IMSS: así puedes consultar GRATIS tus semanas cotizadas en minutos; estos son los requisitos

Las semanas cotizadas son uno de los datos más importantes para los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que permiten conocer el tiempo registrado de cotización y son un requisito para diversos trámites relacionados con prestaciones y pensiones.

Para facilitar este proceso, el IMSS ofrece la Constancia de Semanas Cotizadas (Modalidad A), un documento oficial que muestra el historial de cotizaciones registrado ante el instituto y que puede obtenerse sin costo. Además de conocer el número de semanas acumuladas, la constancia permite verificar que los periodos laborales registrados sean correctos y detectar posibles inconsistencias en la información. Requisitos para consultar las semanas cotizadas Si deseas realizar el trámite por internet, deberás contar con la siguiente información: - Clave Única de Registro de Población (CURP). - Número de Seguridad Social (NSS). - Correo electrónico vigente. - Número de teléfono celular. En caso de acudir de manera presencial a una oficina del IMSS, será necesario presentar una identificación oficial vigente, además de proporcionar la CURP y el Número de Seguridad Social.

Así puedes obtener la Constancia de Semanas Cotizadas El IMSS permite realizar este trámite en línea durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Para ello, únicamente debes ingresar al portal oficial del instituto, capturar la información solicitada y seguir las indicaciones del sistema para descargar tu constancia. Si prefieres recibir atención presencial, también puedes acudir a la Subdelegación del IMSS que te corresponda. El servicio se brinda de lunes a viernes, en días hábiles del instituto, en un horario de 8:00 a 15:30 horas. En ambos casos, el trámite es completamente gratuito. ¿Quiénes pueden solicitar este documento? La Constancia de Semanas Cotizadas puede ser solicitada por el propio trabajador asegurado, el interesado o un representante legal debidamente acreditado.

El documento refleja las semanas registradas ante el IMSS hasta la fecha en que se realiza la consulta o, si el trabajador ya no cotiza en el régimen obligatorio, hasta la fecha de su baja. Si al revisar la información detectas errores o notas que faltan periodos laborales, el IMSS recomienda solicitar una aclaración para que el historial de cotización sea revisado y, en su caso, corregido. Consultar periódicamente las semanas cotizadas es una forma sencilla de mantener actualizado tu historial laboral y asegurarte de que las aportaciones realizadas durante tu vida laboral se encuentren correctamente registradas ante el instituto.

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