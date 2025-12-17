$!ISSSTE informa plazo de pago de la segunda parte del aguinaldo para pensionados

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recordó el esquema de pago del aguinaldo correspondiente al ejercicio 2025 para personas jubiladas y pensionadas, así como la fecha prevista para la entrega de la segunda parte de esta prestación.

El aguinaldo es un derecho anual para las personas pensionadas del ISSSTE que se encuentran bajo el régimen conocido como Décimo Transitorio. De acuerdo con la normativa vigente, esta prestación equivale a 40 días de pensión y se otorga en dos exhibiciones.

La primera parte del aguinaldo se entrega durante el mes de noviembre del año en curso, mientras que la segunda exhibición se paga al inicio del año siguiente, junto con la pensión mensual correspondiente a enero.

TE PUEDE INTERESAR: Profedet: Esto debes hacer si no te pagan el aguinaldo antes del 20 de diciembre

FECHA DE PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO PARA PENSIONADOS ISSSTE

Según beneficiarios de la pensión del ISSSTE, la segunda parte del aguinaldo correspondiente a 2025 fue depositada junto con el pago correspondiente con el mes de diciembre; sin embargo, en el calendario oficial se estableció que este segundo pago se realizaría junto con la pensión del mes de enero de 2026.

Beneficiarios reportaron que la segunda parte les fue depositada el 28 de noviembre junto con la pensión de diciembre. También señalan que han encontrado incongruencias con lo que dice los talones de pago.

En un caso, una beneficiaria declaró que sus talones dicen ‘pago de aguinaldo’; sin embargo, no tienen ninguno correspondiente con el pago de la pensión de diciembre.

Se recomienda a los beneficiarios que no han recibido el pago del aguinaldo esperar al mes de enero, como lo indica el calendario oficial.

No obstante, el instituto precisó que el 1 de enero es considerado un día de descanso oficial, por lo que las instituciones bancarias no operan en esa fecha. Debido a ello, el pago podría haber sido recorrido al segundo día del mes, permitiendo que la dispersión se realice de manera efectiva a través del sistema bancario.