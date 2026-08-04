Infonavit e IMSS activan trámite para depositar dinero a pensionados: así puedes solicitarlo desde casa

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen disponible un trámite digital para que miles de pensionados puedan recuperar los recursos acumulados en su Subcuenta de Vivienda sin necesidad de acudir a una oficina.

Este beneficio está dirigido a personas pensionadas bajo la Ley 73 del IMSS que cumplan con los requisitos establecidos por el Infonavit. Una vez autorizada la solicitud, el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada por el beneficiario. La modalidad en línea busca agilizar el procedimiento y facilitar el acceso al recurso, especialmente para adultos mayores o personas con dificultades para trasladarse. ¿Quiénes pueden solicitar la devolución? El trámite está disponible para pensionados del IMSS bajo la Ley 73 que cuenten con recursos en alguna de las siguientes cuentas: - Fondo de Ahorro 1972-1992. - Subcuenta de Vivienda 1992. - Subcuenta de Vivienda 1997. Solo Infonavit, correspondiente a aportaciones extraordinarias o regímenes de incorporación. Asimismo, deberán contar con una resolución de pensión por alguno de estos conceptos: 1. Vejez. 2. Cesantía en edad avanzada. 3. Invalidez. 4. Incapacidad permanente igual o superior al 50 por ciento.

Requisitos para hacer el trámite en línea Para solicitar la devolución de los recursos desde Mi Cuenta Infonavit es necesario reunir la siguiente documentación: - Resolución de pensión emitida por el IMSS. - Estado de cuenta bancario con CLABE a nombre del solicitante, con una antigüedad no mayor a dos meses. - Número de Seguridad Social (NSS), RFC y CURP con datos coincidentes en los registros oficiales. - Estar registrado en una Afore. - No tener un crédito vigente con el Infonavit. - Tener una cuenta activa en Mi Cuenta Infonavit. - Contar con la e.firma vigente emitida por el SAT. ¿Cómo solicitar el depósito del Infonavit? El procedimiento puede realizarse completamente en línea ingresando a la plataforma Mi Cuenta Infonavit. Una vez dentro del portal, el pensionado deberá seleccionar la opción correspondiente a la devolución de recursos, cargar la documentación solicitada y enviar la solicitud para su validación. Desde el mismo sistema es posible consultar el avance del trámite hasta conocer la resolución final. Quienes prefieran realizar el procedimiento de forma presencial también pueden agendar una cita en un Centro de Atención a Pensionados y Devoluciones (CAPDE) o comunicarse con Infonatel.

Un aspecto importante que no debes pasar por alto El Infonavit recuerda que los pensionados bajo la Ley 73 reciben los recursos acumulados en una sola exhibición, incluyendo los rendimientos generados. Además, la institución señala que, si el saldo no se solicita durante el año previo a cumplir 70 años, los recursos son transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. No obstante, tanto el titular como sus beneficiarios conservan el derecho de reclamarlos posteriormente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Finalmente, el Infonavit enfatiza que este trámite es completamente gratuito y no requiere gestores ni intermediarios, por lo que recomienda realizarlo únicamente a través de sus canales oficiales.

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