SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria

Información
/ 15 enero 2026
    La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció en su calendario oficial, las próximas fechas para preinscripción del ciclo escolar 2026-2027 en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. ESPECIAL

¡Padre, madre de familia y tutores, esta información te puede interesar! Estos son los requisitos y edades

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció en su calendario oficial, las próximas fechas para preinscripción del ciclo escolar 2026-2027 en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Ten en cuenta conseguir con tiempo los documentos para incorporar a los estudiantes a algún nivel de educación básica en las escuelas de la SEP más cercano a casa y asegurar su lugar en el plantel.

Cabe destacar que, para que nadie se quede fuera, las autoridades informan con anticipación sobre las fechas para realizar este proceso, junto a los requisitos que se deben presentar para poder preinscribirse.

TE PUEDE INTERESAR: Regreso a Clases SEP 2026... ¿A qué temperatura anunciarían la Suspensión de Clases en escuelas públicas?

PREINSCRIPCIONES DEL CICLO ESCOLAR 2026-2027

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP del ciclo escolar 2025-2026, las fechas para realizar la preinscripción para preescolar, primaria y secundaria son del 3 al 13 de febrero, después del primer festivo del año.

Sin embargo, ya no se realizan las inscripciones escolares de forma tradicional, todo el procedimiento de preinscripción se realiza en línea.

El registro previo para que menores de edad puedan acceder a la educación es obligatorio, anticipado y centralizado. Subrayando que la preinscripción sustituirá la entrega de física de documentos, con el fin de agilizar trámites y reducir la necesidad de acudir presencialmente a las escuelas.

¡Atención! Cada estado de la República Mexicana, a través de su dependencia local de la Secretaría de Educación Pública, cuentan con un micrositio especializado para realizar la preinscripción correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: SEP confirma MEGAPUENTE escolar en enero 2026 para preescolar, primaria y secundaria

REQUISITOS

Aunque no es sólo acudir a la escuela, también es cumplir una serie de requisitos:

2° y 3” de preescolar

- Edad de 4 años cumplidos para 2° y 5 años cumplidos para 3°, en ambos casos, entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026;
- Clave Única de Registro de Población (CURP);
- Contar con los datos de las tres opciones de escuelas de su preferencia;
- Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quienes se establecerá comunicación; así como, un número telefónico vigente.

1° de primaria

- Edad de 6 años cumplidos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026;
- CURP;
- Contar con los datos de las tres opciones de escuelas de su preferencia;
- Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quienes se establecerá comunicación; así como, un número telefónico vigente.

1° de secundaria

- Edad de 12 años cumplidos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026;
- CURP;
- Contar con los datos de las cinco opciones de escuelas de su preferencia;
- Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quien se establecerá comunicación; así como, un número telefónico vigente.

TE PUEDE INTERESAR: CURP biométrica en 2026... Así puedes sacar tu cita para tramitarla; requisitos y documentos necesarios

¿QUÉ PASA SI NO SE REALIZA LA PREINSCRIPCIÓN?

El no realizar la preinscripción en las fechas establecidas puede dificultar la asignación de un plantel, sobre todo si existe una alta demanda en las escuelas seleccionadas.

Por lo que, en caso de no completar el registro dentro de las fechas establecidas, las madres, padres y personas tutoras deberán estar atentos a una convocatoria extemporánea, donde se abrirá únicamente si existen lugares disponibles.

El trámite es totalmente gratuito y la SEP recomendó a las familias utilizar únicamente los canales oficiales para evitar fraudes o desinformación.

