$!IMSS ofrece préstamos a pensionados: Cómo solicitarlos y cuáles son requisitos 2025

Este mecanismo permite acceder a recursos adicionales, los cuales se descuentan directamente de la pensión en un plazo máximo de 12 meses.

El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) pone a disposición de los pensionados del régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 un esquema de préstamos a cuenta de pensión, dirigido a quienes perciben su pensión por invalidez y vida, riesgos de trabajo o cesantía en edad avanzada y vejez.

¿QUÉ ES UN PRÉSTAMO A CUENTA PERSONAL?

Se trata de un crédito otorgado por el IMSS que se descuenta automáticamente de la pensión mensual del solicitante, con el objetivo de brindar apoyo financiero a quienes cumplen con los requisitos del régimen de 1973.

El préstamo no podrá exceder ciertos límites establecidos según la cuantía de la pensión y debe ser pagado en un plazo no mayor a un año.

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL PRÉSTAMO A CUENTA PERSONAL EN EL IMSS

Para poder acceder al crédito, los pensionados deben cumplir con los siguientes criterios:

- Estar recibiendo una pensión vigente bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

- Contar con un mínimo de tres meses de antigüedad en el disfrute de la pensión.

- En caso de haber solicitado previamente un préstamo, haber transcurrido al menos tres meses desde el último descuento que finiquitó dicho crédito.

- Que el descuento mensual derivado del préstamo, considerando otros descuentos aplicables, no supere el 30% del monto mensual de la pensión.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE REQUIERE PARA SOLICITAR UN PRÉSTAMO A CUENTA PERSONAL EN EL IMSS?

El IMSS solicita que los pensionados presenten copia simple para integración de expediente y original o copia certificada para cotejo de la siguiente documentación:

Para personas mexicanas mayores de edad:

- Credencial para votar vigente expedida por el INE o IFE.

- En caso de robo o extravío, pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional, documento con fotografía y firma emitido por la alcaldía o municipio, credencial ADIMSS o carta de naturalización.

Para personas extranjeras:

- Pasaporte, documentos migratorios emitidos por consulados de México, visas vigentes de residencia temporal o permanente, tarjeta de residencia del Instituto Nacional de Migración o credencial ADIMSS.

CONDICIONES Y MONTOS DEL PRÉSTAMO DEL IMSS

Antes de realizar el trámite, los solicitantes deben conocer los términos del préstamo:

- Si la cuantía de la pensión es mayor al salario mínimo, el monto del préstamo puede ser hasta el 30% de la cuantía anual, sin exceder el tope de 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

- Si la pensión es menor al salario mínimo, el monto puede ser hasta el 25% de la cuantía anual.

- El plazo máximo de pago es de 12 meses.

- Los préstamos otorgados a través de entidades financieras requieren el consentimiento expreso del pensionado para que el IMSS descuente los pagos correspondientes de la pensión y los transfiera a la institución financiera.