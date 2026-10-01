Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro en octubre: requisitos y cómo inscribirse
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El programa abrió un nuevo periodo de vinculaciones este 1 de octubre para jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan; estos son los requisitos y beneficios.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrió este jueves 1 de octubre un nuevo periodo de vinculaciones para jóvenes que buscan adquirir experiencia laboral y recibir un apoyo económico durante su capacitación.
La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, quienes podrán incorporarse a un centro de trabajo para desarrollar habilidades y experiencia durante un periodo de hasta 12 meses.
REGISTRO DE JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO
Las personas interesadas deberán realizar su registro a través de la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde podrán generar su folio y completar la información solicitada.
El proceso requiere ingresar datos personales, proporcionar información de contacto y declarar, bajo protesta de decir verdad, que no se estudia ni se trabaja. Posteriormente, el aspirante deberá completar su perfil y cargar la documentación requerida.
Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses y la documentación necesaria para acreditar la identidad del solicitante.
La plataforma también permite consultar los centros de trabajo disponibles y elegir opciones de capacitación de acuerdo con el área de interés, la distancia y otros criterios establecidos por el programa.
CUÁNTO DINERO RECIBEN LOS BENEFICIARIOS
Uno de los principales beneficios de Jóvenes Construyendo el Futuro es el apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos durante un periodo máximo de 12 meses.
El monto corresponde al salario mínimo general vigente establecido para 2026 y es entregado directamente a los aprendices a través de una tarjeta del Banco del Bienestar.
Además del apoyo económico, los participantes cuentan con seguro médico del IMSS durante su capacitación, con cobertura que contempla atención médica por enfermedades y maternidad, así como riesgos de trabajo.
QUÉ PASA DESPUÉS DEL REGISTRO
Una vez completado el perfil, los jóvenes pueden revisar las opciones disponibles y postularse al centro de trabajo que corresponda a sus intereses y posibilidades.
Después de la postulación se realiza un primer encuentro con el tutor o responsable del centro de trabajo. Si la solicitud es aceptada, el aprendiz podrá comenzar su capacitación en la fecha indicada por la plataforma.
Al concluir los 12 meses, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorga una Constancia de Capacitación, documento que acredita las habilidades desarrolladas y el año de experiencia laboral adquirido durante el programa.
CÓMO HACER EL REGISTRO
El trámite es gratuito y debe realizarse mediante los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro. La plataforma permite generar el folio, completar el registro y consultar las opciones de capacitación disponibles.
Los interesados pueden ingresar al portal oficial y seleccionar la opción para registrarse como aprendiz. También es posible consultar la disponibilidad de espacios y las condiciones de participación de acuerdo con el municipio de residencia.
Es importante realizar el trámite directamente en la plataforma oficial y evitar intermediarios que soliciten dinero o información personal a cambio de gestionar el registro.