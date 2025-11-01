IMSS ofrece préstamos a pensionados: Cómo solicitarlos y cuáles son requisitos 2025

/ 1 noviembre 2025
    IMSS ofrece préstamos a pensionados: Cómo solicitarlos y cuáles son requisitos 2025
    El IMSS ofrece a pensionados del régimen de 1973 créditos a cuenta de pensión con descuento automático en un plazo máximo de 12 meses FOTO: VANGUARDIA

Pensionados del IMSS bajo la Ley de 1973 pueden solicitar préstamos a cuenta de pensión con descuentos automáticos en su pago mensual.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pone a disposición de los pensionados del régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 un esquema de préstamos a cuenta de pensión, dirigido a quienes perciben su pensión por invalidez y vida, riesgos de trabajo o cesantía en edad avanzada y vejez.

Este mecanismo permite acceder a recursos adicionales, los cuales se descuentan directamente de la pensión en un plazo máximo de 12 meses.

$!IMSS ofrece préstamos a pensionados: Cómo solicitarlos y cuáles son requisitos 2025

¿QUÉ ES UN PRÉSTAMO A CUENTA PERSONAL?

Se trata de un crédito otorgado por el IMSS que se descuenta automáticamente de la pensión mensual del solicitante, con el objetivo de brindar apoyo financiero a quienes cumplen con los requisitos del régimen de 1973.

El préstamo no podrá exceder ciertos límites establecidos según la cuantía de la pensión y debe ser pagado en un plazo no mayor a un año.

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL PRÉSTAMO A CUENTA PERSONAL EN EL IMSS

Para poder acceder al crédito, los pensionados deben cumplir con los siguientes criterios:

- Estar recibiendo una pensión vigente bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

- Contar con un mínimo de tres meses de antigüedad en el disfrute de la pensión.

- En caso de haber solicitado previamente un préstamo, haber transcurrido al menos tres meses desde el último descuento que finiquitó dicho crédito.

- Que el descuento mensual derivado del préstamo, considerando otros descuentos aplicables, no supere el 30% del monto mensual de la pensión.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE REQUIERE PARA SOLICITAR UN PRÉSTAMO A CUENTA PERSONAL EN EL IMSS?

El IMSS solicita que los pensionados presenten copia simple para integración de expediente y original o copia certificada para cotejo de la siguiente documentación:

Para personas mexicanas mayores de edad:

- Credencial para votar vigente expedida por el INE o IFE.

- En caso de robo o extravío, pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional, documento con fotografía y firma emitido por la alcaldía o municipio, credencial ADIMSS o carta de naturalización.

Para personas extranjeras:

- Pasaporte, documentos migratorios emitidos por consulados de México, visas vigentes de residencia temporal o permanente, tarjeta de residencia del Instituto Nacional de Migración o credencial ADIMSS.

CONDICIONES Y MONTOS DEL PRÉSTAMO DEL IMSS

Antes de realizar el trámite, los solicitantes deben conocer los términos del préstamo:

- Si la cuantía de la pensión es mayor al salario mínimo, el monto del préstamo puede ser hasta el 30% de la cuantía anual, sin exceder el tope de 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

- Si la pensión es menor al salario mínimo, el monto puede ser hasta el 25% de la cuantía anual.

- El plazo máximo de pago es de 12 meses.

- Los préstamos otorgados a través de entidades financieras requieren el consentimiento expreso del pensionado para que el IMSS descuente los pagos correspondientes de la pensión y los transfiera a la institución financiera.

$!IMSS ofrece préstamos a pensionados: Cómo solicitarlos y cuáles son requisitos 2025

¿DÓNDE REALIZAR LA SOLICITUD PARA RECIBIR UN PRÉSTAMO DEL IMSS?

El procedimiento puede llevarse a cabo en las Unidades de Medicina Familiar o en la Subdelegación de adscripción, de 8:00 a 15:00 horas, con posibilidad de horarios ampliados según determinen los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS. Para la Ciudad de México y Estado de México, también es posible acudir a las Subdelegaciones correspondientes.

El trámite fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2024 mediante el Acuerdo ACDO.AS.HCT.260623/161.P.DPES y sus anexos. Para resolver dudas, los pensionados interesados pueden comunicarse al 800 623 23 23 desde cualquier parte de México.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

