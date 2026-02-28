Hasta 45 °C en seis estados y lluvias en Jalisco, Michoacán y Edomex, alerta el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este 28 de febrero de 2026 una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente del país mantendrá ambiente muy caluroso en dichas regiones, así como cálido a caluroso en el resto del territorio nacional. De acuerdo con el organismo, prevalecerá la onda de calor en Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Michoacán (centro y suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero (centro y este), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste). En contraste, este día finalizará la onda de calor en Baja California Sur. El SMN señaló que monitorea los efectos del anticiclón que origina temperaturas cálidas a calurosas en la mayor parte del territorio nacional. TE PUEDE INTERESAR: México sufrirá temperaturas de hasta 45 grados en estos estados y posibles tolvaneras

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generará lluvias y chubascos en diversas entidades. Para este viernes se pronostican intervalos de chubascos (de 5 a 25 milímetros) en Jalisco, Michoacán, Estado de México, Chiapas y Quintana Roo. Asimismo, se prevén lluvias aisladas (de 0.1 a 5 milímetros) en Colima, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán. El organismo meteorológico advirtió que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO En cuanto a las temperaturas máximas, el SMN indicó que se esperan valores de 40 a 45 grados Celsius en Chihuahua (oeste), Sonora (centro y sur), Sinaloa (norte), Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo). También se pronostican temperaturas de 35 a 40 grados en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste) y Yucatán. En Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, las máximas oscilarán entre 30 y 35 grados Celsius.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO En contraste con el ambiente caluroso diurno, durante la madrugada se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Además, se prevén temperaturas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Michoacán. PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE Respecto al viento, se pronostica componente norte de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. También se esperan vientos de componente sur de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Yucatán se prevé viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres con Bienestar: anuncian nuevo requisito previo al próximo pago PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILO Para hoy en Saltillo, se pronostica un día mayormente despejado y seco, con una temperatura máxima que alcanzará los 27°C durante la tarde y una mínima de 12°C al caer la noche. El viento soplará de forma moderada desde el norte a unos 18 km/h, manteniendo la humedad baja, en torno al 29%, y sin probabilidades de lluvia. Es importante tener precaución con el índice UV, que se sitúa en un nivel 7 (alto), por lo que se recomienda el uso de protector solar si planeas estar al aire libre. La Conagua advirtió que las rachas fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendó atender los avisos oficiales y tomar precauciones.

Publicidad

Temas

Calor Clima

Localizaciones

México

Organizaciones

Conagua SMN

