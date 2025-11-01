IMSS ofrece préstamos a pensionados: Cómo solicitarlos y cuáles son requisitos 2025
Pensionados del IMSS bajo la Ley de 1973 pueden solicitar préstamos a cuenta de pensión con descuentos automáticos en su pago mensual.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pone a disposición de los pensionados del régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 un esquema de préstamos a cuenta de pensión, dirigido a quienes perciben su pensión por invalidez y vida, riesgos de trabajo o cesantía en edad avanzada y vejez.
Este mecanismo permite acceder a recursos adicionales, los cuales se descuentan directamente de la pensión en un plazo máximo de 12 meses.
¿QUÉ ES UN PRÉSTAMO A CUENTA PERSONAL?
Se trata de un crédito otorgado por el IMSS que se descuenta automáticamente de la pensión mensual del solicitante, con el objetivo de brindar apoyo financiero a quienes cumplen con los requisitos del régimen de 1973.
El préstamo no podrá exceder ciertos límites establecidos según la cuantía de la pensión y debe ser pagado en un plazo no mayor a un año.
REQUISITOS PARA SOLICITAR EL PRÉSTAMO A CUENTA PERSONAL EN EL IMSS
Para poder acceder al crédito, los pensionados deben cumplir con los siguientes criterios:
- Estar recibiendo una pensión vigente bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.
- Contar con un mínimo de tres meses de antigüedad en el disfrute de la pensión.
- En caso de haber solicitado previamente un préstamo, haber transcurrido al menos tres meses desde el último descuento que finiquitó dicho crédito.
- Que el descuento mensual derivado del préstamo, considerando otros descuentos aplicables, no supere el 30% del monto mensual de la pensión.
¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE REQUIERE PARA SOLICITAR UN PRÉSTAMO A CUENTA PERSONAL EN EL IMSS?
El IMSS solicita que los pensionados presenten copia simple para integración de expediente y original o copia certificada para cotejo de la siguiente documentación:
Para personas mexicanas mayores de edad:
- Credencial para votar vigente expedida por el INE o IFE.
- En caso de robo o extravío, pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional, documento con fotografía y firma emitido por la alcaldía o municipio, credencial ADIMSS o carta de naturalización.
Para personas extranjeras:
- Pasaporte, documentos migratorios emitidos por consulados de México, visas vigentes de residencia temporal o permanente, tarjeta de residencia del Instituto Nacional de Migración o credencial ADIMSS.
CONDICIONES Y MONTOS DEL PRÉSTAMO DEL IMSS
Antes de realizar el trámite, los solicitantes deben conocer los términos del préstamo:
- Si la cuantía de la pensión es mayor al salario mínimo, el monto del préstamo puede ser hasta el 30% de la cuantía anual, sin exceder el tope de 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
- Si la pensión es menor al salario mínimo, el monto puede ser hasta el 25% de la cuantía anual.
- El plazo máximo de pago es de 12 meses.
- Los préstamos otorgados a través de entidades financieras requieren el consentimiento expreso del pensionado para que el IMSS descuente los pagos correspondientes de la pensión y los transfiera a la institución financiera.
¿DÓNDE REALIZAR LA SOLICITUD PARA RECIBIR UN PRÉSTAMO DEL IMSS?
El procedimiento puede llevarse a cabo en las Unidades de Medicina Familiar o en la Subdelegación de adscripción, de 8:00 a 15:00 horas, con posibilidad de horarios ampliados según determinen los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS. Para la Ciudad de México y Estado de México, también es posible acudir a las Subdelegaciones correspondientes.
El trámite fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2024 mediante el Acuerdo ACDO.AS.HCT.260623/161.P.DPES y sus anexos. Para resolver dudas, los pensionados interesados pueden comunicarse al 800 623 23 23 desde cualquier parte de México.