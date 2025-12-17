ISSSTE informa plazo de pago de la segunda parte del aguinaldo para pensionados

Información
/ 17 diciembre 2025
    ISSSTE informa plazo de pago de la segunda parte del aguinaldo para pensionados
    El ISSSTE informó que la segunda exhibición del aguinaldo 2025 para personas pensionadas y jubiladas se depositó junto con la pensión VANGUARDIA

Personas pensionadas del ISSSTE recibirán la segunda parte de su aguinaldo 2025 de manera automática

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recordó el esquema de pago del aguinaldo correspondiente al ejercicio 2025 para personas jubiladas y pensionadas, así como la fecha prevista para la entrega de la segunda parte de esta prestación.

El aguinaldo es un derecho anual para las personas pensionadas del ISSSTE que se encuentran bajo el régimen conocido como Décimo Transitorio. De acuerdo con la normativa vigente, esta prestación equivale a 40 días de pensión y se otorga en dos exhibiciones.

La primera parte del aguinaldo se entrega durante el mes de noviembre del año en curso, mientras que la segunda exhibición se paga al inicio del año siguiente, junto con la pensión mensual correspondiente a enero.

TE PUEDE INTERESAR: Profedet: Esto debes hacer si no te pagan el aguinaldo antes del 20 de diciembre

FECHA DE PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO PARA PENSIONADOS ISSSTE

Según beneficiarios de la pensión del ISSSTE, la segunda parte del aguinaldo correspondiente a 2025 fue depositada junto con el pago correspondiente con el mes de diciembre; sin embargo, en el calendario oficial se estableció que este segundo pago se realizaría junto con la pensión del mes de enero de 2026.

Beneficiarios reportaron que la segunda parte les fue depositada el 28 de noviembre junto con la pensión de diciembre. También señalan que han encontrado incongruencias con lo que dice los talones de pago.

En un caso, una beneficiaria declaró que sus talones dicen ‘pago de aguinaldo’; sin embargo, no tienen ninguno correspondiente con el pago de la pensión de diciembre.

Se recomienda a los beneficiarios que no han recibido el pago del aguinaldo esperar al mes de enero, como lo indica el calendario oficial.

No obstante, el instituto precisó que el 1 de enero es considerado un día de descanso oficial, por lo que las instituciones bancarias no operan en esa fecha. Debido a ello, el pago podría haber sido recorrido al segundo día del mes, permitiendo que la dispersión se realice de manera efectiva a través del sistema bancario.

$!ISSSTE informa plazo de pago de la segunda parte del aguinaldo para pensionados

SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO SERÁ DEPOSITADA DE MANERA AUTOMÁTICA

El ISSSTE señaló que el pago de la segunda parte del aguinaldo se realizó de forma automática en las cuentas bancarias registradas por las personas pensionadas y jubiladas. Para recibir el recurso, no será necesario realizar trámites adicionales ni acudir a oficinas del instituto.

Este esquema de pago tiene como finalidad garantizar la continuidad en la entrega de prestaciones al inicio del año, así como facilitar el acceso oportuno a los recursos económicos correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Sin aguinaldo, 13.7 millones de trabajadores en México

PRIMERA EXHIBICIÓN DEL AGUINALDO PARA PENSIONADOS DEL ISSSTE FUE DADO EN NOVIEMBRE

Durante el mes de noviembre de 2025, el ISSSTE entregó la primera parte del aguinaldo junto con el pago mensual de la pensión. Esta dispersión permitió que las personas beneficiarias contaran con una parte de esta prestación previo a las fiestas de fin de año, así como durante eventos comerciales como el Buen Fin 2025.

Con este calendario, el instituto mantiene el esquema habitual de pagos para las personas pensionadas bajo el régimen Décimo Transitorio, asegurando la entrega completa del aguinaldo correspondiente al ejercicio 2025 en los plazos establecidos.

Temas


Pagos
aguinaldo
Pensiones

Localizaciones


México

Organizaciones


ISSSTE

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Regalo de Navidad para Noroña

Regalo de Navidad para Noroña
true

Ataques dentro del reino de la 4T contra la Presidenta
true

Coahuila: Tania Flores Guerra, ¿la justicia la ha alcanzado?
Especialistas aclaran qué es mito, qué es realidad y cuáles son las verdaderas causas de estos padecimientos.

Mito o realidad... ¿Te puedes enfermar de la garganta por caminar descalzo?
El impactante estudio de Socialprofiler encontró evidencia que contradice los estereotipos sobre las generaciones basados en sus hábitos en las redes sociales.

Un estudio revela que los estadounidenses mayores impulsan la polarización y las teorías conspirativas en línea
Organizaciones como Football Supporters Europe manifestaron su rechazo al sistema de tarifa dinámica aplicado por la FIFA.

FIFA baja precios del Mundial 2026 y libera boletos desde mil pesos para aficionados

Netflix busca reforzar su oferta deportiva con un espectáculo musical durante una fecha clave del calendario.

¡De lujo!: Snoop Dogg encabezará el show de medio tiempo del NFL Christmas Game en Netflix
Nervios. La actriz compartió el delicado episodio de salud que enfrentó tras el nacimiento de sus gemelas.

¡Un milagro! Revela Martha Higareda que casi muere por preeclampsia