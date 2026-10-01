Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro en octubre: requisitos y cómo inscribirse

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrió este jueves 1 de octubre un nuevo periodo de vinculaciones para jóvenes que buscan adquirir experiencia laboral y recibir un apoyo económico durante su capacitación.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, quienes podrán incorporarse a un centro de trabajo para desarrollar habilidades y experiencia durante un periodo de hasta 12 meses.

REGISTRO DE JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

Las personas interesadas deberán realizar su registro a través de la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde podrán generar su folio y completar la información solicitada.

El proceso requiere ingresar datos personales, proporcionar información de contacto y declarar, bajo protesta de decir verdad, que no se estudia ni se trabaja. Posteriormente, el aspirante deberá completar su perfil y cargar la documentación requerida.

Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses y la documentación necesaria para acreditar la identidad del solicitante.

La plataforma también permite consultar los centros de trabajo disponibles y elegir opciones de capacitación de acuerdo con el área de interés, la distancia y otros criterios establecidos por el programa.