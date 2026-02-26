$!Horario de verano en México se activa en marzo... ¿Qué estados tendrán que ajustar la hora?

Cada mes de marzo surge la misma pregunta entre millones de mexicanos: ¿se activa el horario de verano en México? Aunque desde 2022 se eliminó a nivel nacional, la medida sigue vigente en algunos estados del país, específicamente en la frontera norte. Aquí te explicamos qué entidades deberán ajustar su reloj y cuándo entra en vigor el cambio de horario 2026.

El horario de verano en México ya no aplica para la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, municipios ubicados en la frontera con Estados Unidos continúan modificando su horario para mantener sincronía comercial y económica con ciudades estadounidenses. Este ajuste se realiza tradicionalmente en marzo.

CUÁNDO INICIA EL HORARIO DE VERANO EN MÉXICO Y QUÉ ESTADOS APLICAN

El cambio se activa el segundo domingo de marzo, misma fecha en que inicia el Daylight Saving Time en Estados Unidos. En 2026, el ajuste ocurrirá durante la madrugada del 9 de marzo, cuando los relojes deberán adelantarse una hora en los municipios fronterizos que aún aplican esta medida.

Estados que sí cambian la hora en marzo:

1. Baja California: Este estado fronterizo ajusta el reloj para alinearse con California, Estados Unidos. Municipios como Tijuana y Mexicali deberán adelantar una hora en marzo.

2. Chihuahua: Solo los municipios fronterizos, como Ciudad Juárez, aplican el horario estacional para coincidir con Texas y Nuevo México.

3. Coahuila: En esta entidad, ciudades como Piedras Negras y Ciudad Acuña ajustan su horario cada marzo.

4. Nuevo León: El municipio fronterizo de Anáhuac es el que realiza el cambio de hora para mantener coordinación con Estados Unidos.

5. Tamaulipas: Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo son algunos de los municipios que deberán adelantar el reloj en marzo.