Saltillo: ‘era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; identificado el presunto homicida, asegura fiscal

Sus allegados lo describieron como un joven noble, de buen corazón y que no se metía en problemas, por lo que incluso sorprendieron las circunstancias en las que fue asesinado.

Los servicios funerarios en su honor se realizaron en una capilla al norte de la ciudad donde la entrada se llenó de coronas de flores.

Juan Carlos falleció este miércoles tras permanecer cerca de 15 días hospitalizado tras la agresión sufrida en el mencionado establecimiento.

La mañana de este jueves, amigos, familiares, compañeros de escuela y maestros despidieron a Juan Carlos Flores Ruiz, joven de 24 años quien fue asesinado tras una pelea en el bar Rabbit.

“Sí saca de onda (cómo murió) pues porque era alguien muy tranquilo, la verdad, no buscaba problemas. Como dicen, sin deberla ni temerla sí la verdad. Conociéndolo, saca de onda que haya sido de esa manera porque era alguien tranquilo, buena onda. Conmigo siempre estuvo ahí al pie de cañón, a la orden para cualquier problema”, dijo Carlos Dávila, amigo suyo quien compartió en sus redes sociales una fotografía con Juan Carlos.

Asimismo, el Campus Saltillo de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) compartió este jueves una esquela en su memoria.

“Con profundo dolor la comunidad UNID Campus Saltillo se une a la pena que embarga a la familia Flores Ruiz por el sensible fallecimiento de Juan Carlos Flores Ruiz alumno de la Licenciatura en Comercio Internacional y logística ocurrido ayer en nuestra ciudad”, expuso la institución. Otras amistades que prefirieron mantener su anonimato, comentaron las aspiraciones de Juan Carlos de terminar su carrera, así como el empeño que ponía en el negocio familiar.

‘AGRESOR ESTÁ IDENTIFICADO’

Sobre este caso, el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, aseguró que su dependencia tiene identificado, mas no detenido, al presunto homicida de Juan Carlos.

“Es una situación que cambia porque inicialmente era por lesiones. Y ahorita ahí en homicidio. Una situación que lamentamos, ha habido un contacto ahí con la familia”, dijo el funcionario.

¿CÓMO AGREDIERON A JUAN CARLOS?

El reporte de autoridades informó que el día lunes 9 de febrero, aproximadamente a las 12:20 horas, Juan Carlos fue golpeado por un hombre en el rostro cuando salía en el estacionamiento de Rabbit.

Tras el golpe, perdió el conocimiento, por lo que un familiar lo trasladó por sus medios al Hospital Christus Muguerza. El mismo lunes 9 se le dio alta voluntaria del hospital.

Ingresó de nuevo al hospital el sábado 14 y ese mismo día se volvió a dar otra alta voluntaria. Volvió a ingresar el domingo 15 tras una serie de convulsiones quedando en observación, entrando en paro y al área de terapia intensiva el martes 17 de febrero.

Fue hasta este miércoles 25 de febrero cuando se confirmó su fallecimiento.