrotas.
Además, diversos eventos deportivos previstos para domingo y lunes en Jalisco fueron suspendidos y reprogramados. Las organizaciones involucradas señalaron que la reanudación dependerá de que existan condiciones adecuadas para garantizar el desarrollo seguro de cada actividad.
