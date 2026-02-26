Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: la entrega de tarjetas del Bienestar será en el mes de marzo

A mediados del mes de febrero de 2026 se cerró el periodo de registro para el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, que está enfocado a brindar apoyo económico a jóvenes en situación de desempleo en todo México.

La etapa siguiente, para aquellas personas que alcanzaron un lugar, es la repartición de las tarjetas del Bienestar, a través de las cuales se les depositará mensualmente una cantidad de manera mensual una cantidad equivalente al salario mínimo que, para este 2026, es de 9 mil 582.47 pesos.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO: ENTREGA DE TARJETAS SERÁ EN MARZO

A través de su cuenta oficial de redes sociales, el programa indicó que la entrega de tarjetas se llevará a cabo del 2 al 10 de marzo. Como la fecha ‘ya está a la vuelta de la esquina’, VANGUARDIA sugiere prestar mucha atención para que no se te pase.

Para saber exactamente en qué lugar, cuándo y a qué hora, las y los beneficiarios deberán entrar a la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/login, donde se solicitarán los siguientes datos:

1. Usuario o correo electrónico: Debe ser el mismo que creaste/usaste al momento de tu registro.

2. Contraseña: En caso de haber olvidado la contraseña, puedes intentar recuperarla y generar una nueva.

3. Marcar la casilla ‘No soy un robot’.