Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: la entrega de tarjetas del Bienestar será en el mes de marzo
COMPARTIR
La entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro es únicamente para quienes recién se registraron en el mes de febrero
A mediados del mes de febrero de 2026 se cerró el periodo de registro para el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, que está enfocado a brindar apoyo económico a jóvenes en situación de desempleo en todo México.
La etapa siguiente, para aquellas personas que alcanzaron un lugar, es la repartición de las tarjetas del Bienestar, a través de las cuales se les depositará mensualmente una cantidad de manera mensual una cantidad equivalente al salario mínimo que, para este 2026, es de 9 mil 582.47 pesos.
TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes Construyendo el Futuro: así se activa tu servicio médico del IMSS
JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO: ENTREGA DE TARJETAS SERÁ EN MARZO
A través de su cuenta oficial de redes sociales, el programa indicó que la entrega de tarjetas se llevará a cabo del 2 al 10 de marzo. Como la fecha ‘ya está a la vuelta de la esquina’, VANGUARDIA sugiere prestar mucha atención para que no se te pase.
Para saber exactamente en qué lugar, cuándo y a qué hora, las y los beneficiarios deberán entrar a la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/login, donde se solicitarán los siguientes datos:
1. Usuario o correo electrónico: Debe ser el mismo que creaste/usaste al momento de tu registro.
2. Contraseña: En caso de haber olvidado la contraseña, puedes intentar recuperarla y generar una nueva.
3. Marcar la casilla ‘No soy un robot’.
QUÉ DOCUMENTOS LLEVAR PARA RECOGER TU TARJETA DEL BIENESTAR
Pese a que no hay indicaciones precisas, se recomienda acudir con la siguiente papelería y evitar cualquier contratiempo:
1. Identificación oficial vigente: Puede ser la INE, pasaporte o cartilla militar.
2. Comprobante de domicilio: Puede ser recibo de luz, agua, factura del teléfono o predial, solo que no sea mayor a tres meses.
3. Contrato o comprobante del programa: Es el docuemnto que te dieron al inscribirte o el mensaje de confirmación de la entrega.
4. CURP.
QUÉ HACER SI NO ALCANZASTE A REGISTRARTE EN FEBRERO
En el caso de que hayas olvidado la fecha límite de registro en el mes de febrero, deberás esperar a que se abra una nueva oportunidad. Aunque aún no hay fechas confirmadas, las personas interesadas no deben olvidar que las inscripciones son de manera bimestral.
Por lo que se espera que en abril haya una nueva etapa de registros. Es por esto que también se recomienda a la población prestar atención a los anuncios y comunicados oficiales que se realizan por los canales autorizados.
JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO
Es un Programa para el Bienestar que busca incorporar de manera gratuita a jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan, ofreciéndoles capacitación práctica en centros de trabajo como empresas, talleres, negocios o unidades económicas.
El programa prioriza a quienes viven en municipios o comunidades con altos niveles de pobreza, incidencia delictiva o condiciones de vulnerabilidad social.
TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿Ya hay calendario de pagos oficial del mes de marzo?
Durante el proceso de capacitación, el Gobierno federal entrega directamente a las y los aprendices un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo, que para 2026 asciende a 9 mil 582.47 pesos. Además, las personas participantes reciben cobertura médica a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por un periodo máximo de 12 meses.