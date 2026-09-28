¿Tienes 18 a 29 años? Este Programa del Bienestar paga casi 10 mil pesos el 28 de septiembre

Nuevamente, uno de los programas del Bienestar más importantes del Gobierno Federal, tiene su fecha de pago de casi 10 mil jóvenes hombres y mujeres entre 18 y 29 años de edad, apoyo social que se deposita a través de la Tarjeta del Bienestar. Uno de los requisitos para obtener este programa es que los beneficiarios no deben trabajar o estudiar.

¿QUÉ PROGRAMA SOCIAL PAGA 10 MIL PESOS? Se trata de Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyos beneficiarios (o Aprendices) reciben el monto mensual de nueve mil 582 pesos, equivalente al salario mínimo, como retribución por ofrecer sus servicios de empleado en un Centro de Trabajo de su región por un periodo de 12 meses; además de seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el periodo activo en el programa social. Jóvenes Construyendo el Futuro está disponible en 32 estados de la República Mexicana, donde todos sus beneficiarios disfrutan, además del apoyo económico, de: - Capacitaciones en Centros de Trabajo para el mundo laboral.

- Materiales e insumos gratis dentro de la empresa.

- Afiliación al seguro médico del IMSS, que durará un año hasta que terminen sus capacitaciones, donde podrán atenderse por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

- Recibirán una constancia de término que avale sus habilidades para trabajar.

- Y un menú con opciones de trabajo que faciliten su incorporación al mercado laboral.

¿CUÁNDO PAGA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO? En México, los días más esperados del mes suelen ser el 15 y el 30, fechas en las que los trabajadores reciben su quincena. También, los pensionados del IMSS o ISSSTE esperan su depósito mensual, sin contar los adultos mayores de 65 años que reciben su Pensión del Bienestar. Pero hay un grupo específico que espera una fecha distinta: el día 28 de cada mes. Este pago, al igual que la nómina, tiene una fecha programada de pago que cae directamente a la Tarjeta del Bienestar. Los pagos se realizan cada 28 del mes, el depósito del mes de septiembre de 2026 toca este lunes, ¡HOY!

¿QUÉ ES JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO Y CÓMO FUNCIONA? El programa nació con el objetivo de reducir las dificultades que enfrentan los jóvenes al intentar conseguir su primer empleo formal. La iniciativa conecta a los participantes con empresas, talleres, comercios, instituciones públicas y organizaciones sociales que funcionan como centros de capacitación. Durante este proceso, los beneficiarios desarrollan habilidades prácticas bajo la guía de un tutor responsable de acompañar su formación. La capacitación puede extenderse hasta por un año completo, tiempo en el que los jóvenes adquieren conocimientos y experiencia directamente en el entorno laboral. Además de fortalecer competencias profesionales, el programa busca facilitar la transición entre la etapa educativa y el mundo del trabajo, brindando herramientas que aumenten las posibilidades de obtener un empleo estable en el futuro.

¿CUÁNTO DINERO RECIBEN LOS BENEFICIARIOS? Uno de los principales atractivos de Jóvenes Construyendo el Futuro es el apoyo económico que reciben los participantes mientras se capacitan. Actualmente, los beneficiarios obtienen una beca mensual de 9 mil 582.47 pesos, cantidad equivalente al salario mínimo vigente en México durante 2026. A este apoyo se suma la cobertura de seguro médico, lo que permite que los jóvenes cuenten con protección en materia de salud durante todo el periodo de aprendizaje. “Su objetivo consiste en capacitar a jóvenes sin experiencia y brindarles una oportunidad real de incorporarse al mercado de trabajo formal”, señala la información oficial del programa.

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA La iniciativa está dirigida exclusivamente a personas que tengan entre 18 y 29 años y que actualmente no estudien ni trabajen. Para realizar el registro es necesario presentar los siguientes documentos: • Identificación oficial vigente. • Clave Única de Registro de Población (CURP). • Comprobante de domicilio actualizado. Una vez reunida la documentación, los aspirantes pueden elegir entre el registro presencial o el trámite en línea, dependiendo de sus posibilidades de acceso a internet.

REGISTRO EN OCTUBRE A partir del 1 de octubre, las y los jóvenes registrados en Jóvenes Construyendo el Futuro podrán postularse a un centro de trabajo pues el programa abrirá un nuevo periodo de vinculaciones, el cuarto en lo que va de este año. Durante esta etapa, las personas aspirantes deberán ingresar a su cuenta en la plataforma digital, revisar los espacios disponibles y postularse al centro de trabajo cuyo plan de actividades les agrade más. La apertura es focalizada, por lo que se dará prioridad a municipios y localidades con mayor vulnerabilidad y rezago social. Antes de realizar una postulación, es necesario consultar el mapa de focalización para conocer la disponibilidad en cada municipio. En el mapa, las y los aspirantes podrán verificar si su municipio se encuentra abierto, cerrado o si ya alcanzó la meta de atención establecida para este periodo.

CÓMO HACER EL REGISTRO EN LA PLATAFORMA OFICIAL El proceso de inscripción se realiza en línea mediante la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde los interesados deben crear un perfil como Aprendiz. Después de ingresar sus datos personales, los aspirantes deberán cargar la documentación solicitada por el sistema para su validación. Una vez concluido este paso, podrán consultar los centros de trabajo disponibles y elegir el que mejor se adapte a sus intereses profesionales y a la ubicación de su domicilio. Posteriormente, será posible dar seguimiento al proceso desde la misma plataforma, donde también se informará sobre la aceptación al programa y la entrega de los apoyos económicos correspondientes.