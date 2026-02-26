Netflix se baja de la puja por Warner tras oferta superior de Paramount Skydance

/ 26 febrero 2026
    Netflix se baja de la puja por Warner tras oferta superior de Paramount Skydance
    Apuesta. La disputa por Warner Bros. suma un nuevo giro tras la oferta mejorada de Paramount Skydance. FOTO: AP

La plataforma anunció que no está dispuesto a aumentar su oferta de 83 mil millones de dólares para adquirir a Warner Bros. Discovery

Parece que no salió como esperaban y, pese a anunciarlo con bombo y platillo en redes sociales y medios de comunicación, Netflix dio un paso atrás en la compra y fusión de Warner Bros. Esto ocurrió luego de que Paramount Skydance presentara una nueva oferta esta semana por su rival en esta puja.

Netflix “ha declinado aumentar su oferta por Warner Bros.” tras haber recibido una notificación de WBD “indicando que su junta directiva ha determinado que la última propuesta de PSKY constituye una ‘propuesta superior’, según los términos del acuerdo de fusión vigente” entre ambas compañías, indicó la empresa codirigida por Ted Sarandos en un comunicado.

Aunque la transacción negociada el pasado diciembre entre Netflix y WBD “había generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria”, el precio requerido para igualar la última oferta de PSKY “ya no es financieramente atractivo”, agregó el gigante del entretenimiento.

LA OFERTA

El gran rival del gigante del entretenimiento en la batalla para hacerse con Paramount presentó esta semana una nueva oferta valorada en 31 dólares por acción, en un intento por competir con el acuerdo de venta que el legendario estudio tiene con Netflix.

La oferta revisada de PSKY incluye el pago de 31 dólares por acción en efectivo, frente a los 30 dólares planteados anteriormente, así como un pago adicional de 0.25 dólares por acción por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026 si la operación no se ha cerrado para entonces.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya tienes tu boleto? ‘El Malilla’ encenderá Saltillo con su reguetón mexa y un show de más de dos horas

Asimismo, se compromete a pagar los 2 mil 800 millones de dólares que WBD tendría que cubrir a Netflix por romper su acuerdo, y aportaría capital adicional si fuera necesario para cumplir con los requisitos de solvencia de los bancos prestamistas.

