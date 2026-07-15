Crédito Infonavit... este es el trámite oficial para que te perdone el 50% de tu deuda

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    Crédito Infonavit... este es el trámite oficial para que te perdone el 50% de tu deuda
    El Infonavit ofrece a miles de derechohabientes la posibilidad de liquidar su crédito hipotecario con un descuento de hasta el 50% del saldo pendiente, siempre que cumplan con ciertos requisitos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce cómo obtener un descuento de hasta el 50% en tu crédito Infonavit, quiénes pueden acceder al programa, cuáles son los requisitos y cómo realizar correctamente el trámite

Miles de trabajadores que cuentan con un crédito Infonavit podrían reducir significativamente el monto que aún deben pagar gracias al programa Descuento por Liquidación Anticipada, un beneficio que permite cubrir el saldo restante con un ahorro que puede alcanzar hasta el 50%.

Este esquema fue diseñado para reconocer a los derechohabientes que han mantenido un historial constante de pagos durante varios años y que ya se encuentran en la etapa final de su financiamiento. Sin embargo, el descuento no se aplica de manera automática, ya que es necesario cumplir con las condiciones establecidas por el instituto.

El programa se consulta directamente desde Mi Cuenta Infonavit, donde cada mes se actualizan los montos disponibles para los acreditados que cumplen con los criterios de elegibilidad. La revisión comienza a partir del día 10 de cada mes y el beneficio puede variar dependiendo de la situación particular de cada crédito.

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QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL DESCUENTO DEL 50%

El requisito principal para participar en este programa es que el saldo pendiente del crédito Infonavit sea igual o menor al 25% del monto original otorgado. En otras palabras, el trabajador debe haber liquidado al menos el 75% de la deuda.

El instituto también verifica que el saldo actual no haya aumentado por intereses hasta superar el monto original del financiamiento. Esta revisión se realiza el día 1 de cada mes y, si el acreditado cumple con los criterios, el sistema calcula automáticamente el monto especial para liquidar el préstamo.

No todos los productos hipotecarios forman parte del programa. El beneficio excluye créditos como Infonavit Total, Mejoravit, Arrendavit, ConstruYO, Segundo Crédito, Crediterreno, Tu Casa es Posible, además de algunos esquemas reestructurados o financiamientos que aún no han sido ejercidos en su totalidad.

ASÍ SE REALIZA EL TRÁMITE OFICIAL

Una vez que el monto aparece disponible en Mi Cuenta Infonavit, el derechohabiente deberá efectuar el pago en una sola exhibición antes del último día hábil del mismo mes.

El depósito debe realizarse por el monto exacto indicado por el sistema utilizando el número de crédito de 10 dígitos como referencia en cualquiera de los bancos autorizados. El instituto recomienda imprimir la hoja donde aparece el importe a liquidar y conservar el comprobante de pago como respaldo.

Quienes no puedan consultar el beneficio en línea pueden acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano o comunicarse a Infonatel, donde recibirán orientación sobre la elegibilidad de su crédito y el procedimiento correspondiente.

QUÉ OCURRE SI EL PAGO ES INCORRECTO

El monto señalado por el Infonavit debe respetarse exactamente. Si el trabajador deposita una cantidad inferior, el descuento no será aplicado y el dinero únicamente se abonará al saldo pendiente del crédito.

En caso de pagar una cantidad superior al monto con descuento, pero menor al total de la deuda, el instituto aplicará el beneficio sobre el remanente. Sin embargo, el excedente no será reembolsado, ya que se integrará directamente al pago del financiamiento.

Si el acreditado decide liquidar el 100% del saldo sin utilizar el programa, el beneficio desaparece automáticamente porque ya no existe un monto pendiente sobre el cual calcular el descuento. Además, los pagos realizados el día 1 de cada mes no participan en este proceso, debido a que esa fecha está destinada a la validación de la elegibilidad de los créditos.

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DATOS CURIOSOS

· El beneficio del Descuento por Liquidación Anticipada se actualiza cada mes y el monto puede cambiar dependiendo del saldo del crédito.

· El Infonavit valida la elegibilidad de los acreditados el día 1 de cada mes y publica los montos disponibles a partir del día 10.

· Si un trabajador no aprovecha el descuento durante un mes, puede volver a consultar posteriormente si continúa cumpliendo los requisitos.

· El programa busca reconocer a los derechohabientes que han mantenido un historial constante de pagos y se encuentran en la etapa final de su crédito hipotecario.

· El descuento se calcula de forma individual, por lo que cada acreditado recibe un monto distinto según las características de su financiamiento.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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