Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo recibirán el pago en noviembre y cómo calcular el aguinaldo?

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán su aguinaldo en las próximas semanas, por lo que es importante saber cuánto y cuándo recibirán los adultos mayores.

Se trata de 4.8 millones de jubilados del IMSS y 1.3 millones de pensionados del ISSSTE que se verán beneficiados por el pago doble en noviembre, la mensualidad más el aguinaldo de fin de año.

Cabe destacar que el aguinaldo debe ser depositado -según la ley- antes del 20 de diciembre. Aunque en el caso de los pensionados, el pago se entrega mucho tiempo antes de lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

TE PUEDE INTERESAR: Atención pensionados: el IMSS confirma quiénes se quedan sin aguinaldo este noviembre de 2025

¿CUÁNDO RECIBEN EL AGUINALDO LOS PENSIONADOS DEL IMSS E ISSSTE?

Los jubilados del IMSS deben tener presente que la fecha de pago del aguinaldo será entregado el 3 de noviembre.

Mientras que para la primera quincena de noviembre se le hará llegar a los jubilados del ISSSTE la primera parte del pago de su aguinaldo; el restante se depositará hasta enero de 2026.

¿CUÁNTO RECIBEN LOS PENSIONADOS?

La cantidad exacta que reciben los pensionados del IMSS de aguinaldo es equivale a una mensualidad de su pensión (sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales), así lo informa la página oficial de pensiones del instituto. Es decir, será el pago mensual correspondiente y una cantidad exactamente igual como aguinaldo.

En cuanto a los jubilados del ISSSTE, reciben el monto de acuerdo con el tipo de régimen bajo el que se hayan retirado y con respecto a los años trabajados, por lo que si quieres conocer la cantidad exacta, es necesario comunicarte con los encargados de esta área.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasa con el aguinaldo si renunciaste o te despidieron?, esto dice PROFEDET y LFT

¿QUIÉNES RECIBEN EL AGUINALDO DEL IMSS E ISSSTE EN 2025?

El aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025 aplica únicamente para los pensionados que cotizaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973, es decir:

• Personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.• Jubilados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

• Cumplieron con el mínimo de semanas cotizadas (500 semanas en la mayoría de los casos).

Las modalidades de pensión de la Ley 73 que reciben esta prestación son:

- Cesantía en Edad Avanzada o Vejez (Casi la totalidad de los jubilados de la Ley 73);

- Invalidez o Riesgo de Trabajo (Incapacidad Permanente);

- Pensiones de Beneficiarios (Viudez, Orfandad y Ascendientes).

Por el contrario, quienes están bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997, y que reciben su pensión a través de una Afore, no reciben aguinaldo. Esto se debe a que sus recursos provienen de cuentas individuales, y no del sistema solidario administrado por el IMSS.

Pero, ¿qué pasa si no llega el aguinaldo? Si eres pensionado bajo la Ley 73 y el aguinaldo no aparece, lo mejor es:

1.- Verificar que datos bancarios estén actualizados;

2.- Revisar movimientos bancarios desde el cajero automático o la app de tu banco;

3.- Contactar directamente al IMSS o acudir a tu subdelegación más cercana.

Recuerda, no hay deducciones ni retenciones adicionales por el concepto, al ser un derecho establecido en la Ley del Seguro Social.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión IMSS: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo en noviembre 2025?

¿QUÉ ES EL AGUINALDO?

El aguinaldo se trata de una prestación laboral establecida por ley, a la cual te corresponde a un mínimo de 15 días de salario y deberá de ser pagado antes del 20 de diciembre.

Este beneficio es altamente anticipado por los mexicanos; sin embargo, es crucial señalar que no se implementa de igual forma para todos los sectores.

Se le otorga el aguinaldo a los trabajadores activos y jubilados de algunas instituciones. Entre las pensiones que sí incluyen aguinaldo se encuentran:

- Aguinaldo para pensionados del IMSS: Aquellos que han laborado bajo el Instituto Mexicano del Seguro Social tienen derecho a recibir un aguinaldo, dado que su pensión proviene de un empleo formal.

- Aguinaldo para pensionados del ISSSTE: De igual manera, los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado también son elegibles para esta prestación.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto te quita el SAT de tu aguinaldo 2025? Esto debes saber para calcular cuánto recibirás neto

DIFERENCIAS ENTRE LEY 73 Y LEY 97

· Ley 73: Cubre a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Este grupo suele recibir más beneficios en comparación con la normativa actual, entre ellos el aguinaldo anual.

· Ley 97: Aplica para quienes comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997. Aquí las pensiones dependen del ahorro acumulado en las Afores, por lo que el aguinaldo no está previsto, salvo que exista un acuerdo contractual con la aseguradora.