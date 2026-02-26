Netflix se baja de la puja por Warner tras oferta superior de Paramount Skydance

Parece que no salió como esperaban y, pese a anunciarlo con bombo y platillo en redes sociales y medios de comunicación, Netflix dio un paso atrás en la compra y fusión de Warner Bros. Esto ocurrió luego de que Paramount Skydance presentara una nueva oferta esta semana por su rival en esta puja.

Netflix “ha declinado aumentar su oferta por Warner Bros.” tras haber recibido una notificación de WBD “indicando que su junta directiva ha determinado que la última propuesta de PSKY constituye una ‘propuesta superior’, según los términos del acuerdo de fusión vigente” entre ambas compañías, indicó la empresa codirigida por Ted Sarandos en un comunicado.

Aunque la transacción negociada el pasado diciembre entre Netflix y WBD “había generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria”, el precio requerido para igualar la última oferta de PSKY “ya no es financieramente atractivo”, agregó el gigante del entretenimiento.