¿Habrá clases el 12 de diciembre?... Esto dice la SEP sobre el Día de la Virgen de Guadalupe

El inicio de diciembre marca el arranque del tradicional maratón Guadalupe–Reyes, una etapa llena de celebraciones que inicia el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, y concluye el 6 de enero con la llegada de los Reyes Magos. Este periodo despierta la expectativa de estudiantes y familias sobre posibles descansos, aunque no todas las fechas significativas implican suspensión oficial.

A pesar de su enorme peso cultural y religioso, el 12 de diciembre no es un día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo. Al tratarse de una festividad religiosa, la fecha queda fuera de los feriados oficiales, aunque algunas empresas ofrecen el día libre por tradición y devoción a la “Morenita”.

En el sector educativo, la SEP establece que sí habrá clases normales el viernes 12 de diciembre. El calendario escolar vigente no considera este día como motivo de suspensión, por lo que las escuelas de educación básica deben operar con actividades regulares.

EXCEPCIONES EN ALGUNAS ESCUELAS Y ESTADOS

Aunque no existe suspensión oficial, algunas escuelas aplican medidas particulares. En ciertos estados se autorizan permisos especiales, salidas anticipadas o descansos no oficiales para docentes o personal llamado Guadalupe debido al carácter festivo de la fecha.

También es común que escuelas cercanas a templos o a zonas con alta afluencia de peregrinos ajusten horarios para evitar afectaciones. Estas medidas dependen completamente de cada plantel y no están contempladas en el calendario oficial de la SEP.

Para miles de familias, el 12 de diciembre sigue siendo un día de reunión y celebración, por lo que algunos alumnos pueden no acudir a clases, siempre bajo criterio de cada institución.

VACACIONES DE INVIERNO 2025-2026

El periodo más esperado de diciembre llega poco después. Las vacaciones de invierno para el ciclo 2025-2026 están programadas del 19 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, ofreciendo tres semanas sin clases para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Durante estas fechas coinciden las celebraciones más importantes de la temporada:

• Noche Buena (24 de diciembre)

• Navidad (25 de diciembre)

• Noche Vieja (31 de diciembre)

• Año Nuevo (1 de enero)

Este receso permite a millones de familias disfrutar del cierre de año, viajes, convivencias y celebraciones tradicionales en todo el país.

LA RELEVANCIA DEL 12 DE DICIEMBRE EN MÉXICO

El Día de la Virgen de Guadalupe es una de las celebraciones más profundas y masivas del país. Miles de fieles realizan peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe para participar en misas y homenajes dedicados a la “Morenita del Tepeyac”.

La fecha también tiene un fuerte carácter familiar: quienes llevan el nombre Guadalupe son celebrados en todo México, lo que multiplica reuniones, serenatas y convivios.

DATOS CURIOSOS

• México registra más de 6 millones de personas llamadas Guadalupe, convirtiéndolo en uno de los nombres más comunes del país.

• La Basílica recibe alrededor de 10 millones de visitantes cada diciembre.

• El 12 de diciembre es una de las fechas con mayor movilidad peatonal en la Ciudad de México.