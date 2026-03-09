¿Inteligencia Artificial?... Computadora hecha de tejido humano vivo aprendió sola a jugar Doom

La demostración que dio la vuelta al mundo muestra algo poco habitual: neuronas humanas aprendiendo a interactuar con el clásico videojuego Doom . En el video difundido por la compañía se observa cómo el sistema responde a estímulos del juego y genera acciones dentro del entorno virtual.

TE PUEDE INTERESAR: Despedidos por la IA ya son una realidad; van 26 mil empleos tech eliminados solo en las primeras semanas de 2026

Se trata del CL1 , considerado por sus creadores como la primera computadora biológica comercializable . El sistema combina neuronas humanas cultivadas en laboratorio con un chip de silicio que permite enviar y recibir señales eléctricas.

La idea de que una computadora funcione con tejido humano vivo parecía hasta hace poco una escena sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, un grupo de científicos de la empresa australiana Cortical Labs presentó un dispositivo que está generando debate en la comunidad tecnológica.

UN “CEREBRO” CULTIVADO EN LABORATORIO

El núcleo del CL1 está formado por aproximadamente 800 mil neuronas humanas, obtenidas a partir de células madre reprogramadas provenientes de muestras de piel y sangre de donantes adultos.

Estas neuronas crecen sobre una matriz de electrodos que envía impulsos eléctricos y registra las respuestas del tejido neuronal en tiempo real. En la demostración con el videojuego se utilizaron cerca de 200 mil neuronas, que recibieron información del juego convertida en señales eléctricas.

Las células procesaron esos estímulos y respondieron generando acciones dentro del sistema, como desplazarse o reaccionar ante amenazas virtuales.

El científico Brett Kagan, director científico del proyecto, explicó el enfoque de la investigación con una frase que resume el objetivo del equipo:“Estamos explorando una nueva forma de computación que combina biología con tecnología digital”.

Aunque el experimento con Doom es solo una demostración pública, el antecedente científico del proyecto ya fue publicado en 2022 en la revista Neuron, donde cultivos neuronales similares lograron aprender a jugar Pong en pocos minutos.

UNA ALTERNATIVA MÁS EFICIENTE QUE LA IA TRADICIONAL

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en la industria tecnológica es la eficiencia energética de este tipo de sistemas.

Actualmente, los centros de datos que entrenan modelos avanzados de inteligencia artificial consumen enormes cantidades de electricidad. En contraste, el cerebro humano funciona con apenas 20 vatios de energía, una cifra sorprendentemente baja considerando su capacidad de aprendizaje.

Según datos compartidos por Cortical Labs, un rack completo con 30 unidades CL1 puede operar con menos de un kilovatio de consumo eléctrico combinado, lo que abre la posibilidad de sistemas computacionales mucho más eficientes.

Los desarrolladores señalan que la tecnología no pretende reemplazar a los procesadores tradicionales, sino enfocarse en áreas donde la adaptación y el aprendizaje con pocos datos resultan clave.

Entre los posibles usos se mencionan:

· Robótica adaptativa

· Descubrimiento de medicamentos

· Modelado de enfermedades neurológicas

NEURONAS HUMANAS QUE PUEDEN USARSE DESDE INTERNET

Además del desarrollo tecnológico, la empresa también plantea un modelo de negocio inusual. Cada computadora CL1 tiene un precio aproximado de 35 mil dólares, pero también existe un sistema de acceso remoto llamado Wetware as a Service.

Este servicio permite a investigadores conectarse a cultivos neuronales vivos a través de la nube, pagando alrededor de 300 dólares por semana, sin necesidad de contar con un laboratorio propio.

Entre los inversionistas del proyecto se encuentra In-Q-Tel, un fondo de capital de riesgo vinculado con la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, lo que demuestra el creciente interés por este tipo de tecnología.

Los científicos aclaran que los cultivos neuronales utilizados actualmente no poseen la estructura necesaria para generar conciencia, aunque reconocen que el avance de esta tecnología abre preguntas éticas y regulatorias que todavía están en discusión.

TE PUEDE INTERESAR: Encuesta afirma que empresas no han obtenido retorno financiero de las inversiones en IA

DATOS CURIOSOS

· El cerebro humano funciona con aproximadamente 20 vatios de energía, mucho menos que la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial actuales.

· El primer experimento con neuronas que aprendieron a jugar videojuegos ocurrió en 2022, cuando cultivos celulares lograron jugar Pong en minutos.

· El dispositivo CL1 utiliza hasta 800 mil neuronas humanas cultivadas en laboratorio.

· Investigadores pueden acceder a estos cultivos neuronales a distancia mediante el sistema Wetware as a Service, pagando una suscripción semanal.

· La demostración viral del proyecto consistió en enseñar a neuronas humanas a interactuar con el clásico videojuego Doom, lanzado originalmente en 1993.