Jóvenes Construyendo el Futuro: así se activa tu servicio médico del IMSS
Aprendices del programa acceden a consultas, medicamentos y atención médica durante su capacitación laboral, con cobertura activa tras iniciar el apoyo
Las y los participantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuentan con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante los 12 meses que dura su capacitación.
Este beneficio forma parte de los apoyos vinculados al programa y permite acceder a servicios médicos sin costo mientras las personas desarrollan su formación en centros de trabajo.
La cobertura médica incluye:
- Consultas médicas generales
- Medicamentos sin costo
- Atención por accidentes laborales
- Servicios relacionados con el embarazo
- Seguimiento médico y parto para aprendices embarazadas
CÓMO SE ACTIVA EL SEGURO DEL IMSS PARA LOS BENEFICIARIOS DE JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO
La afiliación al IMSS no requiere trámite presencial. Se activa automáticamente cinco días después de recibir el primer pago del programa.
Una vez vigente el seguro, cada aprendiz puede:
- Consultar su alta en los servicios digitales del IMSS
- Verificar su vigencia como derechohabiente
- Identificar su Unidad de Medicina Familiar asignada
- Utilizar su Número de Seguridad Social para recibir atención
CÓMO UTILIZAR EL SEGURO MÉDICO DEL IMSS
Cuando el registro ya está activo, las y los aprendices pueden comenzar a utilizar los servicios del sistema de salud.
Para ello deben:
- Esperar cinco días después del primer pago
- Descargar su constancia de vigencia en el portal del IMSS
- Localizar la clínica que les corresponde con CURP y NSS
- Solicitar citas médicas en línea
- Acudir a consultas preventivas o especializadas
En caso de embarazo, el seguro cubre atención médica durante toda la gestación y el parto.
CAPACITACIÓN LABORAL CON APOYO ECONÓMICO
El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que buscan capacitarse en:
- Empresas privadas
- Negocios
- Organizaciones sociales
- Instituciones públicas
Durante su participación reciben un apoyo económico mensual. Para 2025, el monto establecido es de 8 mil 480 pesos.
De esta manera, la capacitación laboral se complementa con seguridad social, lo que permite que las y los aprendices desarrollen su formación con respaldo médico durante todo el periodo del programa.