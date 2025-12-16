Profedet: Esto debes hacer si no te pagan el aguinaldo antes del 20 de diciembre

El Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que la fecha límite para el pago del aguinaldo a los trabajadores, es el 20 de diciembre, sin excepciones para empresas privadas o dependencias públicas. Frente a la posibilidad de que patrones incumplan con la referida legislación, tú como trabajador debes saber que puedes denunciarlo, para que se aplique una sanción por parte de las autoridades pertinentes. TE PUEDE INTERESAR: ¿Te pueden obligar a ir o cooperar para la posada de tu trabajo? Esto dice la LFT DENUNCIA A LA PROFEDET SI NO TE PAGAN EL AGUINALDO Existe varias formas de proceder, en el caso mencionado; una de ellas es acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), quien ofrece asesorías legales gratuitas y representación en caso de incumplimiento. Podrás contactar a la Profedet a través de una llamada al 800 911 7877 ó 800 717 2942. También puedes enviar un mensaje vía WhatsApp al 55 14 84 87 37, o un correo electrónico explicando el caso a la dirección orientacionprofedet@stps.gob.mx. También puedes realizar lo siguiente: 1. Acudir a centros de conciliación: Previo a hacer una demanda formal, puedes solicitar una audiencia de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o su equivalente local para intentar llegar a un acuerdo. 2. Denunciar ante inspección del trabajo: También puedes solicitar una inspección para que la Secretaría del Trabajo verifique el debido cumplimiento de la empresa.

AGUINALDO 2025: ESTOS SON LOS PUNTOS CLAVE QUE DEBES TENER PRESENTES Hacer valer los derechos laborales es importante, por ello, VANGUARDIA te enlista los puntos clave que debes tener presentes respecto al pago de tu aguinaldo: 1. Fecha límite: El último día designado para recibir el aguinaldo, es el 20 de diciembre. 2. Monto mínimo que puedes recibir: La cantidad mínima establecida dentro del marco legal, es el equivalente a 15 días de salario, o la parte proporcional si aún no cumples el año laboral en la misma empresa. 3. Plazo para reclamar o llegar a un acuerdo: A partir del 21 de diciembre comienza el conteo de un año para exigir el pago de forma legal. 4. El pago debe ser en efectivo, depósito, transferencia o cheque: No se debe pagar con vales, mercancía o fichas. En el incumplimiento de cualquiera de estos puntos, el trabajador tiene el derecho de levantar un reporte. TE PUEDE INTERESAR: ¿Necesitas realizar un trámite? Los días que el SAT no trabaja en diciembre ESTAS PERSONAS TIENEN DERECHO A RECIBIR EL AGUINALDO La LFT establece que todas las personas subordinadas a un empleador deben recibir aguinaldo, sin importar el tipo de contrato o esquema de contratación. Tienen derecho: • Empleados de base o planta • Trabajadores eventuales o temporales • Personal sindicalizado • Comisionistas bajo supervisión • Personas por honorarios con relación subordinada • Quienes renunciaron o fueron despedidos Incluso quienes ya no laboran en la empresa deben recibir el pago proporcional, siempre con base en los días efectivamente trabajados. Negar este derecho puede derivar en sanciones que van de 50 a 500 UMA, lo que significa multas superiores a 50,000 pesos en 2025.