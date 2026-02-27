Detienen a Antonio Guadalupe ‘N’ y ocho presuntos integrantes del Cártel del Golfo en Matamoros

México
27 febrero 2026
    Operativo en el Ejido Sandoval, en Heroica Matamoros, dejó nueve detenidos y el aseguramiento de fusiles Barret, lanzacohetes y vehículos. SSPC

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de nueve personas, entre ellas Antonio Guadalupe “N”, alias “El Lexus” o “Toño”,señalado como integrante del Cártel del Golfo, en un operativo realizado en Tamaulipas.

De acuerdo con el funcionario, Antonio Guadalupe “N” es vinculado con los delitos de extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos.

OPERATIVO EN EL EJIDO SANDOVAL, EN MATAMOROS

A través de su cuenta en la red social X, García Harfuch detalló que la acción fue realizada por fuerzas federales en el Ejido Sandoval, en Heroica Matamoros, Tamaulipas.

“El Ejército Mexicano (Fuerzas Especiales), Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana @Defensamx1 realizaron un operativo en el Ejido Sandoval, Heroica Matamoros, Tamps., logrando la detención de Antonio Guadalupe ‘N’, y 8 personas más integrantes del Cártel del Golfo. Es señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas en México y EE.UU.”, publicó el secretario.

En el mensaje también precisó el resultado del despliegue: “Resultado: 9 detenidos, armas de alto poder (incluidos fusiles Barret cal. .50, lanzacohetes y granadas), cartuchos, equipo táctico y vehículos.”

ANTONIO ‘N’, ALIAS ‘EL LEXUS’ ES CONSIDERADO OBJETIVO PRIORITARIO Y BUSCADO POR EL FBI

Antonio Guadalupe “N”, conocido como “El Lexus”, figuraba entre los objetivos prioritarios de las autoridades mexicanas y era considerado uno de los 10 fugitivos más buscados por el Federal Bureau of Investigation, que ofrecía una recompensa por información que condujera a su localización.

Su nombre cobró relevancia nacional tras confirmarse su captura en el operativo efectuado en Matamoros.

PRESUNTO VÍNCULO CON ‘EL CONTADOR’ Y LA CÉLULA OPERATIVA RANGER

De acuerdo con reportes de inteligencia militar, “El Lexus” dirigía la célula denominada Operativa Ranger, señalada como un grupo encargado de proporcionar seguridad perimetral y apoyo operativo a José Alfredo “N”, alias “El Contador”, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los líderes actuales del Cártel del Golfo.

Según la información disponible, la célula bajo su mando operaba como brazo táctico de una de las facciones activas del cártel en el noreste del país, con presencia en rutas estratégicas de la franja fronteriza.

Además de su presunta función como operador cercano a “El Contador”, Antonio Guadalupe “N” era señalado por delitos como extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

DETENIDOS FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA FGR

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que “los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de @FGRMexico”.

La puesta a disposición se realizó ante la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que determinará la situación jurídica de los nueve detenidos conforme a la ley.

Las autoridades federales no detallaron en el mensaje la fecha exacta del operativo ni el número específico de armas y vehículos asegurados, más allá de lo señalado en la publicación oficial.

