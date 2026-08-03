¿Cuál es la edad máxima para terminar de pagar el crédito Infonavit de tu casa?

¿Actualmente estás por comprar una casa o actualmente pagas un crédito? Es importante que conozcas hasta qué edad puedes liquidarlo en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y cuáles son las condiciones que establece. Aunque la deuda no se cancela, automáticamente al llegar a una edad, existe un límite para que el financiamiento quede totalmente pagado.

¿HASTA QUÉ EDAD SE PUEDE PAGAR UN CRÉDITO DE INFONAVIT? El crédito Infonavit permite adquirir una vivienda nueva o existente, el plazo para liquidarlo dependerá de la edad del acreditado al momento de contratar el financiamiento para una vivienda. Infonavit ofrece créditos con plazos que van desde uno hasta 30 años, pero la suma entre la edad del acreditado y el plazo elegido para liquidar el crédito no puede exceder de:

- 70 años en el caso de los hombres;

- 75 años en el caso de las mujeres. Por lo que, cualquier persona puede solicitar un crédito, siempre y cuando el plazo seleccionado respete el límite de edad. Pero, si al momento de solicitar el financiamiento la suma entre la edad y el plazo rebasa el máximo permitido, Infonavit ajustará la duración del crédito. Entre mayor sea la edad del solicitante, menor será el plazo disponible para pagar el crédito, por lo que se traduce en mensualidades más altas.

¿CUÁNTO TIEMPO FALTA PARA TERMINAR DE PAGAR EL CRÉDITO? ASÍ LO PUEDEN CONSULTAR Al tener un crédito Infonavit, puedes consultar el plazo restante, el saldo pendiente y el estado del financiamiento desde el sitio Mi Cuenta Infonavit. Sigue estos pasos para conocerlo: 1.- Ingresa a Mi Cuenta Infonavit.

2.- Selecciona la sección Mi Crédito.

3.- Entra a Saldos y Movimientos.

4.- Da clic en Mis Movimientos y estados de cuenta. La consulta te dará el saldo actual del crédito, el monto de la mensualidad y el tiempo estimado para liquidarlo.

¿CÓMO SOLICITAR UN CRÉDITO INFONAVIT? Para tramitar un Crédito Infonavit, es necesario seguir los siguientes pasos: 1.- Precalíficate y elige un crédito.

2.- Realiza el curso Saber + para decidir mejor.

3.- Solicita el avaluó de la vivienda.

4.- Integra tu expediente y presenta tu solicitud ante el Infonavit.

5.-Elige un notario público de la lista autorizada.

6.- Obtén tu Constancia de Crédito, donde se especificarán las condiciones del financiamiento y la fecha límite para concluir el trámite.

TIPOS DE CRÉDITOS INFONAVIT DISPONIBLES EN 2026 Actualmente, el Infonavit cuenta con cinco principales esquemas de crédito para vivienda. Cada uno responde a necesidades específicas: Crédito Infonavit tradicional: Es la opción más conocida y utilizada. Permite acceder a un monto de hasta 2 millones 935 mil pesos, dependiendo de la capacidad de pago del solicitante. Entre sus características destacan: - Plazos de pago de hasta 30 años

- Tasa de interés fija entre 3.69% y 10.45%

- Posibilidad de solicitarlo de manera conjunta Compatible con programas de mejora como Equipa tu Casa: Para acceder, es necesario contar con relación laboral vigente, no tener otro crédito activo y autorizar la consulta en buró de crédito. Apoyo Infonavit: Este esquema permite adquirir vivienda sin necesidad de puntaje mínimo, ya que funciona en conjunto con un crédito bancario. El saldo de la Subcuenta de Vivienda se utiliza como respaldo en caso de desempleo, lo que brinda mayor seguridad al solicitante. Es una alternativa viable para quienes buscan complementar su financiamiento. Cofinavit: El Cofinavit combina un crédito del Infonavit con uno de una institución financiera, lo que permite acceder a un monto mayor para la compra de vivienda. A diferencia del crédito tradicional, este modelo está diseñado para solicitarse en conjunto con el cónyuge y mantiene condiciones similares en cuanto a plazos y requisitos. Cofinavit Ingresos Adicionales: Esta modalidad está dirigida a trabajadores que perciben ingresos adicionales, como comisiones o propinas. Permite comprobar estos ingresos para aumentar la capacidad de crédito, lo que resulta útil para quienes no dependen únicamente de un salario fijo. Infonavit Total: Pensado para trabajadores con ingresos superiores a cierto nivel, este crédito ofrece montos similares al esquema tradicional, pero con condiciones específicas, como la no exención de gastos de titulación. También puede solicitarse de forma conjunta, lo que incrementa las posibilidades de obtener un mayor financiamiento.

RECOMENDACIONES PARA SOLICITAR UN CRÉDITO Antes de elegir cualquier opción, el Infonavit recomienda analizar diversos factores para tomar una decisión informada. Aspectos clave a considerar - Verificar que el inmueble tenga uso habitacional - Revisar la calidad de la construcción - Evaluar la ubicación y cercanía con servicios - Confirmar que la vivienda cumpla con espacios mínimos Además, si se trata de una vivienda nueva, la constructora suele encargarse del avalúo y parte del proceso administrativo, lo que facilita el trámite.

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